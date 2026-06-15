UFL‑Co‑Besitzer lässt über mögliche NFL‑Expansion spekulieren

Mike Repole, Mitinhaber der UFL, brachte in einer Medienrunde die Idee auf, dass die NFL über zwei neue Teams nachdenkt. Das Gerücht löst Diskussionen über strukturelle Änderungen und Marktchancen aus.

Seit dem Jahr 2002 besteht die National Football League aus genau 32 Mannschaften, und die Idee, die Liga zu vergrößern, war lange Zeit kaum Gegenstand öffentlicher Diskussionen.

In den vergangenen Jahren stand hingegen eher die Frage im Fokus, ob die Anzahl der Saisonspiele erhöht werden sollte - 2021 wurde bereits darüber debattiert, den Spielplan von 16 auf 17 Begegnungen auszudehnen. Die Gespräche über ein zusätzliches Spiel gelten mittlerweile als fast unvermeidlich, während das Thema einer möglichen Expansion der Liga bislang kaum Beachtung gefunden hat. Nun hat sich das Blatt jedoch gewendet.

Mike Repole, einer der Mitinhaber der aufstrebenden Footballliga UFL, hat in einer Medienrunde beiläufig erwähnt, dass die NFL "über zwei mögliche Expansion‑Teams diskutiert". Diese Bemerkung kam im Zusammenhang mit einer Erklärung zu den eigenen Spielplanplänen der UFL, doch sie hat sofort ein starkes Interesse an einer potenziellen Vergrößerung der NFL ausgelöst. Repoles Kommentar hat die Aufmerksamkeit von Journalisten, Analysten und Fans gleichermaßen auf sich gezogen, weil er aus einer Quelle stammt, die in der Football‑Szene sehr gut vernetzt ist.

Bisher hatte die NFL selbst keinerlei offizielle Stellungnahmen zu einer möglichen Aufstockung ihrer Mitgliederzahl abgegeben, und das Schweigen der Liga lässt viele spekulieren, ob die Gerüchteabsprache eher ein strategischer Schachzug ist oder ob tatsächlich ernsthafte Verhandlungen im Gange sind. Die offizielle Kommunikationsabteilung der NFL hat bislang nicht auf die Äußerungen des UFL‑Co‑Besitzers reagiert, was die Unsicherheit weiter verstärkt.

Beobachter weisen jedoch darauf hin, dass die Liga, wenn sie tatsächlich zwei neue Teams integrieren will, erhebliche strukturelle Anpassungen vornehmen müsste - von der Aufteilung der Divisions‑ und Conference‑Größen bis hin zur Verteilung von Fernseh‑ und Sponsorenrechten. Für die betroffenen Städte und Regionen, die bereits seit Jahren um ein NFL‑Franchise kämpfen, könnte diese Andeutung von Repole ein langersehner Funken Hoffnung sein.

Marktanalysen zeigen, dass besonders Metropolregionen im Südwesten und im Nordosten der USA ein starkes wirtschaftliches Potenzial besitzen, um ein zusätzliches Team zu unterstützen. Sollte die Liga tatsächlich zwei neue Mitgliedsclubs aufnehmen, würde dies nicht nur die Gesamtzahl der Spiele weiter erhöhen, sondern auch die Dynamik der Play‑offs verändern und neue Wettkampfschwerpunkte setzen.

Gleichzeitig müsste die UFL, als aufstrebende Konkurrenzliga, ihre Position neu definieren, falls sich die NFL tatsächlich erweitert - ein Schritt, der die gesamte Landschaft des American Football in den USA nachhaltig beeinflussen könnte





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