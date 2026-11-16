Die UEFA vergibt den Vertrag für die Champions League Bälle ab 2027 an Nike. Adidas gab nach über 25 Jahren den Ausstatterposten an Konkurrent Nike ab.

Die Europäische Fußball-Union ( UEFA) hat eine strategische Wende in ihrer Ausrüstungspolitik bekannt gegeben. Der Verband wird ab der Spielzeit 2027/28 nicht mehr auf den langjährigen Partner Adidas setzen, sondern die offiziellen Spielbälle der wichtigsten Vereinswettbewerbe an den US-Konkurrenten Nike vergeben. Diese Entscheidung wurde wenige Stunden vor dem letzten Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft unter Jürgen Klopp im Adidas -Outfit kommuniziert.

Neue Verträge für Herrenwettbewerbe bis 2031

Nike wird ab der Saison 2027/28 die exklusiven offiziellen Spielbälle für die Champions League, die Europa League und die Conference League stellen. Zusätzlich sichert sich der Sportartikelhersteller die Ausstattungsverträge für den Superpokal, die Youth League und die Futsal Champions League. Die Vereinbarung läuft fest bis ins Jahr 2031. Die UEFA begründet diesen Schritt damit, dass es sich um das Ergebnis eines hart umkämpften Ausschreibungsverfahrens handelt. Zum ersten Mal in der Geschichte werden alle drei wichtigen Herren-Vereinswettbewerbe der UEFA denselben offiziellen Spielballausstatter haben.

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Ende der Ära Adidas seit 2001

Dieses Abkommen markiert das Ende einer langen Partnerschaft zwischen der UEFA und dem deutschen Traditionsunternehmen Adidas. Adidas hatte die Spielbälle für diese prestigeträchtigen Wettbewerbe seit dem Jahr 2001 geliefert. Der Wechsel zum US-Hersteller wird als signifikante Veränderung im Marketing und in der Produktstrategie der europäischen Spitze betrachtet. Der Übergang von einem etablierten deutschen Ausrüster zu einem globalen US-Konzern löst in der Branche erhebliches Aufsehen aus, da die UEFA damit eine klare Präferenz für Nike äußert.

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Finanzielle Details und Marktbedingungen

Über die genauen Vertragssummen der UEFA gibt es zunächst keine offiziellen offiziellen Bestätigungen. Nach unbestätigten Informationen des Sportsenders The Athletic soll Nike jährlich einen Betrag von rund 40 Millionen Euro erhalten. Dies steht in starkem Kontrast zu den Entwicklungen im deutschen Nationalteam. Ab dem 1. Januar wird der Deutsche Fußball-Bund (DFB) von Nike für 100 Millionen Euro im Jahr ausgestattet. DFB und Nike müssen diese Summe auf mehrere Jahre verteilen, um die finanzielle Belastung im laufenden Betrieb zu bewältigen.

Positionen der Akteure und Zukunftsausblick

Camilo Andrade, Vizepräsident des US-Unternehmens Nike im Bereich Fußball, äußerte sich positiv zum Deal mit der Champions League. Er bezeichnete das Engagement als langfristiges Bekenntnis und betonte den Fokus auf die Bedürfnisse der Athleten. Andrade versprach, die Grenzen der Innovation zu erweitern und die Tradition der Wettbewerbe zu würdigen. Das Unternehmen will damit sicherstellen, dass der Ball den Instinkt, die Kreativität und die Freude verkörpert, die der Fußball Milliarden von Fans beschert. Während Nike in diesem Segment stark auftritt, steckt das Unternehmen in anderen Bereichen aktuell in einer Krise, was die strategische Bedeutung dieser UEFA-Verträge unterstreicht.