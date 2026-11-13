UEFA-Strafe gegen Serbien: Nur 5.000 Zuschauer für DFB-Länderspiel

Das Nations-League-Spiel in Belgrad findet wegen rassistischer Vorfälle mit nur 5.000 Zuschauern statt. Der DFB erhält 50 Auswärtstickets.

Am Freitag, dem 13. November, findet das wichtige UEFA Nations-League -Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Serbien im Rajko-Mitić-Stadion in Belgrad statt. Der Anpfiff ist um 20:45 Uhr angesagt, doch die Partie wird unter außergewöhnlichen Bedingungen ausgetragen. Der europäische Fußballverband UEFA hat gegen den serbischen Verband eine Strafe verhängt, die zu einer starken Einschränkung der Zuschauerzahlen führt.

Ursache der Strafe sind diskriminierende Vorfälle

Der serbische Fußballverband muss die Sanktionen wegen rassistischer und diskriminierender Verhaltensweisen seiner Anhänger hinnehmen. Diese Vorfälle ereigneten sich während der Nations-League-Partien gegen Griechenland und die Niederlande im vergangenen September. Gegen beide Mannschaften verlor Serbien jeweils mit 1:2. Auf Basis dieser Ereignisse verhängte die UEFA nicht nur einen teilweisen Zuschauerausschluss, sondern auch eine Geldstrafe in Höhe von 50.000 Euro. Die Strafe gilt als Reaktion auf die Unruhen und Diskriminierungen, die das Ansehen des Wettbewerbs beeinträchtigten.

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5.000 Fans im jugoslawisch-dynamisierten Stadion

Trotz des Verbandsbeschlusses wird das Spiel nicht vollständig leer stattfinden. Die UEFA-Regularien sehen eine Ausnahme vor, die Kindern unter 15 Jahren den Stadionbesuch erlaubt, sofern sie in Begleitung von Lehrern oder Trainern sind. Wie der serbische Fußballverband der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, werden daher rund 5.000 Besucher im Stadion erwartet. Das Rajko-Mitić-Stadion, das normalerweise als Heimstätte von Roter Stern Belgrad dient und rund 55.000 Zuschauern Platz bietet, wird also nur zu einem kleinen Teil gefüllt sein. Dies stellt eine deutliche Abweichung von der sonst üblichen lautstarken Atmosphäre dar.

Deutsche Fans bekommen nur 50 Tickets

Auch die Anhänger der deutschen Nationalmannschaft sind von der Maßnahme betroffen. Der Deutsche Fußball-Bund DFB hatte seine Mitglieder bereits im Oktober darüber informiert, dass eine reguläre Zuteilung der beantragten Auswärtstickets nicht möglich sein wird. Stattdessen stellt die UEFA dem DFB ein Sonderkontingent von 200 Karten zur Verfügung. Davon werden 50 Tickets über ein Bonuspunktesystem an besonders treue Fans vergeben, die in den vergangenen Jahren zahlreiche Länderspiele besucht haben. Dies ermöglicht einer kleinen Gruppe deutscher Fans die Reise nach Belgrad.

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Keine Erstattung für gebuchte Reisen

Für viele Unterstützer der Auswahl ist die Situation frustrierend, da bereits Flüge und Hotels für das Auswärtsspiel gebucht worden waren. Ein Anspruch auf eine automatische Erstattung dieser Reisekosten ergibt sich aus dem Zuschauerausschluss nicht. Trainer Jürgen Klopp würdigte zuvor die große Opferbereitschaft der Fans, die viel auf sich nehmen, um die Mannschaft auch auswärts zu unterstützen. Die 50 glücklichen Gewinner des Punktesystems können das Spiel verfolgen, während die Mehrheit der deutschen Fans auf die Live-Atmosphäre vor Ort verzichten muss.

Wichtige Punkte für die deutsche Mannschaft

Im Mittelpunkt des Spiels steht für die deutsche Nationalmannschaft die Sicherung wichtiger Punkte in der Nations-League. Nach einem schwierigen Start in die Phase der Vorrunde ist der Druck auf das Team hoch. Jürgen Klopp und seine Spieler müssen unter diesen besonderen Bedingungen bestehen. Die Kombination aus der Strafe, der geringen Anzahl an Besuchern und der schwierigen Reisesituation für die Fans macht dieses Spiel zu einer besonderen Herausforderung im europäischen Fußballkalender.