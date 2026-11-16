UEFA unterstützt Philippe Diallo als Kandidat gegen Infantino

Die UEFA hat den Franzosen Philippe Diallo einstimmig als Herausforderer für Gianni Infantino bei der FIFA-Präsidentschaftswahl 2027 nominiert. Mehr zu den Gründen.

Die Europäische Fußball-Union ( UEFA) hat einen klaren Schritt zur Herausforderung des langjährigen FIFA -Präsidenten unternommen. Mit Philippe Diallo steht nun ein spezifischer Kandidat zur Verfügung, der Gianni Infantino bei der kommenden Wahl im März 2027 frontal angreifen wird. Dieser Vorgang markiert eine signifikante Eskalation im innenpolitischen Streit innerhalb der globalen Fußballführung, da die europäischen Funktionäre ihre Bemühungen um einen Wandel in der Weltorganisation bündeln. Die Entscheidung fasst die lange Phase der internen Debatten innerhalb des europäischen Dachverbands zusammen, in der man nach einer geeigneten Figur für dieses wichtige Amt gesucht hatte. Die offizielle Ankündigung der UEFA bestätigt, dass die europäischen Nationen nun geschlossen hinter einem einzigen Namen stehen.

Einstimmige Nominierung durch das Exekutivkomitee

Bei einer Sitzung des UEFA-Exekutivkomitees unter dem Vorsitz von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin wurde die Kandidatur von Philippe Diallo beschlossen. Die im Komitee vertretenen Nationalverbände haben den 63-jährigen Franzosen aufgefordert, bei der FIFA-Präsidentschaftswahl zu kandidieren. Dabei sicherten sie ihm einstimmig ihre volle Unterstützung zu. Diese Einheitlichkeit unterstreicht die Dringlichkeit, mit der die UEFA die aktuelle Führung der FIFA hinterfragt. Die Nominierung ist das Ergebnis intensiver Beratungen, die darauf abzielten, einen Kandidaten zu finden, der sowohl Kompetenz als auch den Willen zur Veränderung verkörpert. Diallo selbst hat diese Einladung zur Kandidatur bereits angenommen. Die formelle Bestätigung seiner Bewerbung ist für den kommenden Dienstag auf der Sitzung des Exekutivkomitees des französischen Fußballverbands (FFF) geplant.

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Bewerbungsfrist und Positionierung der europäischen Verbände

Der 18. November ist der entscheidende Stichtag für die Einreichung von Kandidaturen um das höchste Amt im Weltfußball. Während Gianni Infantino trotz massiver Kritik für eine vierte Amtszeit kandidieren möchte, hat sich bisher nur ein weiterer Bewerber offiziell gemeldet. Der Japaner Kozo Tashima, der dem FIFA-Council angehört, hat seine Bewerbung eingereicht, wird jedoch keine realistischen Wahlchancen eingeräumt. Dies setzt Philippe Diallo in eine zentrale Position, da er als der einzige ernstzunehmende Gegner Infantinos gilt. Die europäischen Kritiker, angeführt von DFB-Präsident Bernd Neuendorf und UEFA-Chef Aleksander Ceferin, haben nun mit Diallo einen starken Repräsentanten, um die Vorherrschaft des Amtsinhabers möglicherweise zu beenden. Die geografische Ausrichtung der Wahl fällt zudem ins Gewicht, da der Kongress Mitte März in der marokkanischen Stadt Rabat stattfindet. Dies erhöht die Bedeutung der europäischen Unterstützung für einen Kandidaten, der außerhalb der etablierten Machtstrukturen steht.

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Qualifikationen und vergangene Spekulationen um Wenger

Die UEFA begründet ihre Entscheidung mit der umfassenden Erfahrung, die Philippe Diallo auf allen Ebenen des Fußballs gesammelt hat. Laut der Erklärung des Verbandes stand er an der Spitze der Organisation, die die französischen Profivereine vertritt. Zudem gehörte er dem Vorstand der französischen Profiliga sowie Streitbeilegungsgremien der FIFA an. Im Jahr 2023 wurde Diallo zum Präsidenten des FFF gewählt und ist gleichzeitig Mitglied im UEFA-Exekutivkomitee. Diese Kombination aus nationaler Führung und internationaler Expertise gilt als entscheidender Vorteil. Vor der finalen Entscheidung war längere Zeit der Franzose Arsène Wenger als Top-Kandidat der Europäer gehandelt worden. Der langjährige Erfolgstrainer des FC Arsenal hatte seit 2019 als Fußball-Entwickler viele FIFA-Projekte entscheidend vorangetrieben, insbesondere in Regelfragen. Doch Medienberichten zufolge zweifelte Wenger an seinen Chancen auf einen Erfolg gegen den sitzenden Präsidenten. Im Gegensatz zu den europäischen Top-Funktionären hatte sich Wenger bislang nicht maßgeblich von Infantino distanziert, obwohl er dessen Vorhaben, die WM-Rechte zu privatisieren, missbilligte und eine Abkehr davon eingefordert hatte. Wenger erklärte dazu, er sei an diesem Plan nicht beteiligt gewesen und habe erst aus den Medien davon erfahren.