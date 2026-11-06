Uganda nutzt den Berliner Amateurverein VfB Einheit zu Pankow als Tourismusbotschafter. Der Sponsoringdeal soll die Reisebranche im ostafrikanischen Land stärken.

Uganda hat einen überraschenden Schritt zur Förderung seines Tourismus unternommen, indem es mit dem Berlin er Amateurfußballverein VfB Einheit zu Pankow eine Partnerschaft eingegangen ist. Dieses strategische Bekenntnis zu einem Amateurverein, der zu den größeren seiner Art im Berlin er Nordosten zählt, markiert einen deutlichen Bruch mit den üblichen PR-Strategien, bei denen meist hochkarätige Profiklubs im Mittelpunkt stehen. Der deal ist Teil der Initiative "explore Uganda" und soll das Interesse der deutschen Reiselandschaft an dem ostafrikanischen Staat wecken.

Partnerschaft entsteht durch persönliche Verbindungen

Die Grundlage für diese ungewöhnliche Kooperation bildete eine persönliche Beziehung innerhalb des Vereines. Dirk Weißbach, der Erste Vorsitzende des VfB Einheit zu Pankow, erklärte, dass das Engagement aus einem zufälligen, aber fruchtbaren Kontakt entstand. Ein Mitarbeiter der Botschaft Ugandas in Berlin ist selbst aktives Mitglied des Vereins und hat sein Kind in der jüngsten Altersklasse G2, wo etwa 500 Kinder insgesamt am Sport teilnehmen. Da im Nachwuchsbereich der Aufbau von Vertrauen zu den Eltern sowie die Akquise finanzieller Zuschüsse für Trainings- und Wettkampfbetrieb essenziell sind, bot der Vater des Botschaftsmitglieds zunächst Unterstützung an.

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Diese initiale Hilfe mündete schließlich in einem formellen Sponsoringvertrag mit Vertretern der Botschaft. Während andere Jugendeinheiten oft durch lokale Kuchenbuden oder kleinere Sponsoren finanziert werden, schlug die Botschaft ein deutlich größeres Engagement vor. Jessica Namuddu, die für die Tourismuswerbung der ugandischen Botschaft in Berlin zuständig ist, gab gegenüber dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) an, dass das Engagement weniger als 10.000 Euro kosten wird. Dieser Betrag ist im Vergleich zu den millionschweren Sponsoringverträgen von Ruanda mit Top-Klubs wie dem FC Bayern München oder dem FC Arsenal eher bescheiden, doch für den traditionsreichen Klub, der 1893 gegründet wurde und aktuell 32 Teams ins Rennen schickt, stellt dies absolutes Neuland dar.

Uganda nutzt Sport als Hebel für die Wirtschaft

Der strategische Hintergrund dieses Vorhabens ist die wirtschaftliche Transformation Ugandas. Das ostafrikanische Land, bekannt für seine prächtigen Regenwälder, üppige Tier- und Pflanzenwelt sowie eine relative politische Stabilität in der Region, strebt danach, den Tourismus bis auf Weiteres als wichtigsten Wirtschaftszweig neben der Landwirtschaft zu positionieren. Ähnlich wie in den Golfstaaten wird Sport hier als Vehikel genutzt, um internationale Sichtbarkeit zu erlangen. Im Januar richtet das Land den Afrika-Cup aus, was als großes Highlight in der Sportkalender-Umsetzung gilt. Zudem investiert Uganda auch in den europäischen Eishockeysport, um seine globale Präsenz zu festigen.

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In einer Fußball-Talkshow des ugandischen Senders "NBS Sports" wurde diese neue Partnerschaft bereits detailliert thematisiert. Dort wurde die Partnerschaft mit einem Berliner Stadtteilklub jedoch als zu leichtgewichtig für die gewaltigen Ziele der nationalen Tourismusförderung befunden. Jessica Namuddu bestätigte gegenüber dem rbb, dass die Botschaft nicht über die finanziellen Mittel verfüge, die das Staatsoberhaupt oder das Land direkt aufbringen müsste. Dennoch sieht man im Deal mit der Einheit Pankow einen Testlauf, um perspektivisch auch Arrangements mit größeren, professionelleren Klubs zu etablieren.

Sichtbare Folgen und Grenzen des Engagements

Die erste sichtbare Konsequenz des ugandischen Aufschlags im deutschen Amateurfußball ist die visuelle Integration der Marke. Künftig werden die erste Männermannschaft und die G-Jugend des VfB Einheit zu Pankow mit der Aufschrift "explore Uganda" auf der Brust auflaufen. Trotz der Aufmerksamkeit, die dies voraussichtlich generieren wird, brechen bei den Verantwortlichen des Vereins keine großen sportlichen Träumereien aus. Dirk Weißbach betonte eindringlich, dass die Absicht besteht, das Geld ausschließlich für die Ausrüstungen der Mannschaften zu nutzen und nicht, um in höherwertige sportliche Ligen aufzusteigen.

Der Verein erwartet durchschnittlich 150 bis 200 Zuschauer bei den Spielen der ersten Mannschaft und verlässt sich daher primär auf die Kraft der lokalen Gemeinschaft. Die Partnerschaft wird von der Vereinsführung als neutrale, rein sportliche Förderung gesehen. Weißbach erklärte, dass sich der Verein per Satzung zur Wahrung der Neutralität verpflichtet fühlt und sich daher nicht groß zu den politischen Implikationen äußern wolle. Dies steht im Kontrast zur komplexen geopolitischen Lage des Gastgebers.

Politische Kontroversen und historische Parallelen

Während der FC Bayern sein Engagement für Ruanda, das laut Berichten rund fünf Millionen Euro einbrachte, nach starker Kritik aus der Fanszene wegen des Vorwurfs des Sportswashings bereits beendet hat, bleibt die Situation in Uganda komplizierter. Das Land liegt im weltweiten Korruptionswahrnehmungsindex auf Rang 148. Zudem warnt das Auswärtige Amt deutsche Staatsbürger, insbesondere Mitglieder der LGBTQ-Community, vor Reisen in das Land, nachdem Uganda im Jahr 2023 ein verschärftes Gesetz gegen Homosexualität verabschiedet hat. Diese politischen Schatten werden im Vertrag mit dem Berliner Verein jedoch nicht direkt angesprochen, sondern durch die strategische Neutralität des Clubs umschifft.

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Eine weitere Kuriosität verbindet den VfB Einheit zu Pankow eng mit dem FC Bayern München. Franz John, der Mitgründer und erste Präsident des FC Bayern, war vor seinem Umzug nach Schwabing beim damaligen VfB Pankow tätig. Diese gemeinsame historische Wurzel bietet dem Verein eine einzigartige narrative Brücke. Weißbach berichtete, dass man bereits zweimal versucht habe, aufgrund dieses gemeinsamen Gründers direkten Kontakt zum FC Bayern aufzunehmen. Ob diese historischen Fäden in der aktuellen Sponsoring-Strategie Ugandas eine Rolle spielen, bleibt offen, doch sie unterstreichen die faszinierende Vernetzung zwischen Berliner Amateurarbeit und globalen Tourismusstrategien.