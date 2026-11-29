Die UK Championship feiert ihr 50. Jubiläum. Alle Termine der ersten Runde mit Neil Robertson und Mark Allen, der Best-of-11 Modus und Infos zum Livestream.

Die im November stattfindende UK Championship im Snooker markiert im laufenden Jahr ein bedeutendes Jubiläum: Das prestigeträchtige Weltranglistenturnier feiert sein 50-jähriges Bestehen. Seit der erstmaligen Austragung im Jahr 1977 hat sich die Veranstaltung zu einem der langlebigsten und angesehensten Wettbewerbe der Sportart entwickelt. Für die betroffenen Profispieler ist die Teilnahme von besonderer strategischer und psychologischer Bedeutung.

Als fester Bestandteil der sogenannten "Triple Crown" zählt die UK Championship neben der World Championship und The Masters zu den drei wichtigsten Titelmöglichkeiten im professionellen Snooker. Die Kombination aus historischem Prestige, einer jahrzehntelangen Tradition und einem stattlichen Preisgeld verleiht diesem Turnier eine Sonderstellung, die die Motivation der Teilnehmer erheblich steigert und die sportliche Brisanz der Kämpfe bestimmt.

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Zeitplan der ersten Runde mit Top-Act

Der Spielplan für die Auftaktrunde ist bereits festgelegt und bietet Snooker-Fans mehrere spannende Begegnungen an den Tagen 29. November, 30. November und 1. Dezember. Die ersten Matches finden in den frühen Abendstunden bzw. am Nachmittag statt. So bestreitet Neil Robertson am 29. November um 14:00 Uhr sein Spiel gegen Liam Highfield, während Chris Wakelin und Joe O'Connor um 20:00 Uhr desselben Tages aufeinandertreffen.

Am darauffolgenden Tag, dem 30. November, startet die nächste Runde ebenfalls um 14:00 Uhr mit dem Duell zwischen Wu Yize und Michael Holt. Am Abend desselben Tages folgen Barry Hawkins und Tom Ford um 20:00 Uhr. Ein weiterer Höhepunkt der Anfangsrunde ist das Match am 1. Dezember, bei dem Mark Allen um 14:00 Uhr auf Yuan Sijun trifft. John Higgins beendet den Abschnitt am selben Tag um 20:00 Uhr im duel gegen Artemijs Zizins.

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Spielmodus und Regeln für den Verlauf

Die Partien der ersten Runde sowie alle weiteren bis hin zum Halbfinale werden im sogenannten Best-of-11-Modus ausgetragen. Dies bedeutet, dass ein Spieler den jeweiligen Frame-Kampf gewinnt, sobald er sechs Frames für sich entschieden hat. Diese Struktur sorgt für eine kompakte und schnelle Spielweise, bei der der erste Satz von entscheidender Bedeutung ist und der Druck auf die Spieler bereits früh hoch ausfällt.

Für das Finale gilt ein andersartiges Format, das die Bedeutung des Endspiels unterstreicht. Der Wettkampf findet im Best-of-19-Modus statt und wird traditionell in zwei Sessions über den Tag verteilt ausgetragen. Der Gewinner steht fest, sobald ein Spieler als erster zehn Frames gewinnt. Dieser längere Modus erlaubt es den Finalisten, taktische Anpassungen vorzunehmen und Phasen der Schwäche auszugleichen, was die Dramatik am letzten Abend des Turniers erhöht.

Verfügbarkeit des Live-Streams

Snooker-Fans, die die Spiele der UK Championship nicht live im Stadion verfolgen können, haben die Möglichkeit, die Partien im Livestream zu verfolgen. Die genauen technischen Zugangswege und die Verantwortlichen für die Übertragung sind im Kontext der medialen Berichterstattung zu finden, um sicherzustellen, dass Zuschauer international und digital an den historischen Momenten des 50. Jubiläums teilhaben können.