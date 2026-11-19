Die UEFA macht Druck: Acht Mitglieder beschweren sich beim Weltverband, dass Anfragen zu Infantinos Politik monatelang unbeantwortet bleiben. Ein Schreiben offenbart den Konflikt.

Der Machtkonflikt zwischen dem europäischen und dem weltweiten Fußballverband eskaliert erneut. Die Union of European Football Associations ( UEFA) hat dem Weltverband FIFA schwerwiegende Verzögerungen bei der Transparenz vorgeworfen. Der Konflikt dreht sich um die Klärung strittiger Sachverhalte, bei denen die europäischen Verbände das Gefühl haben, systematisch hingehalten zu werden.

Schreiben dokumentiert monatelange Ausbleiben

Ein am 16. November datiertes Beschwerde-Dokument, unterzeichnet von den acht UEFA-Mitgliedern im FIFA-Council, legt die Unzufriedenheit offen. DFB-Präsident Bernd Neuendorf und UEFA-Präsident Aleksander Ceferin richteten dieses Schreiben an FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström. Darin wird die FIFA direkt der Hinhaltetaktik angeklagt, was die Beantwortung konkreter Fragen und den Zugang zu benötigten Unterlagen betrifft.

Also read UEFA Nations League 2026: Deutschlands Weg ins Viertelfinale und Auslosung

Die Europäische Fußball-Union verweist in ihrer Argumentation explizit auf zwei Termine im vergangenen Monat. Die Europäer hatten ihre detaillierten Fragen und formalen Informationsersuchen bereits am 19. und 23. Oktober an die FIFA gesendet. Bis zum Ausstellungsdatum des Briefes hatte der Weltverband jedoch keine einzige dieser Fragen beantwortet. Auch keine angeforderten Dokumente wurden bereitgestellt, noch gab es einen Hinweis darauf, wann dies geschehen könnte.

Kritik an eingeschränkter Prüfung durch Infantino-Verwaltung

Die FIFA hatte zwar signalisiert, dass eine Prüfung von Unterlagen stattfinden soll, doch dieser Schritt reicht den Europäern bei weitem nicht aus. Das Schreiben der UEFA-Mitglieder macht deutlich, dass die geforderten Erkenntnisse über den gescheiterten Investorenplan von FIFA-Präsident Gianni Infantino hinausgehen müssen. Die Europäische Fußball-Union befürchtet, dass die angekündigte Untersuchung willkürlich eingeschränkt wird.

Advertisement

In dem Dokument wird die Sorge geäußert, dass die Prüfung offenbar nur auf bestimmte, nicht näher benannte Schlüsseldokumente beschränkt sein soll. Diese wenigen Papiere beziehen sich ausschließlich auf den gescheiterten Vorschlag der Fußball-Entwicklungsinitiative (FFE). Die UEFA verweist darauf, dass ihre Fragen sich auf eine Reihe weiterer Themen erstrecken, die von der angekündigten Überprüfung nicht abgedeckt werden.

Zudem wird kritisiert, dass der Zugang zu den angeblich prüfbaren Unterlagen an unbekannte, strenge Prüfprotokolle geknüpft wäre. Die UEFA sieht dadurch ihre Rechte als Mitglieder des FIFA-Rats massiv eingeschränkt. Die Europäer akzeptieren diese Bedingungen nicht, da sie keine Kontrolle über den Umfang der Aufklärung haben.

Grundsätzliche Frage der Rechenschaftspflicht

Hinter dem schriftlichen Disput steht eine grundsätzliche politische Frage innerhalb der Fußballweltorganisation. Es geht nicht nur um einzelne Dokumente, sondern um das Verhältnis zwischen der Verwaltung und den beratenden Gremien. Im Zentrum der Auseinandersetzung steht die Frage, ob der Präsident der FIFA und seine Verwaltung ihre Rechenschaftspflicht gegenüber dem FIFA-Rat überhaupt anerkennen.

Die Verzögerungstaktik, so die Kritik aus der UEFA, untergräbt diese Verantwortungsstruktur. Ein Schreiben an alle Council-Mitglieder zeigt, dass die Enttäuschung über das Verhalten der Chefetage weit verbreitet ist. Die acht europäischen Mitglieder im FIFA-Council handeln hier geschlossen, um Druck aufzubauen.

Advertisement

Die UEFA betont, dass die aktuelle Verzögerung nicht nachvollziehbar sei. Besonders wenn man bedenkt, dass die angeforderten Informationen bereits vor einigen Wochen benötigt wurden. Die Europäische Fußball-Union nutzt das Schreiben, um die FIFA zu einem schnellen Handeln zu zwingen und die Transparenz wiederherzustellen.

Zukünftige Schritte und Erwartungshaltung

Das Dokument, das auch an die 'SID' weitergegeben wurde, dient als formeller Meilenstein in diesem Streit. Es markiert den Punkt, an dem diplomatische Anfragen durch direkte Vorwürfe ersetzt wurden. Die UEFA hofft nun auf eine schnelle Reaktion, die über eine reine Prüfung ausgewählter FFE-Dokumente hinausgeht.

Ohne eine umfassende Aufklärung der angeforderten Themen rechnen die Europäer nicht mit einer Befriedung der Lage. Die Gefahr einer Spaltung zwischen dem europäischen und dem weltweiten Verband wächst, wenn die FIFA keine substanziellen Antworten liefert. Die Rechenschaftspflicht bleibt somit der zentralen Konfliktpunkt in der aktuellen Krise.