Die europäischen Council-Mitglieder verzichten auf die angebotene Dokumentenprüfung zum Investorendeal. Sie kritisieren die Auflagen der FIFA.

Die europäischen Council-Mitglieder verzichten auf die angebotene Dokumentenprüfung zum Investorendeal. Sie kritisieren die Auflagen der FIFA. Neue Wendung im Machtkampf um Präsident Gianni Infantino beim Fußball-Weltverband FIFA: Weil die acht europäischen Vertreter im FIFA-Council um DFB-Präsident Bernd Neuendorf von der Administration des Weltverbandes offenbar nur ausgewählte Dokumente zu Infantinos gescheitertem Investorendeal vorgelegt bekommen sollen, verzichten sie nach SID-Informationen geschlossen auf die angebotene Einsicht in die Unterlagen.

Was als Konsequenz aus diesem Schritt folgt, ist noch unklar. Erst in der Vorwoche hatten die Vertreter der Europäischen Fußball-Union inklusive Präsident Aleksander Ceferin der FIFA in einem brisanten Beschwerdebrief eine Hinhaltetaktik in diesem Zusammenhang vorgeworfen. Zwar hat der Weltverband eine Prüfung von Unterlagen in Aussicht gestellt, das reicht den Europäern in der angebotenen Form aber nicht aus. Eine Einsicht in die Dokumente wäre Neuendorf und seinen Mitstreitern nur unter strengen Vertraulichkeitsauflagen am FIFA-Hauptsitz in Zürich gewährt worden.

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Man sei „besorgt, dass eine solche Prüfung offenbar auf bestimmte, nicht näher bezeichnete ‚Schlüsseldokumente‘ beschränkt sein soll“, hieß es in dem Brief an den FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström, der dem SID vorliegt. Die Europäer hatten der FIFA zuvor bereits einen Katalog mit Fragen zu weiteren Themen wie der Balogun-Affäre oder der Vergabe des FIFA-Friedenspreises zugeschickt, auf deren Beantwortung sie nach eigenen Angaben warten. Die UEFA bemüht sich dazu auf dem Rechtsweg in den USA um eine Herausgabe der Unterlagen zum Investorendeal.

Diese könnten als Beweismittel in einem möglichen Strafverfahren gegen Infantino in der Schweiz dienen. Die FIFA bestritt immer wieder, dass der Präsident des Weltverbandes persönlich von dem Vorhaben profitiert hätte. Am Montag sorgten neue Enthüllungen für Aufsehen. Wie der Guardian und die New York Post berichteten, hätte der Investorendeal, den Infantino infolge massiver Kritik zurückgezogen hatte, dem Management erhebliche finanzielle Vorteile bescheren können.

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Demnach wären fünf Prozent der Anteile des geplanten neuen Unternehmens , das die kommerziellen Rechte der FIFA-Turniere verwalten sollte, als Bonuspool für die Führungskräfte reserviert worden. Die FIFA wies daraufhin, dass ihre Funktionäre der Geschäftsführung nicht angehören könnten. Dazu werde sie erst die Fragen der Mitglieder des Councils um Neuendorf beantworten, teilte ein Sprecher mit, sie habe „nicht die Absicht, gegen die Vertraulichkeit zu verstoßen, indem sie sich zuerst gegenüber den Medien dazu äußert“.

Infantino strebt beim Kongress im März in Rabat/Marokko seine Wiederwahl bis 2031 an. Der Schweizer ist klarer Favorit gegen den Franzosen Philippe Diallo und den Japaner Kozo Tashima.