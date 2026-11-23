Merz sieht Nicht-Aufnahme der Ukraine in Nato 2008 als Fehler +++ Russland-Flagge soll bei Sportevents in EU verboten werden +++ Russisches Kriegsschiff sinkt nach Explosion +++ Der Newsblog.

Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Berichte über eine mögliche Beförderung russischer Atomwaffen ins All als „schockierend“ bezeichnet.

„Die Nachrichten darüber, dass Russland plant, auch eine atomare Bewaffnung des Weltraums vorzunehmen, sind nicht neu“, sagte der CDU-Vorsitzende bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte in Berlin. „Aber sie sind deswegen nicht weniger schockierend. Es zeigt, zu welcher Eskalation Russland offensichtlich bereit ist.

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“ Die EU-Kommission hat ein 22. Sanktionspaket gegen Russland vorgeschlagen. Wie Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in einer Videobotschaft mitteilte, zielten die neuen Maßnahmen insbesondere auf Finanzinstitute und Krypto-Plattformen ab. Demnach sollen 60 weitere Banken auf die Sanktionsliste gesetzt und eine spezielle Arbeitsgruppe für Krypto-Sanktionen ins Leben gerufen werden.

Erstmals sollten auch Stromversorger von den Strafmaßnahmen betroffen sein. Darüber hinaus schlug die Kommission vor, ehemaligen russischen Soldaten Einreisevisa zu verweigern und Europäern zu verbieten, Posten in russischen Unternehmen zu bekleiden. Auch russische Sportmannschaften und Athleten sollten in der EU gesperrt werden. Bundeskanzler Friedrich Merz hat die im Jahr 2008 nicht erfolgte Aufnahme der Ukraine in die Nato als Fehler bezeichnet.

Merz äußerte sich bei einer Pressekonferenz mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte in Berlin auf die Frage, ob er die Ansicht des französischen Präsidenten Emmanuel Macron teile, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen sei, über einen Nato-Beitritt der Ukraine zu reden. Merz sagte, es sei aus der Rückschau ein Fehler gewesen, dem amerikanischen Vorschlag im Jahr 2008 auf dem Nato-Gipfel in Bukarest nicht zu folgen, die Ukraine in die Nato aufzunehmen.

„Wenn sie Mitglied der Nato geworden wäre, wäre dieser Krieg wahrscheinlich zu verhindern gewesen“, sagte er mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Russische Mannschaften und Einzelsportler sollen bei Wettkämpfen in der EU künftig nicht mehr unter russischer Flagge antreten dürfen. Das sieht der Vorschlag der EU-Kommission für das nächste Sanktionspaket wegen Russlands Angriffskriegs gegen die Ukraine vor, wie Kommissionschefin Ursula von der Leyen ankündigte.

Kanzler Friedrich Merz hat gemahnt, dass es in der Ostsee nicht zu einer kriegerischen Eskalation kommen darf. Finnland habe am Wochenende nach dem ukrainischen Angriff auf ein russisches Schiff „sehr besonnen und verantwortungsvoll gehandelt“, sagte Merz nach einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte in Berlin.

„Wir danken dafür. Denn wir haben alle zusammen kein Interesse daran, dass es zu einer Eskalation im Ostseeraum kommt“, sagte der Kanzler.

„Stabilität und Sicherheit dieses Raumes sind von größter Wichtigkeit, und vor allem die freie Schifffahrt darf nicht gefährdet werden. “ Der Frage, ob sie generell eine Ausweitung des Konflikts durch ukrainische Angriffe auf russische Ziele in der Ostsee oder vor der Küste Libyens fürchten, wichen Merz und Rutte aus. Nach einem Waffenstillstand sollte die Ukraine nach Ansicht von Bundeskanzler Friedrich Merz Sicherheitsgarantien bekommen, die dem Beistand der Nato-Mitglieder gleichen.

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Aus der Rückschau sei klar, „welcher Fehler es war, dem amerikanischen Vorschlag im Jahr 2008 auf dem Nato-Gipfel in Bukarest nicht zu folgen, die Ukraine in die Nato aufzunehmen“, sagte Merz nach einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte am Montag in Berlin.

„Wenn sie Mitglied der Nato geworden wäre, wäre dieser Krieg wahrscheinlich zu verhindern gewesen. “ Rutte verwies darauf, dass es die Position der Nato sei, dass die Ukraine eines Tages in das Bündnis aufgenommen werde. Deshalb sei auch die Position des französischen Präsidenten Emmanuel Macron „sachlogisch“, dass es jetzt Zeit sei, über einen Nato-Beitritt der Ukraine zu sprechen, sagte der Kanzler.

„Die Sicherheitsgarantien sollen Artikel-fünf-ähnliche Sicherheitsgarantien sein und insofern kommen schon diese Sicherheitsgarantien einem Nato-Beitritt sehr nahe. “ Artikel fünf des Nato-Vertrags besagt, dass ein bewaffneter Angriff auf ein Mitgliedsland als Angriff auf alle Bündnispartner gilt und diese dem angegriffenen Staat Beistand leisten. Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat ukrainischen Forderungen nach einer Aufnahme in das transatlantische Bündnis zum jetzigen Zeitpunkt eine Absage erteilt.

Zwar gebe es für die Ukraine eine entsprechende Perspektive – doch derzeit gebe es in dieser Frage keine Einstimmigkeit unter den Nato-Mitgliedern, sagte Rutte bei der Jahrestagung der Parlamentarischen Versammlung der Nato in Berlin. Zugleich betonte er: „Wer Mitglied der Nato werden kann – darüber entscheidet allein die Nato. Da herrscht innerhalb der Allianz völlige Klarheit.

“ Ob ein Nato-Beitritt der Ukraine Teil von Gesprächen mit Russland sein könne oder nicht, sei eine andere Frage, sagte Rutte, ergänzte aber: „Um über solche Gespräche spekulieren zu können, bräuchte man erst einmal Gespräche. “Der Hintergrund des Absturzes russischer Raketen auf polnischem Staatsgebiet am Freitag ist nach Angaben von Nato-Generalsekretär Mark Rutte noch nicht vollständig geklärt.

Polen und seine Nato-Partner müssten erst noch prüfen, ob die Luftraumverletzung absichtlich geschah, sagte Rutte bei der Tagung der Parlamentarischen Versammlung des transatlantischen Militärbündnisses in Berlin. Die Bundesregierung hat die russischen Luftraumvernetzungen mit Polen scharf verurteilt und zugleich vor einer Eskalation im Ostseeraum gewarnt.

„Russland tritt gegenüber der Nato aggressiver auf. Das ist nicht akzeptabel“, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius.

„Wir stehen fest an der Seite Polens. Das sind unsere Bündnispartner, und wir werden jeden Zentimeter des Bündnisgebietes verteidigen“, fügte er hinzu. Die Ereignisse würden am Montag im Nordatlantischen Rat in der Nato beraten. Man sehe auch eine Verstärkung der Kriegsaktivitäten im Ostseeraum.

Ukrainische Streitkräfte haben nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj vor der Küste Libyens ein russisches Kriegsschiff versenkt. Bei dem Schiff handele es sich um die Korvette „Merkury“, teilte Selenskyj auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Sie sei erst 2023 in Dienst gestellt worden und zähle zu den neuesten der russischen Marine. Der Angriff sei mit sieben in der Ukraine hergestellten Marinedrohnen erfolgt.

Zusammen mit der Korvette sei auch ein russischer Kampfhubschrauber vom Typ Ka-27 zerstört worden. Darüber hinaus sei ein zweites Ziel getroffen worden: das russische Frachtschiff „MV Angara“. Russland nutze dieses Schiff für den Transport von Waffen. Nach einem russischen Angriff auf ein mehrstöckiges Wohnhaus im Umland von Kiew ist die Zahl der Todesopfer offiziellen Angaben zufolge auf zehn gestiegen.

Am Sonntagabend hatten die Behörden nach dem Angriff in Dymer noch von fünf Toten und mehreren Vermissten gesprochen. Das mehrstöckige Haus war bei einem Angriff in der Nacht auf Sonntag getroffen worden. Aus der Ukraine und aus Russland werden neue Angriffe gemeldet. Russland griff nach Angaben seines Verteidigungsministeriums in der Nacht Energieanlagen und Infrastruktur in der ukrainischen Hafenstadt Ismail an.

Außerdem sei ein Schiff mit Militärfracht in der Nähe von Odessa getroffen worden. In der russischen Region Tatarstan wiederum zerstörten Drohnen mehrere Öllageranlagen, wie die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf Lokalbehörden berichtete. Meldungen über Tote oder Verletzte lagen zunächst nicht vor. Ein russisches Kriegsschiff ist in einem libyschen Hafen mutmaßlich durch einen Drohnenangriff versenkt worden.

Die vermutlich durch Drohnen verursachte Explosion habe sich auf dem Marinestützpunkt Bengasi ereignet, teilte die im Ostteil des gespaltenen Landes ansässige Regierung mit. Nach Angaben aus Medizinerkreisen wurden zehn Menschen leicht verletzt, darunter Russen und Libyer. Die Regierung verurteilte den Vorfall als Verletzung der libyschen Souveränität und stellte einen Bezug zum Krieg zwischen Russland und der Ukraine her. Libyen sei weder in diesem noch anderen ausländischen Kriegen Partei.

Stellungnahmen Russlands und der Ukraine lagen zunächst nicht vor. Auf einem russischen Schiff im Marinestützpunkt im ostlibyschen Bengasi hat sich offiziellen Angaben zufolge eine Explosion ereignet. Auslöser sei ersten Ermittlungen zufolge vermutlich eine Drohne gewesen, teilte die Regierung im Osten des Landes mit. Das Schiff habe auf dem Rückweg nach Russland zum Auftanken in Bengasi angelegt.

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Nach Angaben aus Ärztekreisen gab es Verletzte. Eine Stellungnahme der russischen Behörden lag zunächst nicht vor. Die Regierung in Ostlibyen verurteilte den Vorfall. Sie werde nicht zulassen, dass das Land zum Schauplatz für Abrechnungen oder internationale Konflikte wird.

Bei einem der in Polen abgestürzten militärischen Flugobjekte handelt es sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft tatsächlich um einen russischen Marschflugkörper vom Typ CH-101. An der Absturzstelle in Nowy Lipowiec habe man Antriebs- und Steuerungselemente geborgen, sagte der Sprecher der zuständigen Ermittler in Lublin.

„Es ist eine in Russland hergestellte Rakete, die im vierten Quartal dieses Jahres produziert wurde. “ Sogar der Produktionsort lasse sich erkennen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat angesichts russischer Angriffe erneut Verzögerungen bei der Lieferung von Flugabwehrraketen beklagt. Russland habe in dieser Woche 20 Regionen der Ukraine attackiert und dabei rund 2.700 Drohnen, fast 1.460 Fliegerbomben und 165 Raketen und Marschflugkörper eingesetzt, sagte Selenskyj.

Vor diesem Hintergrund seien Verzögerungen bei der Lieferung von Mitteln zur Raketenabwehr besonders schwer nachvollziehbar. Es sei sehr wichtig, dass die USA die Übergabe von Raketen für Patriot-Systeme genehmigten, für die Partner der Ukraine im Purl-Programm bereits bezahlt hätten. Vertreter der 32 Nato-Staaten werden an diesem Montag in Brüssel über die jüngsten Verletzungen des alliierten Luftraums durch Russland beraten. Wie ein Vertreter des Verteidigungsbündnisses mitteilte, wurde allerdings keine Sondersitzung einberufen.

Die Gespräche über die Luftraumverletzungen in Polen erfolgten im Rahmen der regulären Konsultationen, erklärte er. Mindestens 14 Menschen könnten noch unter den Trümmern eines Wohnhauses verschüttet sein, das am Morgen in der ukrainischen Region Kiew von einer russischen Drohne getroffen wurde, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj.

„Ein Teil eines fünfstöckigen Wohnhauses ist nach einem russischen Drohnenangriff eingestürzt. Ich danke unseren Rettungskräften für ihr schnelles Handeln: Neun Menschen konnten bereits herausgeholt werden“, Das Feuer sei unter Kontrolle. Laut Angaben örtlicher Behörden wurden zwei Menschen, darunter ein Teenager, verletzt. Aufnahmen der Rettungskräfte zeigten, wie diese einen großen Trümmerhaufen durchsuchten und den Bewohnern halfen, über Leitern und mit Hilfe einer Kranplattform aus dem beschädigten Gebäude zu gelangen.

Der Brand auf einem von Drohnen getroffenen russischen Frachter in der Ostsee hat der finnischen Küstenwache zufolge trotz Löscharbeiten die ganze Nacht über angehalten. Von der Behörde veröffentlichte Bilder und Videos zeigten mehrere Schiffe, die die „Sparta II“ in der Nacht mit Wasserwerfern besprühten, um die Flammen zu löschen und an Deck gestapelte Container zu kühlen. Der Angriff auf das Schiff in internationalen Gewässern wurde nach Angaben des finnischen Militärs wahrscheinlich von der Ukraine ausgeführt.

Der Frachter trieb später in finnische Gewässer ab und liegt dort weiterhin vor Anker, während die 16 Besatzungsmitglieder auf einem nahegelegenen russischen Schiff in Sicherheit gebracht wurden. Die Ukraine und Großbritannien werden künftig gemeinsam Drohnen produzieren. Das vereinbarten der britische Verteidigungsminister Wes Streeting und sein ukrainischer Kollege Jewhenij Chmara nach ihrem Treffen in Kiew. Das bereits unterzeichnete Projektpapier sieht den Bau von ukrainischen Mittel- und Langstreckendrohnen in Großbritannien vor.

Der Bau der Drohnen wird von der britischen Regierung mitfinanziert, wie das ukrainische Verteidigungsministerium weiter mitteilte.

„Die Ukraine verfügt über wirksame Verteidigungslösungen und unschätzbare Erfahrungen im Kampf gegen den Feind“, sagte Chmara. „Wir verbinden diese mit den Produktionskapazitäten Großbritanniens, um bewährte Mittel für unsere Streitkräfte schneller in großem Maßstab bereitzustellen. “Der britische Premierminister Andy Burnham und der niederländische Ministerpräsident Rob Jetten sichern der Ukraine bei einem Treffen in Amsterdam weitere Unterstützung im Krieg gegen Russland zu.

Wie ein Sprecher des britischen Regierungssitzes Downing Street mitteilt, wollen beide Länder eng zusammenarbeiten, um der Ukraine die nötige Hilfe für die Abwehr der russischen Invasion zu geben. Ziel sei es, einen „dauerhaften und beständigen Frieden zu sichern“. Beide Regierungschefs seien sich einig, dass der Druck auf Russland aufrechterhalten werden müsse. Nur so könne der russische Präsident Wladimir Putin an den Verhandlungstisch gebracht werden, heißt es in der Erklärung weiter.

Ein Frachtschiff eines russischen Militärlogistikunternehmens ist in der Ostsee bei einem Drohnenangriff in Brand geraten. Der Vorfall ereignete sich am Samstag im Finnischen Meerbusen zwischen Russland und den Nato-Staaten Finnland und Estland, wie Behörden der drei Länder mitteilten. Demnach wurde die „Sparta II“ in internationalen Gewässern vor der russischen Insel Gogland getroffen und trieb dann in finnische Gewässer. Finnland sprach von einem wahrscheinlich ukrainischen Angriff und verhängte örtliche Beschränkungen aus Sicherheitsgründen.

Eine Stellungnahme der Ukraine lag zunächst nicht vor. Die estnische Grenzschutzbehörde sprach von Hinweisen auf Explosionen an Bord des Schiffs. Nach dem Abstürzen von drei militärischen Flugobjekten in Polen während russischer Luftschläge gegen die Ukraine hat Nato-Generalsekretär Mark Rutte die Bündnistreue beschworen.

„Die Nato wird jeden Zentimeter polnischen Territoriums verteidigen“, sagte Rutte bei einem Besuch in Warschau. Er sprach von einem „gefährlichen Vorfall“ und versicherte, der Nato-Oberbefehlshaber in Europa werde alles tun, um herauszufinden, wo die Gefahren für das westliche Abschreckungs- und Verteidigungssystem liegen und welche Änderungen nötig seien. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Dreiergipfel zwischen den USA, China und Russland als schweren Misserfolg für Wladimir Putin bezeichnet.

Dieser sei mit dem Versuch gescheitert, die Konferenz von Jalta neu aufzulegen, die 1945 über das Schicksal Europas entschieden habe, sagte Selenskyj. Auf die Frage zu einem möglichen Nato-Beitritt der Ukraine nach Kriegsende erklärte er, für die Regierung in Kiew sei derzeit unklar, ob sie in das Bündnis aufgenommen werden könne. Das Thema sei beim Treffen der Koalition der Willigen in Berlin angesprochen worden. Die Ukraine strebt seit Langem eine Mitgliedschaft an.