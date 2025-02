UKO Microshops AG prüft Anleiheemission

Die UKO Microshops AG prüft die Emission einer Anleihe mit einem Volumen von bis zu 3.000.000 Euro. Gespräche mit technischen Plattformen laufen zur Effizienz und potenziellen Umsetzung.

Die UKO Microshops AG mit Sitz in Puch bei Hallein, eingetragen im Firmenbuch des Landesgerichtes Salzburg zu FN 626301 g, prüft die Emission einer Anleihe mit einem Volumen von bis zu 3.000.000 Euro. Zur Effizienz und potenziellen Umsetzung werden derzeit Gespräche mit technischen Plattformen geführt. Parameter wie Zinssatz und Volumen sind Gegenstand der Diskussionen. Ebenso laufen die Gespräche bezüglich potenziell zu fassender Beschlüsse der Organe der UKO Microshops AG.

Die UKO Microshops AG ist Alleingesellschafterin der UKO Technik GmbH, die für tausende Warenautomaten sowohl in Österreich als auch international die Wartung, Weiterentwicklung und Betreuung übernimmt. Diese Automaten dienen als 24/7-Selbstbedienungsläden und stellen einen Vertriebskanal dar, der es ermöglicht, sowohl im Innen- als auch Außenbereich, verschiedenste Produkte zu vertreiben. Derzeit bestehen 4 Niederlassungen in Österreich, ein weiteres Wachstum in der DACH-Region wird angestrebt.





