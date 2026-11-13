UEFA-Strafe: Serbien gegen Deutschland nur mit 5.000 Zuschauern

Die UEFA verhängt eine Sperre gegen den serbischen Fußballverband wegen rassistischer Vorfälle. Das Spiel am 13. November findet mit stark reduzierter Zuschauerzahl in Belgrad statt.

Am Freitag, den 13. November, trifft die deutsche Nationalmannschaft auf Serbien. Das UEFA Nations League Spiel im Rajko-Mitić-Stadion in Belgrad beginnt um 20:45 Uhr. Die Partie wird unter außergewöhnlichen Bedingungen ausgetragen, da nur etwa 5.000 Zuschauer das Stadion betreten dürfen. Diese drastische Einschränkung ist die direkte Folge einer Disziplinarstrafe, die der Europäische Fußballverband ( UEFA) gegen den serbischen Fußballverband verhängt hat.

Ursachen der Disziplinarstrafe der UEFA

Die UEFA begründet die harte Strafe mit rassistischen und diskriminierenden Verhaltensweisen serbischer Fans in früheren Partien. Bei den Spielen gegen Griechenland, das mit 1:2 verloren ging, und gegen die Niederlande, das ebenfalls mit 1:2 endete, im September 2020, wurden diese Vorfälle dokumentiert. Als Konsequenz verhängte der Verband nicht nur eine Sperre, sondern auch eine Geldbuße. Die Summe der Strafe beträgt exakt 50.000 Euro, die vom serbischen Verband zu entrichten sind.

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Die Maßnahme betrifft offiziell das Heimspiel der serbischen Auswahl gegen Deutschland. Der Zuschauerausschluss ist eine der strengeren Sanktionen, die die UEFA in solchen Fällen anwenden kann. Ziel der Entscheidung ist es, gegen jegliche Form von Diskriminierung im Fußball entschiedenen entgegenzuwirken. Die Behörden und der Verband sehen diese Schritte als notwendig an, um die Sicherheit und den fairen Sportgeist bei internationalen Wettbewerben zu gewährleisten.

Rechte und Erwartungen der deutschen Fans

Auch Anhänger der deutschen Nationalmannschaft sind von den Einschränkungen betroffen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte seine Mitglieder bereits im Oktober 2020 informiert, dass keine reguläre Vergabe der beantragten Auswärtstickets erfolgen kann. Dennoch ist eine kleine Gruppe von deutschen Fans vom Ausfall ihrer Reise nicht betroffen. Der UEFA steht ein Sonderkontingent von 200 Karten zur Verfügung, das spezifisch für diesen Zweck bereitgehalten wird.

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Von diesen 200 Karten wurden 50 an besonders treue deutsche Anhänger vergeben. Die Vergabe erfolgte über ein Bonuspunktesystem, das die Loyalität der Fans honoriert. Teilnehmer dieses Systems haben in den vergangenen Jahren zahlreiche Länderspiele der Nationalmannschaft besucht. Jürgen Klopp würdigte diese Fans als unverzichtbare Unterstützung. Er betonte, dass seine Mannschaft unglaublich viel von den Anhängern erhalte, um auch im Auswärtsspiel motiviert zu sein.

Wirtschaftliche Folgen und Reisekosten für Fans

Für die 50 ausgewählten Fans bleibt die Situation im Stadion trotz der Sperre möglich, doch für die Mehrheit der Reisenden bringt die Nachricht massive finanzielle Einbußungen. Viele Anhänger hatten bereits ihre Reisen nach Belgrad organisiert. Flüge und Hotelübernachtungen wurden für das Auswärtsspiel gebucht und bezahlt. Die Unzulänglichkeit der Ticketvergabe trifft genau diejenigen hart, die am weitesten im Voraus geplant hatten.

Eine automatische Erstattung dieser ausgegebenen Reisekosten ist nach den aktuellen Regularien nicht vorgesehen. Der DFB und die UEFA sehen keinen Anspruch auf eine pauschale Entschädigung vor, der sich aus dem Zuschauerausschluss direkt ableiten lässt. Dies bedeutet, dass viele Fans die Kosten für Flug und Unterkunft selbst tragen müssen. Diese Situation erzeugt große Frustration in der Fangemeinschaft, da das Spiel eigentlich ein gemeinsames Erlebnis sein sollte.

Umstrittene Ausnahme für minderjährige Besucher

Trotz des expliziten Zuschauerausschlusses wird das Rajko-Mitić-Stadion in Belgrad nicht komplett leer bleiben. Die Regularien der UEFA sehen eine spezifische Ausnahmeregelung vor. Kinder unter 15 Jahren dürfen das Stadion betreten, sofern sie in Begleitung eines Lehrers oder Trainers reisen. Diese Klausel ermöglicht es, eine gewisse Zuschauerzahl im Stadion zu halten, ohne gegen das strikte Verbot der allgemeinen Publikumszulassung zu verstoßen.

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Der serbische Fußballverband bestätigte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass rund 5.000 Besucher erwartet werden. Diese Zahl setzt sich hauptsächlich aus diesen zugelassenen Jugendlichen und deren Begleitpersonen zusammen. Das Rajko-Mitić-Stadion, das auch als Heimstätte des Vereins Roter Stern Belgrad dient, bietet Platz für etwa 55.000 Zuschauer. Die Auslastung liegt damit deutlich unter der Kapazität, was eine einzigartige und leise Atmosphäre im Vergleich zu üblichen Spielen erzeugt.