Ukraine abfängt erstmals Ballondrohnen, warnen prorussische Militärober

Die ukrainische Armee hat erstmals "Ballondrohnen" abgefangen, die "schnelle Drohnen" transportieren und "bereits über der Stadt abgeschossen" wurden, warnte ein prorussischer Militärblogger. Die Reichweite der Drohne könnte durch die Kombination aus Ballontransport und Höhenstart von etwa 150 auf bis zu 300 Kilometer erhöhen. Die ukrainische Regierung spricht von Problemen bei der russischen Logistik im Süden und von einem "Mangel einzelner Waren" auf der Krim. Sollte die Logistik gestört werden, könnte es zu noch mehr Toten russischer Soldaten kommen.

Die ukrainische Armee hat erstmals " Ballondrohnen " abgefangen, die "schnelle Drohnen" transportieren und "bereits über der Stadt abgeschossen" wurden, warnte ein prorussischer Militärblogger. Die Reichweite der Drohne könnte durch die Kombination aus Ballontransport und Höhenstart von etwa 150 auf bis zu 300 Kilometer erhöhen.

Die ukrainische Regierung spricht von Problemen bei der russischen Logistik im Süden und von einem "Mangel einzelner Waren" auf der Krim. Sollte die Logistik gestört werden, könnte es zu noch mehr Toten russischer Soldaten kommen





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