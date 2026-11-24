Ein Uhrfehler am Ende des Monday-Night-Spiels sorgte für Kontroversen. Die Cincinnati Bengals verlieren knapp gegen Washington, da die Spieluhr zu früh stoppte und keine letzte Aktion mehr möglich war.

Die Partie im Monday-Night-Spiel zwischen den Washington Commanders und den Cincinnati Bengals endete mit einer erheblichen Kontroverse, die das Endergebnis von 22 zu 20 zugunsten der Heimmannschaft besiegelte. Das entscheidende Element war ein Fehler im Zeitmanagement, der dazu führte, dass die Cincinnati Bengals keine abschließende Aktion mehr durchführen konnten, nachdem der Ball im Tor war und die Uhr bereits abgelaufen war.

Siegtreffer und Zeitproblem

Kicker Drew Stevens von den Commanders verwandelte ein Field Goal über 26 Yards, das den Sieg einleitete. Zuvor hatte Quarterback Jayden Daniels in den letzten 46 Sekunden des Spiels durch zwei weite Pässe an Antonio Williams die notwendige Grundstein für diesen entscheidenden Treffer gelegt. Als der Ball nach dem Kick sicher im Netz landete, hätte der Zeitnehmer die Uhr eigentlich sofort anhalten müssen, um den Ablauf des Spielzugs korrekt zu dokumentieren.

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Laut Russell Yurk, dem Regelexperten des übertragenden Senders "ESPN", waren zu diesem Zeitpunkt noch genau zwei Sekunden auf der Uhr verblieben. Dies hätte den Cincinnati Bengals theoretisch eine weitere Aktion ermöglicht. Die Nachrichtenagentur "NBC" kam nach einer Sichtung der录像bilder hingegen zu dem Schluss, dass nur noch eine Sekunde vorhanden war. In beiden Szenarien war das Problem, dass der Zeitnehmer am Knopf zu langsam reagierte und die Uhr weiterlief, während die Washington Commanders den bereits erzielten Vorsprung feierten.

Regelwerke und Expertenmeinung

Ein Nachkorrigieren des Fehlers war aus regulativer Sicht nicht möglich. Russell Yurk erläuterte während der Übertragung detailliert, dass Spielzeit per Replay nicht zurückgestellt werden darf, wenn der nächste Spielzug kein regulärer Snap darstellt, sondern ein Kickoff. Da es sich nach dem Field Goal um ein Kickoff handelte, war das Spiel damit laut den geltenden Bestimmungen ordnungsgemäß beendet. Dies schloss jede Möglichkeit aus, die Zeit für eine weitere Offensive der Bengals wieder freizugeben.

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Die Frage, ob dieser technische Fehler das Ergebnis tatsächlich verändert hat, bleibt спорно. Kritiker argumentieren, dass das Spiel möglicherweise nicht durch den Uhrfehler entschieden wurde, da die Bengals eine solche Situation nur mit einem extremen Sonderfall wenden hätten können. Ein Touchdown direkt nach dem Kickoff oder ein wundersamer Spielzug wären die einzigen Wege gewesen, um den Rückstand noch zu überwinden, was statistisch und taktisch als sehr unwahrscheinlich gilt.

Reaktion und Auswirkungen

Die Immediate Auswirkung des Vorfalls war ein enttäuschendes Ende für das Team aus Cincinnati, das so knapp am Ausgleich oder Sieg scheiterte. Die Washington Commanders hingegen gingen als Sieger vom Platz, auch wenn der Prozess der Siegsicherung durch den Uhrfehler überschattet wurde. Für die Fans und Analysten bleibt die Diskussion über die Konsistenz der Zeitnahme bei kritischen Momenten in der NFL ein aktuelles Thema.

Durch die klare Anwendung der Regel, dass Kickoffs keine regulären Snaps sind, wurde eine Präzedenzfall für ähnliche Situationen geschaffen. Die Tatsache, dass die Uhr weiterlief und keine Unterbrechung erfolgte, führte dazu, dass das Ergebnis final war. Die Bengals bleiben mit einem Punkt Rückstand in der Tabelle, während die Commanders ihren Sieg trotz der technischen Mängel verbuchen können.