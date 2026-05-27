UFC-Kampfarena vor dem Weißen Haus: Trump feiert Geburtstag mit MMA-Spektakel

Vor dem Weißen Haus entsteht eine UFC-Kampfarena. Am Flag Day und Trumps 80. Geburtstag steigt 'UFC Freedom Fights 250' mit Hauptkampf Topuria gegen Gaethje. Tausende Fans werden erwartet.

Vor dem Weißen Haus errichten Arbeiter das sogenannte UFC -Octagon, in dem Profisportler mit Fäusten und Tritten um den Sieg kämpfen. Wo sonst Staatsgäste empfangen werden, fliegen bald die Fäuste.

Auf dem Rasen vor dem Amtssitz des US-Präsidenten Donald Trump entsteht aktuell eine Kampfarena. Arbeiter errichten das sogenannte UFC-Octagon - einen achteckigen Käfig, in dem sich Profikämpfer mit Fäusten und Tritten messen. Veranstalter ist die Ultimate Fighting Championship (UFC), eine der weltweit größten Kampfsport-Ligen. Die Athleten treten im Mixed Martial Arts (MMA) gegeneinander an, einer Mischung aus verschiedenen Kampftechniken.

Der Ring steht auf dem South Lawn, der Rasenfläche auf der Südseite des Weißen Hauses. Das Event 'UFC Freedom Fights 250' soll am 14. Juni steigen. Das Datum ist bewusst gewählt: Es ist Flag Day, der Nationalfeiertag zu Ehren der amerikanischen Flagge.

Und am selben Tag feiert Donald Trump seinen 80. Geburtstag. Im Hauptkampf stehen sich Leichtgewichts-Champion Ilia Topuria und Interims-Titelträger Justin Gaethje gegenüber.

Außerdem sind vier weitere Kämpfe angesetzt. Eine mithilfe von KI erzeugte Darstellung zeigt, wo die Leinwände stehen, auf die am 14. Juni die Kämpfe übertragen werden. Das Baugerüst für die Arena ist bereits unübersehbar.

Es soll den Käfig umschließen und hell ausleuchten. Von der UFC veröffentlichte Visualisierungen zeigen: Die Konstruktion ist selbst vom North Lawn aus zu sehen, der Rasenfläche auf der Nordseite des Weißen Hauses. Sie ragt über den historischen Westflügel und sogar über das Oval Office hinaus. Trump rührt seit Wochen die Werbetrommel für den Kampfabend.

Beim Congressional Picnic Anfang des Monats sagte er, er habe 'noch nie erlebt, dass Menschen etwas so sehr wollen wie diese Tickets'. Bei einem Termin im Oval Office legte Trump nach. Die Eintrittskarten seien kostenlos.

'Unser Land ist dazu eingeladen, es ist kostenlos', sagte er Reportern. Trump rechnet mit einem Massenandrang. Auf der Ellipse - einem großen Park südlich des Weißen Hauses - könnten 75.000 bis 100.000 Fans zusammenkommen.

'Sie werden acht große Leinwände aufstellen und den Kampf übertragen. Und hier draußen werden wir 4000 Sitzplätze direkt vor der Haustür des Weißen Hauses haben.

' Das Event soll live über den Streamingdienst Paramount+ übertragen werden. Der Sprecher des Weißen Hauses, Davis Ingle, bezeichnete die Veranstaltung als 'eines der größten und historischsten Sportereignisse der Geschichte'. Die Kombination aus Politik und Kampfsport sorgt für Diskussionen. Kritiker sehen darin eine unangemessene Vermischung von Staatsgeschäften und Kommerz, während Befürworter die Verbindung von Sport und Patriotismus feiern.

Unabhängig davon wird das Event zweifellos weltweite Aufmerksamkeit erregen und die Bedeutung des Flag Day auf ungewöhnliche Weise unterstreichen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, und die Erwartungen sind enorm hoch. Ob das Spektakel tatsächlich den Erwartungen entspricht, wird sich am 14. Juni zeigen, wenn die ersten Kämpfer im Octagon vor dem Weißen Haus gegeneinander antreten





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