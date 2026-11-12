UEFA-Strafe für Serbien: Nur 5.000 Zuschauer bei DFB-Spiel in Belgrad

Die UEFA bestraft den serbischen Verband mit einem großen Teil des Zuschauerausschlusses. Nur 5.000 Fans dürfen am 13. November ins Stadion. Details zu Geldstrafe und DFB-Tickets.

Das am Freitag, 13. November, stattfindende Spiel der UEFA Nations League zwischen der deutschen Nationalmannschaft und Serbien wird unter außergewöhnlichen Bedingungen im belgrader Rajko-Mitić-Stadion ausgetragen. Der europäische Fußballverband hat dem serbischen Verband aufgrund schwerwiegender Vorfälle eine strenge Strafe auferlegt, die den Zugang für die Mehrheit der Fans massiv einschränkt.

Ursachen der UEFA-Strafe und Geldbuße

Die Entscheidung der UEFA resultiert aus rassistischen und diskriminierenden Verhaltensweisen serbischer Anhänger während der jüngsten Heimspiele in der Nations League. Diese Verstöße ereigneten sich spezifisch im September bei den Begegnungen gegen die griechische Nationalmannschaft, die mit 1:2 verloren ging, sowie gegen die Niederlande, die ebenfalls mit 1:2 endete. Als direkte Konsequenz dieser Sicherheits- und Verhaltensverletzungen verhängte der Verband nicht nur einen teilweisen Zuschauerausschluss, sondern auch eine finanzielle Sanktion in Höhe von 50.000 Euro für den serbischen Fußballverband.

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Diese Sanktion gilt spezifisch für das wichtige Heimspiel der serbischen Elf gegen die deutsche Auswahl. Die UEFA betont dabei strikt die Notwendigkeit der Durchsetzung von Standards bezüglich Diskriminierungsfreiheit und Sicherheit in allen europäischen Wettbewerben. Die Strafe soll sowohl präventiv wirken als auch Signalwirkung für andere Verbände haben, um solche Vorfälle in der Zukunft zu verhindern und das Ansehen des Fußballs zu schützen.

Rechtliche Ausnahmen und erwartete Besucherzahl

Trotz der angeordneten Einschränkung bleibt das Stadion in Belgrad nicht vollständig leer. Gemäß den aktuellen Regularien der UEFA besteht eine spezifische Ausnahmeregelung, die den Besuch von Kindern unter 15 Jahren erlaubt, sofern diese von Lehrkräften oder Trainern begleitet werden. Diese Klausel ermöglicht es dem lokalen Veranstalter, eine begrenzte Anzahl von Besuchern zuzulassen, ohne gegen das volle Sperrgebot zu verstoßen.

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Wie der serbische Fußballverband gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, werden daher rund 5.000 Besucher im Rajko-Mitić-Stadion erwartet. Diese Kapazität steht im starken Kontrast zur üblichen Auslastung, da das Stadion normalerweise bis zu 55.000 Zuschauer fasst und Heimspielstätte des Vereins Roter Stern Belgrad ist. Die Atmosphäre wird sich somit deutlich von regulären Partien unterscheiden, da ein Großteil der sonst lauten Fantribünen unbesetzt bleiben wird.

Situation für deutsche Anhänger und Ticketvergabe

Auch die Anhänger der deutschen Nationalmannschaft sind von den Maßnahmen des europäischen Verbandes betroffen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte seine Mitglieder und Fans bereits im Oktober offiziell darüber informiert, dass eine reguläre Zuteilung der beantragten Auswärtstickets nicht möglich sein wird. Dies betrifft die gesamte Gruppe der geplanten Reisenden, die sich auf ein Spiel vor Ort vorbereiten.

Es gibt jedoch eine sehr begrenzte Ausnahme für deutschsprachige Fans. Insgesamt 50 ausgewählte deutsche Anhänger dürfen das Spiel in Belgrad verfolgen. Diese Tickets stammen aus einem Sonderkontingent von 200 Karten, das der UEFA zufolge dem DFB zur Verfügung steht. Die Verteilung dieser 50 Karten erfolgte nicht im Losverfahren, sondern basierte auf einem komplexen Bonuspunktesystem, das besonders treue Fans belohnen soll.

Berechtigt waren demnach Anhänger, die in den vergangenen Jahren zahlreiche Länderspiele besucht haben und sich damit besonders um die Unterstützung der Mannschaft verdient gemacht haben. Die Vergabe erfolgte transparent über dieses Punktesystem, um langjährige Verbundenheit mit dem Team zu honorieren. Dies ist eine der wenigen Chancen für deutsche Fans, das Spiel live in Serbien zu erleben.

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Finanzielle Folgen und Bedeutung des Spiels

Die Einschränkungen haben konkrete finanzielle Konsequenzen für viele deutsche Supporter. Besonders ärgerlich ist die Situation für Fans, die bereits Flüge und Hotels für die Reise nach Belgrad gebucht und bezahlt hatten. Eine automatische Erstattung dieser bereits angefallenen Reisekosten ergibt sich aus dem Zuschauerausschluss der UEFA nicht. Die Fans tragen somit das Risiko der nicht erstattbaren Vorleistungen selbst.

Für die deutsche Nationalmannschaft und die sportliche Führung um den Trainer ist das Spiel in Belgrad von großer Bedeutung. Es geht in diesem wichtigen Nations-League-Match um wertvolle Punkte in der Gruppenphase. Nach einem schwierigen Start in die aktuelle Wettbewerbsserie liegt der Fokus nun darauf, die Leistung zu stabilisieren und das Vertrauen der Fans trotz der angespannten Lage aufrechtzuerhalten.

Der Anstoß für die Partie im Rajko-Mitić-Stadion in Belgrad ist um 20:45 Uhr. Wer die Partie im Fernsehen verfolgt, wird die ungewöhnliche, ruhigere Atmosphäre im Stadion wahrscheinlich sofort bemken. Die Kombination aus der Strafe des Verbands, der geringen Besucherzahl und der Isolation der deutschen Fans macht dieses Spiel zu einem besonderen Ereignis in der aktuellen Geschichte der UEFA Nations League.