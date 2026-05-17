Ukraine-Angriffe: Russische Angaben zufolge mindestens drei Menschen getötet, Russland prüft Angriff auf Belarus aus

Die russische Regierung meldet, dass ukrainische Drohnenangriffe nahe Moskau zu mindestens drei Todesopfern und zwölf Verletzten geführt haben. Russland prüft, ob es Belarus aus dem Norden der Ukraine oder ein Nato-Land angreifen wird. Der ukrainische Präsident Selenskij warnt vor elektronischer Ausrüstung aus dem Westen in neuen russischen Waffen und fordert die Einhaltung von Techniksanktionen gegen Moskau.

Bei den ukrainischen Angriffen mit mehr als 100 Drohnen sind nahe Moskau nach Angaben russischer Behörden mindestens drei Menschen getötet worden. Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg. Selenskij: Russland erwägt Angriff auf Nato-Staat von Belarus aus Trump: Russischer Angriff auf Kiew könnte Friedensbemühungen zurückwerfen Bei einem ukrainischen Angriff auf den Großraum Moskau sind in der Nacht zum Sonntag nach Angaben russischer Behörden mindestens drei Menschen ums Leben gekommen.

Zudem seien bei Drohnenangriffen zwölf Menschen verletzt worden, die meisten von ihnen in der Nähe der Moskauer Ölraffinerie. Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin erklärt, die Technik der Raffinerie sei nicht beschädigt worden. Nach Angaben der indischen Botschaft in Russland ist ein indischer Arbeiter ums Leben gekommen. Drei weitere seien verletzt worden.

Vertreter der Botschaft seien vor Ort gewesen und hätten die Verletzten im Krankenhaus besucht. Man arbeite mit den örtlichen Behörden zusammen, um den Arbeitern die nötige Hilfe zukommen zu lassen. Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die russisch besetzte Marinestadt Sewastopol auf der Halbinsel Krim sind nach Behördenangaben in der Nacht mehrere Wohnblocks und Häuser beschädigt worden.

Zudem hätten Trümmer einer abgeschossenen Drohne eine Hochspannungsleitung getroffen, wodurch Stromausfälle verursacht worden seien. Das Kraftwerk der Stadt sei aber nicht getroffen worden. Insgesamt seien 25 Drohnen über mehreren Stadtteilen und dem Schwarzen Meer abgeschossen worden. Verletzt worden sei nach vorläufigen Informationen niemand.

Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin berichtete zudem am frühen Morgen auf Telegram, in den vergangenen 24 Stunden seien mehr als 120 Drohnen abgeschossen worden. In der Hauptstadt seien mindestens zwölf Menschen verletzt worden, vor allem Arbeiter in der Nähe einer Ölraffinerie. Mehrere Häuser seien beschädigt worden. Diese Angaben konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

Im gesamten Land wurden in der Nacht nach Angaben des Verteidigungsministeriums insgesamt 556 ukrainische Drohnen abgewehrt. Die Angaben aus Moskau konnten zunächst ebenfalls nicht unabhängig überprüft werden. Nach schweren russischen Raketenangriffen hat der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij gewarnt, es stecke Elektronik aus dem Westen in neuen russischen Waffen. Selenskij fordert eine Einhaltung der Techniksanktionen gegen Moskau.

"Bei dem Angriff auf Kiew in dieser Woche haben die Russen Raketen eingesetzt, die in diesem Jahr hergestellt wurden," sagte Selenskij. "Ohne Komponenten von Unternehmen aus Europa, Japan und den Vereinigten Staaten hätten die Russen diese Raketen einfach nicht herstellen können. " Gleiches gelte für andere Waffen der russischen Armee bei ihren Angriffen auf ukrainische Städte. Wegen der militärischen Nutzung ist der Export von Elektronikbauteilen nach Russland verboten, solche Teile werden aber oft über Drittstaaten geschickt.

Die Ukraine hat nach Angaben aus Kiew erneut Hunderte Soldatenleichen von Russland zurückerhalten. Die sterblichen Überreste von 528 Gefallenen, bei denen es sich nach Angaben der russischen Seite um ukrainische Soldaten handeln könnte, seien Kiew übergeben worden, teilte der ukrainische Stab für Kriegsgefangenenbelange mit. Vermittelt habe das Internationale Komitee vom Roten Kreuz. Von russischer Seite gab es zunächst keine Bestätigung.

Allerdings hatte die staatliche Nachrichtenagentur Tass am Vortag gemeldet, dass Soldatenleichen ausgetauscht werden sollen. Moskau gebe 526 tote ukrainische Soldaten zurück und bekomme 41 russische Leichen





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