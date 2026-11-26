Nach einem ukrainischen Drohnenangriff auf russische Schiffe im libyschen Hafen Bengasi hat die Regierung in Kiew betont, dass sich die Aktion ausschließlich gegen das russische Militär richtete und nicht gegen Libyen. Außenminister Andrij Sybiha bedauerte unbeabsichtigte Folgen und sprach dem libyschen Volk sein Beileid aus. Zugleich forderte Kanzler Merz, dass sich alle 27 EU-Mitgliedsstaaten an der Unterstützung der Ukraine beteiligen müssen, während Botschafter Oleksii Makeiev warnte, dass Russlands Angriffskrieg bereits ganz Europa erreicht habe.

Nach dem ukrainischen Drohnenangriff auf russische Schiffe in Libyen hat die Regierung in Kiew beschwichtigt. Die Aktion im Hafen von Bengasi habe sich ausschließlich gegen das russische Militär gerichtet und nicht gegen Libyen selbst, erklärt der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha nach einem Gespräch mit seinem libyschen Amtskollegen Al-Taher Al-Baour.

Auf der Plattform X drückt Sybiha sein Bedauern über unbeabsichtigte Folgen aus und sprach dem libyschen Volk sein Beileid aus. Die Ukraine habe nicht die Absicht, den Krieg gegen Russland auf Libyen oder ein anderes Land auszuweiten. Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine ist nach Worten des Botschafters Oleksii Makeiev längst in ganz Europa angekommen.

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"Die Ukraine zieht nicht andere Länder in den Krieg, sondern Russlands Angriffe beeinflussen schon längst ganz Europa", sagt er im Gespräch mit der "Rheinischen Post". Makeiev betont: "Nehmen Sie den Anschlag mit einer Sprengstoff-Drohne am Leipziger Flughafen, unzählige Drohnenüberflüge, russische Drohnen und Raketen in Polen, die aggressive Propaganda aus Russland -– bei all dem darf man nicht wegschauen. Dieser Krieg ist längst in Europa.