UEFA-Strafe gegen Serbien: Nur 5.000 Fans bei Spiel gegen Deutschland

Aufgrund von Rassismus-Vorfällen verhängt die UEFA eine Strafe gegen Serbien. Das Spiel am 13. November findet mit stark reduzierten Zuschauerzahlen statt, während nur 50 deutsche Fans reisen dürfen.

Am Freitag, den 13. November, trägt die deutsche Nationalmannschaft im belgrader Rajko-Mitić-Stadion ein wichtiges Spiel der UEFA Nations League gegen Serbien aus. Der Anpfiff ist für 20:45 Uhr geplant. Die Partie wird jedoch unter außergewöhnlichen Bedingungen stattfinden, da die Zuschauerzahlen massiv reduziert sind. Dies ist die direkte Konsequenz einer Sanktion des europäischen Fußballverbandes gegen den Gastgeber.

Ursachen der UEFA-Sanktion und Geldstrafe

Der europäische Fußballverband verhängte diese Measures aufgrund rassistischer und diskriminierender Vorfälle bei den Nations-League-Partien gegen Griechenland und die Niederlande im September. Bei diesen Begegnungen zeigten serbische Anhänger ein verbotenes Verhalten. Die Sanktion umfasst einen teilweisen Zuschauerausschluss für das Heimspiel gegen Deutschland sowie eine Geldstrafe in Höhe von 50.000 Euro für den serbischen Fußballverband. Diese klaren Vorgaben der UEFA begründen die Einschränkungen für die anstehende Begegnung in Serbien.

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Reduzierte Kapazität und Ausnahmeregelungen

Trotz des Ausschlusses bleibt das Stadion nicht komplett leer. Eine Ausnahmeregelung der UEFA Regularien gestattet Kindern unter 15 Jahren den Eintritt, sofern sie von Lehrern oder Trainern begleitet werden. Der serbische Fußballverband bestätigte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass aufgrund dieser Regelung rund 5.000 Besucher erwartet werden. Das Rajko-Mitić-Stadion bietet normalerweise Platz für etwa 55.000 Zuschauer. Die Differenz zwischen der vollen Kapazität und den erlaubten 5.000 Plätzen ist beträchtlich.

Einschränkungen für deutsche Anhänger

Die Sanktion betrifft auch die ausländische Fankurve. Der Deutsche Fußball-Bund hatte seine Mitglieder bereits im Oktober über die Unmöglichkeit einer regulären Zuteilung von Auswärtstickets informiert. Insgesamt stehen 200 Karten aus einem Sonderkontingent zur Verfügung. Davon wurden jedoch nur 50 Tickets über ein Bonuspunktesystem an besonders treue Anhänger verteilt. Dieses System belohnt Fans, die in den vergangenen Jahren zahlreiche Länderspiele besucht haben und somit eine lange Bindung zum Team nachweisen konnten.

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Folgen für Reisende und finanzielle Aspekte

Für die gewählten Fans sowie viele andere Anhänger ist die Situation belastend. Viele Unterstützer hatten ihre Reisen bereits gebucht und sich auf die Unterstützung der Nationalmannschaft gefreut. Die Reisekosten für Flüge und Hotels gehen aufgrund des Zuschauerausschlusses nicht automatisch auf Kosten des Verbandes zurück. Es besteht kein Anspruch auf eine automatische Erstattung dieser Ausgaben. Dies stellt eine finanzielle und emotionale Hürde für die Fans dar, die weit gereist sind.

Strategische Bedeutung des Spiels

Für die deutsche Nationalmannschaft unter der Leitung von Julian Nagelsmann ist die Partie in Belgrad von großer strategischer Relevanz. Das Team benötigt wichtige Punkte, um die Gruppenphase positiv zu gestalten. Nach einem schwierigen Start in die Nations League steht die Mannschaft unter Druck. Die Kombination aus reduzierter Unterstützung durch die eigene Fankurve und der angespannten Atmosphäre in Serbien stellt eine besondere Herausforderung dar.