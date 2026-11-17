Ukrainische Landwirtschaft warnt vor massiven Ernteausfällen durch blockierte Häfen. Gleichzeitig erhöhen Deutschland und Norwegen die Waffenhilfe, während Kiew von Luftangriffen betroffen bleibt.

Agrarminister Taras Wyssozkyj warnt die Ukraine für das kommende Jahr 2027 vor einer drastischen Halbierung der Getreideernte, da die blockierten Exporthäfen die Landwirte zu einer massiven Reduzierung des Anbaus zwingen. Sollte sich der Zustand der Seehäfen im Schwarzen Meer nicht ändern, wird die Erntemenge von 62 Millionen Tonnen im Jahr 2026 auf 30 Millionen Tonnen im Jahr 2027 einbrechen, was tiefgreifende wirtschaftliche Folgen für den Agrarsektor hat. Minister Wyssozkyj betonte eindringlich, dass keine Rekordernten zu erwarten sind, da die landwirtschaftlichen Betriebe ihre Flächen und Investitionen aufgrund der logistischen Blockaden extrem einschränken müssen.

Getreideproduktion sinkt durch Handelsblockaden

Die Getreideexporte in der laufenden Saison 2026/27 dürften bei anhaltenden Schließungen der Häfen von 38 Millionen Tonnen im Vorjahr auf 24,6 Millionen Tonnen zurückgehen, was einen signifikanten Einbruch im globalen Agrarhandel bedeutet. Besonders betroffen von diesen Entwicklungen ist Mais, welche die wichtigste Getreideart des Landes darstellt und dessen Anbaufläche sich möglicherweise auf zwei Millionen Hektar mehr als halbieren wird. Die Maisproduktion wird voraussichtlich von den erwarteten 29 bis 30 Millionen Tonnen im Jahr 2026 auf einen Bereich zwischen 12 und 14 Millionen Tonnen im nächsten Jahr fallen, was die Ernährungsicherheit beeinträchtigt.

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Auch die Weizenproduktion wird laut Ministerium um mehr als ein Drittel auf 17 Millionen Tonnen schrumpfen, was einen weiteren Rückgang der exportfähigen Mengen darstellt. Wyssozkyj erklärte, dass die Produktivität aufgrund der Kriegslage leidet, da die Landwirte ihre Ausgaben für Düngemittel und andere essentielle Betriebsmittel drastisch reduzieren müssen, um ihre Kosten zu minimieren. Diese wirtschaftlichen Zwänge führen dazu, dass die landwirtschaftliche Effizienz sinkt und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der ukrainischen Landwirtschaft auf dem internationalen Markt geschwächt wird.

Heimatproduktion und internationale Diplomatie

Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte auf der Plattform X, dass die teilweise Zerstörung der für Russland strategisch wichtigen Krim-Brücke ausschließlich mit selbstproduzierten Waffen der Ukraine gelungen sei. Die eingesetzten Drohnen und Marschflugkörper hätten laut Angaben des Staatschefs eine hohe Trefferquote aufgewiesen und sich in der Praxis bewährt, wobei Selenskyj betonte, dass es sich bei allen diesen Waffensystemen um Produkte aus ukrainischer Fertigung handelt. Er positionierte das Land bei der Technologieentwicklung im Verteidigungssektor derzeit weltweit in den Top drei und nannte die Ukraine in Europa sogar die Nummer Eins bei der innovativen Rüstungsherstellung.

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Finnlands Präsident Alexander Stubb warnte vor dem geplanten Treffen der Staatschefs der USA, Chinas und Russlands, dass es keine Friedenslösung für die Ukraine ohne die direkte Einbindung der Europäer und Ukrainer geben wird. Stubb betonte in Berlin nach einem Treffen mit dem deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, dass keine Gespräche über Territorialfragen ohne die Ukraine und keine über Sicherheit ohne Europa geführt werden dürfen. Als Folge der langen Grenze zu Russland verfügt Finnland über eine der größten Armeen in Europa mit bis zu einer Million Soldaten durch Wehrpflicht, während Polen über die größte Artillerie und bald 60 F35-Kampfjets verfügt.

Waffenlieferungen über den Purl-Mechanismus

Deutschland und Norwegen haben der Ukraine kurz vor Winterbeginn neue Luftabwehrwaffen zugesagt und beteiligen sich über den Purl-Mechanismus an einem Waffenpaket mit dem Schwerpunkt auf der Luftverteidigung. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius kündigte am Rande eines Treffens der EU-Verteidigungsminister in Brüssel an, dass das Paket insbesondere Lenkflugkörper für Patriot-Systeme enthalten wird, um auf die intensivierten russischen Luftangriffe zu reagieren. Pistorius forderte, dass die Verbündeten Kiew wirksam und schnell unterstützen müssen, da die Bedrohungslage durch die russische Luftwaffe weiter steigt und die defensive Kapazität erhalten bleiben muss.

Deutschland beteiligt sich mit 300 Millionen Dollar, was rund 273 Millionen Euro entspricht, an dem geplanten Waffenpaket, um die Verteidigungsfähigkeit des Landes zu stärken. Die USA hatten nach dem Beginn der zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump Anfang 2025 ihre direkten Militärhilfen an die Ukraine eingestellt, was die Rolle der Purl-Initiative zusätzlich verstärkte. Washington erlaubt den Nato-Verbündeten jedoch über diesen Mechanismus, Waffen in den USA einzukaufen, die in Europa nicht erhältlich sind, darunter die benötigten Patriot-Raketen, wobei ein Paket normalerweise im Wert von 500 Millionen Dollar liegt.

Kriegsschäden in Kiew und Gegenangriffe

Der Verkehr auf der Pivdennyi-Brücke in Kiew, die bei einem russischen Angriff beschädigt wurde, ist teilweise wieder aufgenommen worden, wie Bürgermeister Vitali Klitschko bestätigte. Fachleute hatten die Brückenkonstruktionen begutachtet und freigegeben, sodass Fahrzeuge mit einem Gewicht von bis zu 10 Tonnen sowie öffentlicher Nahverkehr mit einem Gesamtgewicht von bis zu 18 Tonnen die Brücke in festen Zeitabständen überqueren dürfen. Allerdings bleibt der Verkehr vom rechten zum linken Ufer weiterhin gesperrt, da dieser spezifische Abschnitt der Brücke durch den Angriff schwer beschädigt wurde.

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Neben den Brückenschäden verursachten russische Angriffe am Vormittag auch Unterbrechungen der Wasser- und Wärmeversorgung in der ukrainischen Hauptstadt, was die Lebensbedingungen der Bevölkerung erheblich verschlechtert. Im Gegenzug hat das ukrainische Militär in der Nacht eine große Raffinerie des russischen Konzerns Gazprom in der Republik Baschkortostan getroffen, die etwa 1500 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt liegt. Der Generalstab bestätigte auf Facebook, dass nach dem Einschlag im Industriegebiet ein Feuer ausgebrochen ist, wobei die Anlage in Salawat einer der größten petrochemischen Komplexe Russlands ist, der jährlich etwa 10 Millionen Tonnen Öl verarbeitet.