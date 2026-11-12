UFC-Schlägerei: Dvalishvili und Nurmagomedov im Abu Dhabi Hotel verwickelt

Nach einer brutalen Prügelei im Yas Hilton Abu Dhabi zwischen Ex-Champion Merab Dvalishvili und Usman Nurmagomedov ermitteln die Behörden. Hintergrund ist ein langer Konflikt.

Bei einer heftigen Auseinandersetzung im Yas Hilton Hotel in Abu Dhabi sind die beiden Kampfsportler Merab Dvalishvili und Usman Nurmagomedov miteinander verwickelt worden. Videoaufnahmen dokumentieren den Moment, in dem sich die Fäuste gegen die Worte entscheiden und die langjährige Fehde zwischen den Athleten eskaliert. Die Szene spielt sich in der Lobby des Fünf-Sterne-Hotels ab, wo Usman Nurmagomedov auf seinen Kontrahenten zugeht und ihm zunächst eine Backpfeife versetzt.

Körperliche Eskalation und direkte Vorwürfe

Die körperliche Konfrontation gipfelt in einer allgemeinen Massenschlägerei, bei der sich beide Parteien aktiv zur Wehr setzen. In der Folge veröffentlichte der 35-jährige Ex-UFC-Champion Merab Dvalishvili ein Video auf Instagram, das seine blutüberströmte und bereits ärztlich versorgte Fratze zeigt. Dvalishvili nutzt die Plattform, um seine Empörung über das Verhalten seines Gegners auszudrücken und spricht von einer hinterhältigen Art des Kämpfens, die er für unwürdig hält.

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Er fordert dazu auf, Konflikte auf die ehrliche Art eines echten Kämpfers austragen zu wollen, anstatt im Verborgenen zuschlagen zu müssen. Diese öffentliche Konfrontation ist nur die neueste Stufe in einem Streit, der seit Längerem zwischen Dvalishvili und der gesamten Nurmagomedov-Familie besteht. Zu dieser prominenten Familie zählt auch die UFC-Legende Khabib Nurmagomedov, die den Konflikt weiter anheizt.

Tiefere Ursachen: Vorherige Beleidigungen und familiäre Rivalität

Ursächlich für die aktuelle Eskalation sind vor allem verbale Attacken von Dvalishvili vor seinem Kampf im Juli 2025 gegen Umar Nurmagomedov. Der damalige Gegner, 30 Jahre alt, wurde von Dvalishvili im Vorfeld unter anderem als verwöhnt bezeichnet. Usman Nurmagomedov, der 28-jährige jüngere Bruder von Umar, sieht diese Äußerungen offensichtlich als ausreichenden Grund für eine Racheaktion an, was zur heutigen Schlägerei im Hotel führte.

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Beide Athleten halten sich in Abu Dhabi auf, da sie am kommenden Samstag beim Event der Kampfsport-Promotion Real American Freestyle (RAF) antreten werden. Der Konflikt ist dabei nicht neu, denn bereits im Juli hatte es bei einem anderen RAF-Event zu einer früheren Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gegeben. Diese wiederholte Eskalation deutet auf eine tiefe persönliche Feindschaft hin, die über den sportlichen Wettbewerb hinausgeht.

Juristische Konsequenzen und aktuelle Verfahren

Angesichts der Schwere der Prügelei ist ein polizeiliches Nachspiel in den Vereinigten Arabischen Emiraten nicht ausgeschlossen. Die örtlichen Behörden haben die Situation offenbar ernst genommen und eingegriffen. Ein enger Beobachter der Szene, der 44-jährige UFC-Journalist Ariel Helwani, teilte in der Nacht auf Donnerstag mit, dass alle an der Schlägerei im Hotel beteiligten Personen weiterhin in Gewahrsam der lokalen Behörden sind.

Diese Festnahme steht im Zusammenhang mit der historischen Bedeutung der Athleten im Mixed Martial Arts Bereich. Merab Dvalishvili bekleidete etwa den Titel des UFC-Champions im Bantamgewicht vom 14. September 2024 bis zum 6. Dezember 2025. Usman Nurmagomedov zählt ebenfalls zu den wichtigen Aufsteigern in der Branche, wobei sein Bruder Umar bereits 2025 besiegt wurde.

Ausblick auf das kommende Event und weitere Schritte

Unabhängig von den laufenden Ermittlungen steht das anstehende Event Real American Freestyle im Zentrum der Aufmerksamkeit. Beide Kontrahenten müssen sich nun auf ihre sportlichen Aufgaben konzentrieren, während rechtliche Fragen ungeklärt bleiben. Die Zukunft des Konflikts hängt nun von den Ermittlungen der Polizei in Abu Dhabi ab, die den genauen Hergang der Schlägerei aufklären soll.

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Die Medienlandschaft und die Fangemeinschaft beobachten die weitere Entwicklung mit großem Interesse, da solche Vorfälle das Ansehen des Sports beeinträchtigen können. Es bleibt abzuwarten, wie die Verantwortlichen der Promotion und die Sportverbände auf diesen Vorfall reagieren werden, um künftige Eskalationen zu verhindern. Die Sicherheit der Athleten bei öffentlichen Auftritten ist dabei ein zentrales Thema für alle Beteiligten.