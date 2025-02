UFL plant Integration von Fußball-Ikonen in 2025

Der aufstrebende Fußball-Simulator UFL plant die Integration von Legenden des Sports in 2025. CEO Eugene Nashilov bestätigte in einem Podcast, dass Strikerz Inc. an der Hinzufügung von Ikone in Form von Teampasses arbeitet. Aktuell dreht sich der Teampass noch um Cristiano Ronaldo, zukünftig könnten aber auch andere prominente Spieler die Stars in den jeweiligen Teampasses werden.

Hinweis zur Datenübermittlung außerhalb der EU: Je nach Einzelfall werden Daten außerhalb der Europäischen Union im Rahmen der Inanspruchnahme von Diensten Dritter verarbeitet . Dies findet nur statt, wenn die besonderen Voraussetzungen der Art. 44 ff. DSGVO erfüllt sind. Bereits seit Release ist klar, dass Strikerz Inc. Fußball-Legenden vergangener Tage in UFL aufnehmen will. Nun gab CEO Eugene Nashilov ein Update zu dem ikonischen Vorhaben.Geht es auf den Herbst 2025 zu, jährt sich ein ganz besonderer Meilenstein der FC/FIFA-Reihe zum zwölften Mal. In FIFA 14 wurden Spielern erstmals Icons präsentiert. Damals noch'Legends' genannt und zunächst Xbox-exklusiv, zählen die Objekte von Johan Cruyff, Ronaldinho oder Paolo Maldini heute noch zu den begehrtesten Items im Sammelkartenmodus Ultimate Team. Inzwischen sind die weißen Spezialkarten aber auch ein Stück Alltag. So lockte Entwickler EA SPORTS Spieler im Rahmen der TOTY-Promo beispielsweise mit einer Gratis-Version von Zinedine Zidane.Der aufstrebende Konkurrent UFL muss sich rund drei Monate nach Release noch ohne vergleichbare Schmankerl behaupten. Auf dem Transfermarkt der neuen Fußballsimulation finden sich nur aktive Profis. Die Granden vergangener Tage sollen aber nachgeliefert werden, bestätigte Eugene Nashilov jüngst erneut.'Wir arbeiten daran, Ikonen hinzuzufügen', verriet der CEO von Entwickler Strikerz Inc. in einem hauseigenen Podcast auf Twitch.Konkret könnten die Legenden des Sports in Form der thematisch wechselnden Teampasses ihren Weg in UFL finden. In der aktuellen Variante dieses erspielbaren Item-Katalogs dreht sich alles um Investor Cristiano Ronaldo. Künftig könnten stattdessen aber auch andere prominente Namen in den Mittelpunkt rücken.'Sie könnten Teil des Teampasses werden', so Nashilov über Ikonen,'zum Beispiel von Teampasses großer Nationen.'Es sei hypothetisch etwa eine UFL-Saison im Zeichen Brasiliens möglich. Deren finale Belohnung könnten'beispielsweise Pele und andere Spieler' aus der Vergangenheit und Gegenwart der Selecao sein.' Und abhängig davon, wie und welche Challenges gemeistert wurden, entscheidet sich, welche Spieler man erhält.' Gleichzeitig ließ Nashilov wissen, dass die geplante Integration nicht nur über die Teampasses stattfinden werde.'Es wird mehrere Wege geben, sie für das eigene Team zu verpflichten.' Und auch einen konkreten Zeitplan hat der Strikerz-CEO bereits im Kopf - mit einer Einschränkung:'Das versuchen und wollen wir im Verlauf von 2025 liefern. Aber ich verspreche es noch nicht, also genießt es mit Vorsicht.





