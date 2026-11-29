UK-EU-Abkommen: Deutsche Bank dämpft Erwartungen an BIP-Effekte

Die Einigung Großbritanniens über einen Neustart der wirtschaftlichen Beziehungen zur Europäischen Union dürfte der Konjunktur einen geringeren Impuls verleihen als bisher angenommen. Zu diesem Ergebnis kommen Volkswirte der Deutsche Bank in einer aktuellen Analyse.

Die Ökonomen Maui Brennan und Sanjay Raja senkten ihre zentrale Schätzung für den Zehnjahreseffekt der Vereinbarung auf das Bruttoinlandsprodukt von 0,33 % auf 0,13 %. Zugleich verengten sie die prognostizierte Bandbreite von zuvor 0,13 % bis 0,54 % auf nunmehr 0,08 % bis 0,18 %. Ein wesentlicher Grund für die Abwärtskorrektur sind Einschränkungen beim vereinbarten „Youth Experience Scheme“.

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Dieses Mobilitätsprogramm ermöglicht es jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 31 Jahren, bis zu drei Jahre lang im jeweils anderen Wirtschaftsraum zu leben, ist jedoch auf jeweils 100.000 Personen pro Seite gedeckelt. Visagebühren, Aufschläge für das Gesundheitssystem und begrenzte Aufenthaltszeiträume dürften die Migrationsströme merklich bremsen. Dadurch sinkt der geschätzte BIP-Beitrag dieser Regelung von zuvor 0,25 % auf nur noch 0,05 %.