Die UK Championship feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Hier finden Sie den kompletten Spielplan, die Begegnungen und die Regeln zum Live-Stream.

Die im November und Dezember stattfindende Snooker -Meisterschaft UK Championship blickt in diesem Jahr auf ein historisches Ereignis zurück. Das prestigeträchtige Weltranglistenturnier feiert sein 50-jähriges Bestehen, nachdem es erstmals im Jahr 1977 ausgetragen wurde. Es gilt als eines der ältesten und angesehensten Wettbewerbe der disziplinären Geschichte.

Als fester Bestandteil der legendären Triple Crown steht die UK Championship neben der World Championship und The Masters. Diese drei Turniere bilden das höchste Ansehen im professionellen Snooker-Sport. Der hohe Stellenwert für die Teilnehmer resultiert aus dem historischen Prestige, der langen Tradition und dem signifikanten Preisgeld, das für die Sieger bereitsteht.

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Historischer Kontext und Turnier-Rangliste

Die UK Championship hat sich seit der ersten Austragung 1977 zu einem der wichtigsten Termine im Kalender entwickelt. Die Zugehörigkeit zur Triple Crown unterstreicht die exklusive Natur des Events. Für die aktuellen Teilnehmer ist die Teilnahme an diesem Jubiläums-Jahr ein besonderer Anlass, da sie Teil einer langjährigen Erfolgsgeschichte sind, die bis in die späten Siebzigerjahre zurückreicht.

Spielplan und Begegnungen der ersten Runde

Die Partie zwischen Mark J Williams und Stephen Maguire ist für den 28. November um 14:00 Uhr angesetzt. Weitere Begegnungen am selben Abend, beginnend um 20:00 Uhr, sieht Kyren Wilson gegen Fan Zhengyi vor. Diese Aufstellung definiert die ersten Schritte der Teilnehmer in diesem zehnten Monat des Jahres.

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Am 29. November treten Neil Robertson und Liam Highfield um 14:00 Uhr auf dem Tisch an. Am Abend desselben Tages, ebenfalls um 20:00 Uhr, trifft Chris Wakelin auf Joe O'Connor. Diese beiden Kontrahenten kämpfen um den weiteren Einzug in die nächste Runde des prestigeträchtigen Turniers.

Der 30. November beginnt mit einer Begegnung um 14:00 Uhr zwischen Wu Yize und Michael Holt. Am Abend desselben Tages, um 20:00 Uhr, folgt der Duell zwischen Barry Hawkins und Tom Ford. Diese Partien sind feste Bestandteile des Zeitplans für die frühe Phase des Turniers.

Am 1. Dezember startet der Tag mit der Begegnung von Mark Allen und Yuan Sijun um 14:00 Uhr. In der zweiten Session desselben Tages, um 20:00 Uhr, tritt John Higgins gegen Artemijs Zizins an. Diese Aufstellung zeigt die hohe Dichte an Top-Spielern in den frühen Runden.

Spielmodus und Regeln für den Turniersieg

Alle Partien von der ersten Runde bis hin zum Halbfinale werden im Modus Best-of-11 ausgetragen. Ein Spieler gewinnt seine Partie, wenn er zuerst sechs Frames für sich entscheiden kann. Diese Regel gilt konsistent für alle Matches, die nicht das Finale selbst betreffen.

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Das Finale der UK Championship weicht von den vorherigen Runden ab und wird im Modus Best-of-19 gespielt. Der Gewinn des Turniers erfordert, dass ein Spieler als Erster zehn Frames gewinnt. Dieser entscheidende Match wird über zwei Sessions verteilt ausgetragen, was eine längere physische und mentale Belastung für die Finalisten bedeutet.

Live-Stream und Fernsehübertragung

Für Fans, die die Geschehnisse live verfolgen möchten, bietet die Übertragung der Snooker-Partien digitale Möglichkeiten. Interessierte können die UK Championship in einem Livestream verfolgen, um die Begegnungen in Echtzeit zu beobachten. Dies ermöglicht einen direkten Zugriff auf die Spiele, unabhängig vom geografischen Standort der Zuschauer.