Die Ukraine führt auch über das Radio psychologische Kriegsführung: Mit russischen Rockklassikern, Antikriegsliedern und gezielten Botschaften soll die Moral russischer Soldaten an der Front gebrochen werden.

Autoradio rund 30 Meilen vor Isjum zu knistern. Kurz darauf erklang glasklar ein russischer Rockklassiker. Darauf folgten russischer Punk, Pop, Balladen und ein beliebtes Synth-Stück.

Wegen der Nähe zur Front und zu den besetzten Gebieten lassen sich in der Gegend schon lange russische Sender empfangen. Doch wer bei diesem Programm genauer hinhörte, merkte schnell: Hier war ein DJ der anderen Art am Werk. Versteckt zwischen einer Reihe russischer Hits lief ein Spoken-Word-Stück mit dem Titel „Anweisungen zur Kapitulation“. Hinter diesem scheinbar russischen Radiosender steckt in Wahrheit psychologische Kriegsführung.

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Ihr Ziel: die Moral russischer Soldaten zu untergraben. Während sie zu Land, in der Luft und auf See kämpfen, führen die ukrainischen Spezialkräfte auch über den Rundfunk hinweg Krieg. Den „Kampfwillen“ der russischen Soldaten zu untergraben, erklärte der DJ, „ist das Hauptziel“. Entsprechend den Vorschriften des ukrainischen Militärs tritt er unter dem Rufnamen Humanist auf.

Krieg ist ein Spiel für junge Männer, ein Mittel gegen Falten — „Звезда по имени Солнце“ von Kino Radio wird in Konflikten schon seit Jahrzehnten als Waffe eingesetzt. Psychologische Kriegsführung – sogenannte Psyops – sogar noch länger. Während des Zweiten Weltkriegs sendeten Sender mit Namen wie „Tokyo Rose“ und „Axis Sally“ Radiopropaganda. Damit wollten sie US-Truppen demoralisieren.

In Vietnam versuchte „Hanoi Hannah“, amerikanische GIs davon zu überzeugen, dass der Krieg unmoralisch sei. Zwischen ihre Botschaften mischte sie Antikriegslieder von Künstlern wie Pete Seeger, Joan Baez und Bob Dylan. Auch das US-Militär betrieb seine eigene Radio-Operation und strahlte Sendungen in die nördlichen Provinzen Südvietnams aus. Im Ukraine-Krieg haben ähnliche Ansätze eine Hightech-Wendung genommen – dank künstlicher Intelligenz, die bei der Produktion der Lieder helfen kann.

Als das ukrainische Projekt 2024 anlief, nutzte Russland einen leistungsstarken Sender in der grenznahen Stadt Belgorod. Von dort aus strahlte es Propaganda über die Grenze hinweg in die ukrainische Region Charkiw aus. Ein Soldat der Spezialkräfte half damals mit, einige der ersten ukrainischen Sendeanlagen aufzubauen. Das Militär habe versucht, die russische Frequenz zu stören und durch sein eigenes Programm zu ersetzen, erklärte er.

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Anfangs lief dort keine Musik. Zu hören waren nur Appelle an die Russen, ihre Waffen niederzulegen, Botschaften über die Aussichtslosigkeit des Krieges und Aufrufe an Zivilisten, die Frontgebiete zu verlassen. Dann beschlossen die Ukrainer, Musik ins Programm zu nehmen. Sie hofften, damit russische Frontsoldaten anzulocken, die zufällig auf die Frequenz stießen.

Zunächst setzten die Ukrainer stark auf KI, um neue Songs zu produzieren, die Sowjet-Nostalgie bedienten, nach Moskau klangen und Liedtexte abwandelten. Inzwischen sind solche Produktionen in der Minderheit. Die meisten Songs auf den ukrainischen Psyop-Playlists in der Region Charkiw sind unveränderte russische Hits. Denn es gibt eine Fülle an fertigem Material zur Auswahl.

Dieser Zug steht in Flammen, und wir können nirgendwo mehr hinlaufen / Dieses Land gehörte uns, bis wir uns im Kampf festfuhren — „Поезд в огне“ von AquariumRussische Künstler nutzen Musik schon seit Langem, um die Kriege des Landes infrage zu stellen und zu kritisieren – mit Balladen aus der Zeit der Tschetschenienkriege, Rock aus dem sowjetisch-afghanischen Krieg und Punk aus der Perestroika-Ära. Viele dieser Lieder wurden zu Hymnen.

Jetzt werden sie für etwas eingesetzt, wovon sich die Ukraine einen eigenen Nutzen erhofft. Die ukrainischen Spezialkräfte betreiben im ganzen Land ein Netzwerk von Sendern. Darüber laufen die Psyop-Programme. Je nach Sektor unterscheidet sich das Programm.

Dadurch wirkt jeder Sender wie ein Lokalsender. Zwischen den Musikblöcken laufen Nachrichten aus dem jeweiligen Frontgebiet und über Kriegsgefangene – aus ukrainischer Sicht.

Außerdem gibt es Anweisungen, wie man sich ergibt.

„Erstens: Suchen Sie ein weißes Tuch und binden Sie es an etwas, das Sie über den Kopf halten können, zum Beispiel an einen Stock. Rufen Sie laut: ‚Ich ergebe mich.

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‘ Legen Sie Ihre Waffe ab und heben Sie die Hände über den Kopf. Zweitens: Verlassen Sie den Schützengraben, den Panzer, den Transportpanzer. Drittens: Legen Sie Schutzweste und Helm ab, legen Sie sich auf den Boden und warten Sie, bis sich das ukrainische Militär Ihnen nähert.

“In der Region Donezk läuft ein Programm unter dem Namen „Radiosender Wähle das Leben“. Rund um Isjum nennt sich der Sender „Radio Infanterie“, und die Stimme am Mikrofon gehört Humanist. Er ist 34 und nur schwer ausfindig zu machen. Reporter der „New York Times“ stießen im April zufällig auf das Signal.

Im Mai kehrten sie in die Gegend zurück, um den Sender aufzuzeichnen und herauszufinden, wer dahintersteckte. Nach einer Reihe von Wendungen, Umwegen und falschen Fährten räumten die ukrainischen Spezialkräfte ihre Rolle ein. Die „Times“ durfte den Sender selbst nicht besuchen und die Beteiligten nur per Videoanruf interviewen. Humanist, der Koordinator und Content-Manager, erschien vor einem beigen Hintergrund.

Er war bis auf die Augen komplett vermummt und zupfte immer wieder eine schwarze Sturmhaube hoch, die ihm ständig herunterrutschte. Er arbeite in einem ganz normalen Raum mit Fenstern – ohne Schallplatten an den Wänden –, erklärte er. Dort sitze er Seite an Seite mit Soldaten, die Aufgaben erledigten, die nichts mit dem Radio zu tun hätten. Hinter der Operation stecke „einfach ein Typ, der an einem Laptop sitzt“ und Audiospuren zusammenschneidet, sagte er.

, erzählte Humanist, habe er einst davon geträumt, Wissenschaftler oder Archäologe zu werden. Später habe er gehofft, Soldat zu werden – und dieser Traum ging in Erfüllung. Du wirst frieren, den Tod und sein böses Grinsen sehen / Und mit leisem Flüstern hast du deine Seele an den Teufel verkauft — „Погасли свечи“ von Timur Muzurajew Bei dem Sender habe man mit verschiedenen Ansätzen experimentiert, so Humanist, etwa der Übernahme ukrainischer Radioprogramme.

Inzwischen nutze man aber ausschließlich eigene Playlists. Die Stimmung, so der DJ, sei „verschlafen nostalgisch“. Der Sender versuche, Heimweh und „eine depressive Stimmung“ zu wecken, erklärte er. Die Botschaft dahinter laute, „dass sie nichts Gutes erwartet, dass Krieg immer in erster Linie Blut, Tod und Gefallene bedeutet, dass sie das Ende dieses Krieges wahrscheinlich nicht erleben werden und dass es viel besser wäre, mit dem Kämpfen aufzuhören“.

Er setze auf „oppositionsorientierte“ russische Musikrichtungen, vor allem auf Antikriegslieder. Man könne sie „als demotivierend beschreiben“.

„Davon gibt es tatsächlich ziemlich viele“, sagte er. „Sie sind zu unterschiedlichen Zeiten entstanden, aber jedes einzelne ist auf seine eigene Weise cool, jedes einzelne berührt auf seine eigene Weise die Seele. “