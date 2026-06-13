UFC Freedom 250: Spektakuläres MMA-Event erstmals auf dem Rasen des Weißen Hauses

Historisches Sportereignis: Das UFC veranstaltet erstmals einen Profi-Kampfabend auf dem Gelände des Weißen Hauses in Washington. Das Event "UFC Freedom 250" fällt mit Donald Trumps 80. Geburtstag und den Feierlichkeiten zum 250. Jahrestag der USA zusammen. Top-Kämpfer wie Ilia Topuria und Alex Pereira treten an. Präsident Trump und UFC-Boss Dana White sind enge Verbündete.

Das legendäre Weiße Haus in Washington ist normalerweise Schauplatz politischer Empfänge und historischer Entscheidungen. Nun jedoch rückt sein berühmter Octagon in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses.

Auf dem Südrasen vor dem ikonischen Gebäude erhebt sich derzeit eine gewaltige Kampfarena mit 28 Meter hohen Metallbögen. Mit "UFC Freedom 250" findet zum ersten Mal in der 226-jährigen Geschichte des Weißen Hauses ein Profi-Sportevent auf dem Gelände statt. Der Termin ist dabei kein Zufall: Das Event fällt zusammen mit dem 80. Geburtstag von Donald Trump und leitet gleichzeitig die landesweiten Feierlichkeiten zum 250.

Jahrestag der USA ein. Die spektakuläre Location wurde durch die enge Freundschaft zwischen Trump und UFC-Boss Dana White ermöglicht. Der US-Präsident soll die Idee bei einem gemeinsamen Kampfabend selbst angeregt haben. Seit seinem Sieg bei der US-Wahl 2024 ist Trump regelmäßig Ehrengast bei UFC-Veranstaltungen.

Im Gegenzug trat White häufiger bei Wahlkampfveranstaltungen auf. Trotzdem verneinte White im Vorfeld jegliche politischen Motive. In einem Interview mit "Time Magazine" erklärte er: "Ich liebe dieses Land genauso, wie jeder Linke dieses Land liebt. Ich liebe dieses Land genauso, wie jeder Rechte dieses Land liebt.

Im Grunde genoch gebe ich hier einen Haufen Geld aus, um den 250. Geburtstag Amerikas zu feiern - gemeinsam mit Amerika und dem Rest der Welt.

" Jetzt steht aber der Käfig im Mittelpunkt. Wer setzt sich auf dem Rasen des Präsidenten durch? Im Hauptkampf trifft der beliebte Leichtgewichts-Champion Ilia Topuria (29) auf Interimschamp Justin Gaethje (37/USA). Der Spanier holte sich zuletzt mit spektakulären K.o.

-Siegen gegen Ex-Champions wie Alexander Volkanovski, Max Holloway und Charles Oliveira gleich zwei Titel in zwei Gewichtsklassen. Gaethje sicherte sich seinen Platz im Titelkampf mit einem Sieg über Paddy Pimblett. Im anderen Titelkampf kämpft der gefürchtete Alex Pereira (38/Brasilien) gegen den Franzosen Ciryl Gane (36) um den Gürtel im Schwergewicht. Insgesamt sind sieben MMA-Kämpfe bei dem Event angesetzt, deutlich weniger als bei normalen UFC-Events.

Ilia Topuria steht in der Regel nicht sehr lange im Käfig; seinen letzten Kampf gegen Charles Oliveira beendete er per K.o. in der ersten Runde. Seit vielen Wochen rührt Trump massiv die Werbetrommel für den Kampfabend. Beim Congressional Picnic Anfang des Monats sagte er, er habe "noch nie erlebt, dass Menschen etwas so sehr wollen wie diese Tickets". Der US-Präsident rechnet mit einem Massenandrang.

Auf der Ellipse - einem großen Park südlich des Weißen Hauses - könnten 75.000 bis 100.000 Fans zusammenkommen: "Sie werden acht große Leinwände aufstellen und den Kampf übertragen. Und hier draußen werden wir 4000 Sitzplätze direkt vor der Haustür des Weißen Hauses haben.

" Auf dem South Lawn selbst ist Platz für rund 4.300 Zuschauer. Tickets gab es keine zu kaufen, das Ganze lief komplett auf Einladung.

"UFC Freedom 250" beginnt in der Nacht von Sonntag auf Montag um 3 Uhr





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