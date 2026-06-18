Ukraine-Drohnenangriffe auf Moskau: Russland droht mit Vergeltung - Neue Luftverteidigungskooperation mit Deutschland

Nach ukrainischen Drohnenangriffen auf Moskau droht Russland mit Vergeltung. Deutschland und die Ukraine vereinbaren Kooperation bei Raketenabwehr. Selenskyj appelliert an Verbündete, und die russische Kriegswirtschaft zeigt Krisensymptome.

Nach massiven ukrainischen Drohnenangriffe n auf Moskau hat die russische Regierung Vergeltung angedroht. Aussenminister Sergej Lawrow erklärte gegenüber Journalisten, Kremlchef Wladimir Putin habe bereits weitere massive Angriffe gegen die Ukraine angekündigt.

Die russische Armee setze dies um und werde es auch weiterhin tun. Die Attacken auf Moskau ereigneten sich nur wenige Stunden vor dem Gipfeltreffen der südostasiatischen Asean-Staaten in Kasan, rund 700 Kilometer östlich von Moskau, das von Putin als Gastgeber eröffnet wurde. In seiner Eröffnungsrede erwähnte Putin die Drohnenangriffe nicht. Bereits Anfang des Monats hatte die Ukraine ähnliche Angriffe auf St. Petersburg durchgeführt, während dort ein internationales Wirtschaftsforum stattfand.

Deutschland und die Ukraine haben die Grundlage für die gemeinsame Entwicklung eines Luftverteidigungssystems gegen ballistische Raketen gelegt. Verteidigungsminister Boris Pistorius gab in Brüssel die Unterzeichnung einer entsprechenden Übereinkunft bekannt. Mehrere deutsche Unternehmen hätten Interesse an dem Projekt bekundet. Pistorius betonte, dies könne ein wichtiger Beitrag zur Sicherheit in Europa und der Ukraine sein, und verwies auf die Innovationen und Erfahrungen der Ukraine.

Die Partnerschaft sei schon länger keine Einbahnstrasse mehr. In Brüssel traf sich die Ukraine-Kontaktgruppe unter der Leitung Grossbritanniens und Deutschlands, um weitere Militärhilfe für die Ukraine zu mobilisieren. Der britische Verteidigungsminister Dan Jarvis erklärte, mehrere Milliarden US-Dollar seien nötig für die Beschaffung von 200.000 Granaten, 100 Patriot-Lenkflugkörpern, Drohnen und weiteren Waffen. Deutschland werde sich mit rund 400 Millionen US-Dollar beteiligen.

Einem Geheimdienstbericht zufolge, der der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vorliegt, befinde sich die russische Kriegswirtschaft in einer explosiven Lage. Ein wirtschaftlicher Schock wie ein ehrgeiziges Sanktionspaket gegen Banken oder ein dauerhafter Einbruch der Ölpreise könnte als Auslöser wirken. Besonders der russische Bankensektor sei gefährdet, die Bilanzen der Banken seien künstlich aufgebläht. Für das Jahr 2025 hätten sich schwache Signale im Bankensektor so gehäuft, dass die russischen Behörden eine Bankenkrise innerhalb der nächsten zwölf Monate befürchteten.

Der Bericht stellt fest, dass in Russland weiterhin der Anschein einer dynamischen Wirtschaft herrsche, dem die Realität nicht mehr entspreche. Die Autoren fordern eine strengere Umsetzung der Sanktionen und die Einführung eines speziellen Zolls zugunsten der Ukraine für Einfuhren aus Russland in die EU. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj rief die europäischen Verbündeten zu weiterer Unterstützung beim Ausbau der Luftabwehr auf.

Wir haben die Mittel, und sie sind stark genug, um Russland auf einen Kurs zu bringen, auf dem Diplomatie die einzige Option ist - so Selenskyj vor der Ukraine-Kontaktgruppe in Brüssel. Putin setze derzeit ausschliesslich auf ständige Raketenangriffe, daher benötige die Ukraine Fähigkeiten zur Abwehr ballistischer Raketen. Selenskyj war nach dem G7-Gipfel in Frankreich nach Brüssel weitergereist. US-Präsident Donald Trump habe auf dem Gipfel klargemacht, dass der Druck auf Russland erhöht werden müsse.

Selenskyj forderte die europäischen Partner auf, die Beschaffung von Waffen für die Ukraine über den sogenannten Purl-Mechanismus zu beschleunigen, insbesondere Patriot-Luftabwehrraketen. Die Ukraine benötige zudem unbemannte Bodenfahrzeuge und Langstreckenartillerie. Die laufenden Angriffe im Rahmen der russischen Sommeroffensive entwickeln sich nach Schätzungen aus Kiew für die Angreifer zum Debakel. Bei den Gefechten in der Ukraine kommen derzeit mehr russische Soldaten zu Schaden als im Vorjahr.

Im mehrwöchigen Mittel verzeichnet der ukrainische Generalstab rund 1250 getötete oder verwundete russische Soldaten pro Tag. Im Juni 2025 lag die Vergleichszahl knapp unter 1100, im Sommer vor zwei Jahren bei rund 1200





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