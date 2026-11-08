UFC-Stars als Trumps Berater: Makhachev und Nurmagomedov im Fokus

Donald Trump plant sechs UFC-Kämpfer als Assistenten im Weißen Haus. Die Nominierung von Islam Makhachev und Khabib Nurmagomedov wirft Fragen zur Staatsbürgerschaft auf.

US-Präsident Donald Trump (80) erwägt eine ungewöhnliche Personalentscheidung für sein Umfeld im Weißen Haus. Neben der Nominierung von UFC -Chef Dana White (57) zum neuen Pressesprecher sollen sechs weitere Kampfsport-Stars als Assistenten arbeiten. Unter den Kandidaten befinden sich zwei russische Staatsbürger, die bereits enge Verbindungen zur Führung Russland s pflegen.

Russische Stars mit Putin-Kontakten

Zwei der sechs ausgewählten UFC-Kämpfer stammen aus Russland und haben wiederholte Begegnungen mit hochrangigen politischen Akteuren des Kremls erlebt. Der ungeschlagene Khabib Nurmagomedov (38) wurde mehrfach von Präsident Wladimir Putin (74) persönlich empfangen. Nach dem Sieg gegen Conor McGregor im Jahr 2018 gratulierte Putin telefonisch. Angeblich soll Putin Immobilien im Wert von rund 20 Millionen Dollar an den Dagestaner und seinen Vater geschenkt haben. Der Russe gewann alle 29 seiner Kämpfe.

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Auch Islam Makhachev (35) ist eng mit der russischen Führung verbunden. Der UFC-Champion ließ sich 2022 mit dem tschetschenischen Machthaber Ramsan Kadyrow fotografieren. Kadyrow gilt als enger Verbündeter Putins. Makhachev präsentierte dabei seinen frisch gewonnenen Weltmeistergürtel. Die Verbindung zum russischen Machtzentrum ist somit eindeutig dokumentiert, bevor die Gespräche mit der US-Regierung aufgenommen wurden.

Begründung und politische Ausrichtung

Die Entscheidung des US-Präsidenten wird mit einer strategischen politischen Haltung begründet. Trump erklärte, man benötige diese Personen, um sich gegen die linke Politik zu verteidigen. Die sechs Kämpfer sollen ihm als Berater zur Seite stehen. Zu den weiteren Kandidaten zählen der Amerikaner Justin Gaethje (37), der Doppel-Champion Daniel Cormier (47) und die Brasilianerin Amanda Nunes (38). Nunes setzt sich öffentlich für LGBTQ-Rechte ein und ist mit einer Frau verheiratet.

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Justin Gaethje (37) erhielt bereits eine persönliche Gratulation von Trump. Der US-Präsident ehrte ihn nach dessen Sieg über Ilia Topuria. Diese Begegnung fand am 15. Juni im Rahmen eines UFC-Spektakels zum 250. Geburtstag der USA statt. Daniel Cormier (47) bringt als TV-Kommentator Erfahrung im Umgang mit Medien mit. Die Auswahl spiegelt eine Mischung aus sportlicher Leistung und politischer Loyalität wider.

Rechtliche Hürden für russische Staatsbürger

Die Nominierung von Staatsbürgern eines potenziellen geopolitischen Gegners für Positionen im Weißen Haus löst rechtliche Diskussionen aus. Für reguläre Jobs in der US-Bundesverwaltung ist die amerikanische Staatsbürgerschaft grundsätzlich Voraussetzung. Es gibt zwar Ausnahmen, doch eine Anstellung von Makhachev und Nurmagomedov als offizielle Assistenten müsste erst rechtlich geklärt werden. Die Anforderungen an Sicherheit und Loyalität sind in der US-Verwaltung streng.

Es bleibt unklar, ob die beiden Russen tatsächlich eine offizielle Rolle übernehmen dürfen. Die rechtliche Lage ist komplex, da es sich um hochrangige Beraterpositionen handeln könnte. Experten weisen darauf hin, dass die Kombination aus ausländischer Herkunft und hoher politischer Nähe zu ausländischen Führungspersonen ungewöhnlich ist. Klärung ist erforderlich, bevor eine Anstellung erfolgen kann.

Reaktionen und Treffen im Weißen Haus

Dana White (57) hat das Jobangebot als Pressesprecher laut Medienberichten bereits abgelehnt. Ein Regierungsmitarbeiter erklärte gegenüber dem US-Sender CNN, Trump habe mit der Ankündigung lediglich gescherzt. White selbst hält die Spekulationen weiterhin aufrecht. Er veröffentlichte eine KI-generierte Fotomontage auf Instagram, die ihn am Rednerpult des Weißen Hauses zeigt. Mit den Worten "Auf zum nächsten Kapitel" deuten seine Posts auf zukünftige Pläne hin.

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UFC-Boss Dana White (57) ist beabsichtigt, den US-Präsidenten persönlich im Weißen Haus zu treffen. Das Treffen ist für Montag angesetzt. Die Interaktion zwischen dem Sportmanagement und der US-Regierung könnte neue Maßstäbe setzen. Ob die sechs Kämpfer tatsächlich ins Weiße Haus eintreten, hängt von der Klärung der rechtlichen Fragen und der politischen Entscheidung ab. Die öffentliche Debatte über die Eignung der Kandidaten bleibt bestehen.