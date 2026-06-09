UFL-Kicker Tanner Brown erzielt historische Rekord-Leistung und steht vor NFL-Chance

Der Kicker der Louisville Kings, Tanner Brown, war im Playoff-Spiel gegen die St. Louis BattleHawks mit zwei Field Goals aus über 60 Yards erfolgreich und sorgte so für den Sieg. Seine Gesamtleistung in der Saison war herausragend, was ihm nun ein NFL-Tryout und möglicherweise einen Vertrag einbringen könnte. Das Team zieht ins Meisterschaftsspiel ein.

Tanner Brown war in diesem Jahr der beste Kicker der UFL . Im Playoff -Spiel seiner Louisville Kings gegen die St. Louis BattleHawks hat er das am vergangenen Wochenende in beeindruckender Manier unter Beweis gestellt.noch keinem Kicker je gelungen ist.

Er verwandelte in nur einem Spiel zwei Field Goals aus einer Entfernung von 60 Yards oder mehr. Dallas-Cowboys-Kicker Brandon Aubrey hält aktuell den NFL-Rekord für die meisten Field Goals aus einer Entfernung von 60+-Yards (sechs Stück,Wichtig: Ein Field Goal aus einer derartigen Entfernung zählt in der UFL mit vier Punkten, Brown trug mit seinen Rekord-Kicks also entscheidend zum Sieg seines Teams bei.

Bereits im ersten Viertel verschaffte er den Kings mit einem 60-Yard-Field-Goal eine 11:3-Führung, im vierten Viertel sorgte er schließlich mit einem 63-Yard-Kick für die 29:20-Führung. Insgesamt brachte Brown elf Punkte zustande, die Kings spielen nun im Championship Game gegen die DC Defenders. Der Sieg gegen St. Louis war für den Kicker indes die Fortsetzung einer erfolgreichen Saison. 27 seiner 30 Field-Goal-Versuche waren erfolgreich, seine drei Versuche aus 60 oder mehr Yards Entfernung verwandelte er alle.

Leistungen, die dem 26-Jährigen nun ein Probetraining in der NFL bescheren dürften - und möglicherweise auch einen Vertrag. Sollte dies der Fall sein, dann wäre es bereits das dritte Mal, dass Brown in der besten Football-Liga der Welt unterkommt





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