UKE ist Erste mit 3D-gedruckten Medikamenten für Kinder

Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) ist die erste Klinik in Deutschland, die Patienten mit Medikamenten behandelt, die in der eigenen Klinikapotheke im 3D-Drucker hergestellt wurden. In einer Studie wird geprüft, ob die individuell dosierten 3D-Kautabletten gegenüber herkömmlichen Präparaten bevorzugt werden.

Hamburg. Im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf ( UKE ) werden zum ersten Mal Patienten mit Medikamente n behandelt, die in der eigenen Klinikapotheke im 3D-Druck er hergestellt wurden. In einer gemeinsamen Studie der Klinikapotheke und der Kinderonkologie des UKE wird derzeit geprüft, ob Patienten die individuell dosierten 3D-Kautabletten im Vergleich zu den herkömmlichen Präparaten bevorzugen. Nach Angaben von Dr.

Adrin Dadkhah, Co-Leiter Forschung und Lehre der UKE-Klinikapotheke, ist das UKE bundesweit die erste Klinik, die 3D-gedruckte Medikamente selbst entwickelt hat und nun im Rahmen einer Studie Patientinnen und Patienten in der Kinderonkologie verabreicht. „Wir wollen damit eine präzisere Arzneimitteldosierung ermöglichen“, sagte Dadkhah. Das neue Verfahren befindet sich seit drei Jahren im UKE in der Entwicklung. In einer zuvor von der Klinikapotheke durchgeführten Machbarkeitsstudie wurde die Implementierung des 3D-Drucks zur Herstellung individuell dosierter Arzneimittel in den bestehenden Medikationsprozess erfolgreich getestet.Die Grenzen für die Medikamentengaben in der Kinderheilkunde bilden den Hintergrund für die Studie. Laut UKE stößt das Klinikpersonal dabei häufig an Grenzen, insbesondere weil es viele Wirkstoffe nicht als Tropfen oder Säfte gibt und die Klinik deshalb auf Tabletten zurückgreifen muss. Viele Kinder können diese aus unterschiedlichen Gründen nicht schlucken. Viele Medikamente müssen zudem gewichtsabhängig dosiert werden und müssen bei geringem Körpergewicht halbiert, geviertelt oder gemörsert werden, was eine exakte Dosierung erschwert. Die neu entwickelten Tabletten enthalten den Wirkstoff Dexamethason, der zur Prophylaxe gegen Übelkeit vor einigen Chemotherapien gegeben wird. In der Studie erhalten Kinder, die noch zwei Zyklen einer besonders Übelkeit verursachenden Chemotherapie vor sich haben, einmal die herkömmlichen Tabletten und einmal die 3D-gedruckten Kautabletten. Kinder, Eltern und Pflegende werden zu beiden befragt.Abhängig vom Ausgang der bis 2026 laufenden Studie sind weitere Einsatzmöglichkeiten für 3D-gedruckte Medikamente denkbar. Laut UKE könnten mehrere Wirkstoffe in einer Tablette kombiniert werden, oder Medikamente könnten individuell hergestellt und ihre Dosierung im Therapieverlauf laufend angepasst werden.





aerztezeitung / 🏆 81. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

3D-Druck Medikamente Kinderonkologie UKE Medikamentenentwicklung

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Autismus kann mit Hilfe von Videospiel diagnostiziert werdenDas einminütige Videospiel kann neurologisch normale Kinder sowie Kinder mit ADHS von Kindern mit Autismus unterscheiden.

Weiterlesen »

Nebenwirkungen: Achtung bei diesen Medikamenten!Sie sollen uns eigentlich nur gesund machen! Das tun die meisten Medikamente auch. Aber Vorsicht: Manche Pillen können auch krank machen. BILD nennt sie.

Weiterlesen »

USA stoppen Lieferung von Medikamenten an EntwicklungsländerDie US-Entwicklungshilfsagentur USAID hat die Lieferung von Medikamenten gegen HIV, Malaria und Tuberkulose sowie medizinischen Hilfsgütern für Neugeborene eingestellt. Die Entscheidung wird als katastrophal eingestuft, da Millionen von Menschen von den Medikamenten abhängig sind und die Unterbrechung zu einer Zunahme von Krankheiten und der Entstehung arzneimittelresistenter Stämme führen kann.

Weiterlesen »

dm plant Online-Apotheke: Kommt die Medikamenten Revolution?Deutschlands größte Drogeriekette dm konkretisiert Pläne für eine Online-Apotheke, die nichtverschreibungspflichtige OTC-Produkte anbieten soll.

Weiterlesen »

Zuzahlung zu Medikamenten oder Physiotherapie: Wann Sie sich von den Kosten befreien lassen könnenFür medizinische Leistungen müssen gesetzlich Versicherte einen Anteil selbst zahlen. Doch nicht bis ins Unermessliche. Wer sich befreien lassen kann und für wen das zu Jahresbeginn sinnvoll ist.

Weiterlesen »

Schlafmittel-Trend in Deutschland: Junge Menschen greifen oft zu MedikamentenEine neue Studie zeigt, dass fast vier von zehn Deutschen Medikamente oder andere Hilfsmittel für einen besseren Schlaf verwenden. Besonders der Anteil junger Menschen (18-29 Jahre) ist hoch. Pflanzliche Schlafmittel und Melatonin sind beliebt, aber auch verschreibungspflichtige Medikamente werden von vielen genutzt. Experten warnen vor den Risiken von Medikamenten und betonen die Wichtigkeit von gesunden Schlafgewohnheiten.

Weiterlesen »