Der US-Investor Gordon Brothers muss einen weiteren Problemfall regeln. In Deutschland ist die Firma der wichtigste Kreditgeber der insolventen Galeria-Kaufhäuser.

Poundland-Filale in London: Die Discountkette ist insolvent. Die britische Discounter-Kette Poundland ist in die Insolvenz gerutscht. Tausende Arbeitsplätze sind bedroht, nachdem der US-Eigentümer Gordon Brothers keine Rettung für den Einzelhändler zustande gebracht hat.

Die Poundland-Restrukturierungsberater von Alix Partners erklärten, ein Verkaufsprozess habe „keine tragfähige Lösung für das Unternehmen als Ganzes erbracht“. Poundlands Geschäfte laufen zunächst normal weiter, während die Insolvenzverwalter versuchen, das Unternehmen ganz oder teilweise samt Vermögenswerten, darunter Filialen, zu verkaufen. Poundlands Scheitern ist ein neues Problem für Großbritanniens ohnehin kriselnde Einkaufsstraßen. Die Händler dort kämpfen mit schwachem Verbrauchervertrauen, hohen Kosten und dem Aufstieg von Onlinehändlern wie.

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Mit 12.000 gefährdeten Stellen ist es die größte britische Einzelhandelspleite seit Wilko 2023. Zuvor waren bereits andere Ketten untergegangen, etwa der Juwelier Claire's. Die Insolvenz gefährdet zudem das Versprechen von Premierminister Andy Burnham, die britischen Einkaufsstraßen wiederzubeleben. Er hatte Gordon Brothers zuvor aufgefordert, Poundlands Zusammenbruch zu verhindern.