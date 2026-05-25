Ugreen hat drei neue Smart-Tracker der FineTrack-Serie vorgestellt, die mit Apple Find My und Google Find Hub kompatibel sind. Die Tracker bieten unterschiedliche Funktionen und Anwendungen und sind für das Apple-Find-My-Netzwerk zertifiziert.

Ugreen präsentiert drei neue Smart-Tracker der FineTrack-Serie, die mit Apple Find My und Google Find Hub kompatibel sind. Die Ugreen FineTrack Mini 2, FineTrack 2 und FineTrack Duo bieten unterschiedliche Funktionen und Anwendungen.

Der FineTrack Mini 2 ist eine klassische AirTag-Alternative im quadratischen Design und ist für das Apple-Find-My-Netzwerk zertifiziert. Er ist nur für iOS ausgelegt und kann in der Wo-ist? -App eingerichtet werden, um Benachrichtigungen bei Abwesenheit und Entfernung zu erhalten. Der kleine Tracker misst 36 × 36 × 10,7 mm und ist nach IP68 staub- und wasserdicht.

Er kann Wasser 60 Minuten lang in bis zu 2 Metern Tiefe standhalten und verfügt über einen 110 dB lauten Lautsprecher. Die Batterielaufzeit beträgt 60 bis 84 Monate, also 5 bis 7 Jahre. Die Batterie ist nicht austauschbar, sodass der Tracker nach 5 bis 7 Jahren unbrauchbar wird. Auf dem Gehäuse des FineTrack Mini 2 sind zwei kleine, gelbe, fluoreszierende Symbole platziert, die im Dunkeln leuchten.

Teil des Lieferumfangs ist eine Silikonhülle und ein passender Schlüsselanhänger. Für das Pairing des FineTrack Mini 2 wird ein Gerät mit mindestens iOS oder iPadOS 14.5 benötigt, auf dem Bluetooth aktiviert ist. Um das Koppeln des Finders zu starten, muss dessen Oberseite 2 Sekunden lang gedrückt und die Wo-ist? -App geöffnet werden.

In der Wo-ist? -App muss nun ein neues Objekt über das +-Zeichen hinzugefügt werden, wobei „Anderes Objekt“ gewählt wird. Der Ugreen FineTrack Mini 2 wird nun automatisch erkannt und kann wie ein AirTag mit einem Namen und einem Symbol versehen werden. Wenn man einen Ton auf dem Ugreen FineTrack Mini 2 wiedergibt, ist dieser tatsächlich lauter als auf einem AirTag (1.

Gen. ). Zusätzlich blinkt während der Wiedergabe eine LED auf der Oberseite des Finders, was das Auffinden vereinfachen kann. Entkoppelt man einen zuvor gekoppelten Finder wieder, schaltet er sich nach 5 Minuten Inaktivität automatisch aus.

Möchte man ihn erneut koppeln, geht man wie oben beschrieben vor. Auch das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen ist direkt am Finder möglich. Hierfür muss die Taste fünf Mal schnell hintereinander gedrückt werden, woraufhin der Tag drei Mal piept. Nun wird die Taste für sechs Sekunden gedrückt gehalten.

Zwei Signaltöne bestätigen daraufhin das Zurücksetzen des Tags. Aus der Wo-ist? -App wird der inaktive Tag beim Reset nicht automatisch gelöscht, dies muss anschließend manuell erfolgen. Auch die Tags von Ugreen nutzen dieselben Schutzmaßnahmen gegen ungewolltes Tracking wie die offiziellen AirTags, da diese Bestandteil des Find-My-Netzwerks sind.

Ein Tag, der sich ohne Besitzer mit einer anderen Person fortbewegt, benachrichtigt diese über eine Mitteilung auf dem Smartphone. Zudem spielt der Tag einen Signalton ab, wenn er längere Zeit nicht mit dem Besitzer verbunden war und bewegt wird. Der Ugreen FineTrack Mini 2 ist bereits bei Amazon erhältlich und kostet dort im 4er-Pack 39,99 Euro. Der Ugreen FineTrack 2 steckt dieselbe Technik wie der FineTrack Mini 2 in ein kugelförmiges Design mit einem Durchmesser von 34 mm.

Für Apples Find-My-Netzwerk zertifiziert ist er ausschließlich auf die Nutzung mit iOS ausgelegt. Ab Werk ist ein Schlüsselband an der Kugel befestigt. Auch der Kugel-Tracker ist nach IP68 wasserdicht und mit einem 110 dB lauten Lautsprecher ausgestattet. Drei fluoreszierende Streifen auf dem Gehäuse leuchten auch bei diesem Modell im Dunkeln.

Auch hier sorgt eine CR2450-Batterie für die Stromversorgung und soll eine Batterielaufzeit von 5 bis 7 Jahren bieten. Auch beim Kugel-Tracker ist die Batterie nicht ersetzbar, so dass der Tracker mit leerer Batterie unbrauchbar wird





ComputerBase / 🏆 27. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ugreen Finetrack Smart-Tracker Apple Find My Google Find Hub Technologie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PV-Vorhersage für Home Assistant: E-Auto und smarte Geräte effizient ladenWer den zukünftigen Ertrag seiner PV-Anlage kennt, kann etwa E-Autos smart laden oder seine Waschmaschine intelligenter steuern. So geht’s.

Read more »

Raue See, kleine Barge, Robben-Tracker: Wal-Retter Foster enthüllt chaotische RettungsaktionNach seiner Freilassung lebte Wal „Timmy” nur noch wenige Wochen, bis er tot vor der dänischen Insel Anholt gefunden wurde. Wie das Tier dorthin gelangte und wie chaotisch seine Rettung wirklich war, erklärt Walexperte Jeffrey Foster.

Read more »

Oliver Kube: 'Find Your Friends' trailer - eine Mischung aus Charakterstudie junger Frauen und 1970er-ExploitationfilmDer US-Indie-Streifen 'Find Your Friends' vereint Elemente einer Charakterstudie junger Frauen in den 2020ern und eines klassischen 1970er-Exploitationfilms. Mit seiner recht krassen Handlung und realistischen Darstellung von Problemen wie Alkohol- und Drogenkonsum sowie toxischen Freundschaften unter Frauen, hat der Film bereits auf eure Watchlist geschafft.

Read more »

Zoff um Teleshopping: QVC klagt für besseren Platz im Kabelfernsehen und auf Smart-TVsDer Teleshopping-Sender QVC streitet sich mit der Landesmedienanstalt NRW um eine bessere Sichtbarkeit im Kabelfernsehen und auf Smart-TVs. Im Kern geht es um die Aufnahme in das Verzeichnis „Public Value“, das eine einfachere Auffindbarkeit garantiert. Das Oberverwaltungsgericht NRW muss nun über die Klage entscheiden.

Read more »