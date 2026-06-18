Ukraine droht Russland mit weiteren massiven Drohnenangriffen

President Volodymyr Zelenskyy threatens Russia with further massive drone attacks, following the largest drone attack on Russia's capital.

Es ist der bislang wohl größte Drohnenangriff der Ukraine auf die russische Hauptstadt. Auch wenn die russische Flugabwehr rund 180 Drohnen abwehren konnte, trafen doch etliche ihre Ziele.

Eine der wichtigsten Ölraffinerien des Landes wurde getroffen, schwarze Rauchwolken hängen über der Stadt. Und die Ukraine geht weiter in die Offensive. Präsident Wolodymyr Selenskyj droht offen mit weiteren massiven Angriffen: "Wenn die Ukraine brennt, wird auch Moskau brennen!

" Selbst Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin bestätigte in einem Statement auf "Telegram": "Mehrere Drohnen haben es geschafft, (die Raffinerie) MNPZ zu treffen. " Südlich von Moskau wurde ein Hochhaus getroffen, ein Einkaufscenter brannte. Auch dass alle Flughäfen der Hauptstadt und wichtige Schnellstraßen wegen der Angriffe gesperrt werden mussten, gaben die russischen Behörden zu. Wie hoch die Schäden sind, ist unklar.

Sie müssen enorm sein, unabhängige Beobachter gehen von mindestens 5 Treffern in der Raffinerie aus. Augenzeugen berichten sogar von 10 Treffern. Präsident Selenskyj bezeichnete die Angriffe als "Langstrecken-Sanktionen" gegen Russland, sie seien eine "völlig gerechtfertigte Antwort" auf russische Angriffe. Gleichzeitig drohte er mit weiteren, massiven Angriffen auf Moskau, sollte Russland seinen Krieg fortsetzen.

"Wir wollen diesen Krieg nicht, wir haben ihn nie gewollt, und jeder weiß das. " Doch wenn die Ukraine brenne, werde auch Moskau brennen, sagte Selenskyj in einer am Donnerstag an Journalisten verschickten Sprachnachricht





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