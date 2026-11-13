Uefa-Strafe für Serbien: Nur Kinder im Stadion bei Deutschland-Spiel in Belgrad

Aufgrund rassistischer Vorfälle verhängt die Uefa eine Sperre gegen den serbischen Verband. Das Heimspiel gegen Jürgen Klopps Mannschaft findet nur mit 5000 Kindern statt.

Das bevorstehende Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Serbien im Rajko Mitić Stadion in Belgrad wird eine außergewöhnliche Kulisse erleben. Der serbische Fußballverband ist von einer Sanktion der Uefa betroffen, die den regulären Zuschauerbetrieb nahezu vollständig einschränkt. Stattdessen dürfen rund 5000 Kinder das Duell im Stadion verfolgen, da Erwachsene den Zutritt verwehrt wird.

Hintergrund der Uefa-Sanktion und Geldstrafe

Die drastische Maßnahme der europäischen Fußballbehörde ist die direkte Konsequenz aus Vorfällen, die bei den Nations-League-Heimspielen gegen Griechenland und Holland im September stattfanden. Während dieser Partien waren wiederholt rassistische und diskriminierende Handlungen durch serbische Zuschauer dokumentiert worden. Die Uefa reagierte darauf mit einer klaren Ahndung, um solchen Verhalten entgegenzuwirken und ein sicheres Umfeld zu gewährleisten.

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Neben dem Ausschluss von Zuschauern für das nächste Heimspiel gegen Deutschland wurde eine weitere finanzielle Sanktion verhängt. Der serbische Verband muss eine Geldstrafe in Höhe von 50.000 Euro an die Uefa abführen. Diese Kombination aus Spiel Sperre und Busse soll als Warnsignal dienen, damit sich ähnliche Vorfälle in Zukunft nicht wiederholen und die Integrität des Fußballsports gewahrt bleibt.

Rechtliche Ausnahmen für minderjährige Zuschauer

Trott des strikten Verbots gibt es eine spezifische Ausnahme in den Uefa-Regularien, die die aktuelle Konstellation möglich macht. Kinder unter 15 Jahren dürfen das Stadion betreten, sofern sie sich in organisierten Gruppen befinden und von Lehrern oder Trainern beaufsichtigt werden. Diese Regelung nutzt der serbische Verband aus, um die Veranstaltung trotz der Sperre durchführen zu können und zumindest eine begrenzte Präsenz von jungen Fans zu ermöglichen.

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Der serbische Verband erwartet daher die Anwesenheit von etwa 5000 jungen Zuschauern aus der lokalen Bevölkerung. Diese Maßnahme stellt sicher, dass das Spiel nicht komplett ohne Zuschauer stattfindet, aber gleichzeitig die strengen Auflagen der europäischen Behörde erfüllt werden. Die Kontrolle durch pädagogisches Personal soll sicherstellen, dass das Verhalten innerhalb des Stadions angemessen bleibt und die Vorgaben der Uefa eingehalten werden.

Positionen der Akteure und Reaktionen

Die Auswirkungen der Sperre gehen weit über die Grenzen Serbiens hinaus, da auch die deutschen Anhänger betroffen sind. Reguläre Zuschauer und die üblichen Gästefans dürfen das Stadion nicht betreten. Zahlreiche deutsche Anhänger, die bereits Reisen nach Belgrad geplant hatten, müssen ihre Ticketpläne nun revidieren und außerhalb des Stadions bleiben. Dies trübt die Stimmung für die deutschen Fans, die eine traditionell lebhafte Atmosphäre erwartet hatten.

Für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) bleibt dennoch ein begrenzter Zugang gewährt. Dem Verband stehen grundsätzlich 200 Tickets zur Verfügung, die normalerweise für Delegationsmitglieder und Partner vorgesehen sind. Davon wurden 50 Plätze über ein Punktesystem an besonders treue Anhänger vergeben. Diese kleine Gruppe darf das Spiel im Stadion verfolgen, was eine minimale Verbindung zu den deutschen Fans im Ausland schafft.

Reaktionen der Beteiligten und Ausblick

Bundestrainer Jürgen Klopp, der das deutsche Team bei dieser Partie betreut, reagierte mit Humor auf die ungewöhnliche Situation. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel betonte er seine Hoffnung, den Kindern zumindest ein schönes Spiel liefern zu können. Seine Worte spiegelten eine pragmatische Haltung wider, die die Besonderheit des Anlasses anerkannte, ohne die sportliche Herausforderung zu ignorieren.

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Klopp fügte hinzu, dass die Kinder mit dem Gedanken nach Hause gehen sollen, dass man im Fußball nicht immer gewinnt. Diese Bemerkung unterstreicht die sportliche Realität, dass auch in einer solchen Sonderkonstellation die Leistung auf dem Platz entscheidet. Die Kombination aus pädagogischem Auftrag und sportlichem Wettbewerb bildet nun den Rahmen für das Spiel, das ohne die normale Hektik und Lautstärke der Großveranstaltung stattfinden wird.