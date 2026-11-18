Bundestrainer Jürgen Klopp verzichtet auf die persönliche Reise zur Nations-League-Auslosung in Nyon, da die digitale Übertragung genügt. Der nächste Termin ist die EM-Qualifikations-Ziehung in Belfast im Dezember.

Nach einem beeindruckenden und klaren 5:0-Sieg gegen die Nationalelf der Niederlande hat sich Bundestrainer Jürgen Klopp eine besondere humorvolle Bemerkung in der Kabine gegönnt. Er scherzte dort lachend darüber, dass er aufgrund des vorzeitigen Ausscheidens seiner Mannschaft aus der Nations League nun frei habe, sich fünf Monate lang keine Gedanken um die Nationalmannschaft machen zu müssen.

Diese pointierte Bemerkung verweist jedoch nur sehr bedingt auf die faktische Realität, da die Aufgaben und Termine für den Trainer und seinen Stab weiterhin fest im Kalender verankert sind und eine vollständige Pause von der Arbeit im DFB-Team nicht in Sicht ist. Die deutsche Nationalmannschaft steht nun vor einem neuen Abschnitt der europäischen Konkurrenz, wobei die nächsten wichtigen Termine bereits absehbar sind, auch wenn die unmittelbare Druckphase der aktuellen Liga vorerst vorbei ist.

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Keine physische Präsenz bei der Nations League Auslosung

In der UEFA-Zentrale in Nyon, der Schweiz, steht für mittags die Auslosung des Viertelfinales der Nations League an. Dieser wichtige Schritt wird jedoch ohne die Anwesenheit des deutschen Bundestrainers und seines gesamten Trainerteams stattfinden. Laut Informationen, die der Boulevardzeitung Bild vorliegen, wird das Team die digitale Übertragung der Auslosung verfolgen, anstatt persönlich in die Schweiz zu reisen.

Die Logik dahinter ist pragmatisch: Da die Entscheidung über die Begegnungen nur von kurzer Dauer ist und die Veranstaltung insgesamt sehr schnell vonstatten geht, erübrigt sich ein vollerlogistischer Aufwand für eine Reise. Die UEFA hat keine Verpflichtung zur physischen Präsenz der Nationaltrainer bei dieser spezifischen Auslosung festgelegt. Somit wird die Sache digital erfolgen, was Zeit und Ressourcen spart, ohne die Transparenz oder die Fairness des Prozesses zu beeinträchtigen.

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Nächster Termin vor Ort ist die EM Qualifikation Auslosung

Es handelt sich hierbei um eine moderne, effiziente Lösung, die den Alltag der Trainer entlastet. Der nächste konkrete Termin vor Ort für Jürgen Klopp und seine Mitarbeiter wird dann die Auslosung zur Europameisterschaft-Qualifikation sein, welche am 6. Dezember um 17 Uhr in Belfast stattfinden wird. Aufgrund der Teilnahme an der Nations League verschiebt sich der Start der eigentlichen Qualifikationsrunde für Deutschland.

Frühestens im Juni kann die Mannschaft in diese Phase eintreten. Sollte das Team sogar die Phase des Final Four in der Nations League erreichen, könnte der Einstieg sogar erst im September erfolgen, was den Zeitplan weiter nach hinten schiebt. Die Gruppenauslosung der EM-Quali wirft bereits jetzt spannende Fragen auf, da in der Nations League drei potenzielle deutsche Gegner in den Ligen A, B oder C verteilt sind.

Spannende Gegner und Kracher stehen in der EM Quali an

Klopp hatte zuvor angedeutet, dass diese Spiele durchaus als echte Kracher bezeichnet werden können und auf der Suche nach spannenden Partien liegt. Die Begegnungen sind für den 25. und 30. März angesetzt. Als Gruppensieger muss Deutschland zunächst ein Auswärtsspiel bestreiten, bevor es zum Heimspiel kommt.

Die vier Sieger dieser Phase qualifizieren sich für die Endrunde im Juni. Frankreich hat sich bereits als möglicher Gastgeber für diese Endrunde ins Gespräch gebracht, nachdem das Turnier im Vorjahr in Deutschland stattfand. Diese Struktur sorgt für eine dynamische und wettkampforientierte Fortsetzung der Saison für die deutsche Elf.