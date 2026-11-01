Evakuierung aus der südlichen Region Cherson beendet, Ukraine meldet Cyberangriff auf Warn-App und Selenskyjs Bereitschaft zu Putin-Treffen in der Türkei.

Zwölf Tage nach Auslaufen einer lokalen Waffenruhe hat das ukrainische Militär 167 Menschen aus bedrohten Gebieten der südlichen Region Cherson in Sicherheit gebracht. Die sechstägige Feuerpause in der russisch besetzten Stadt Oleschky und deren Umgebung endete um Mitternacht Moskauer Zeit, was 21.00 Uhr MEZ entspricht. Kurz vor dem Ablauf der Frist konnten die Evakuierten das Krisengebiet verlassen. Unter den geretteten Personen befanden sich 22 Kinder sowie 21 Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Der ukrainische Generalstab gab am späten Sonntagabend offiziell bekannt, dass keine Kampfhandlungen unmittelbar wieder aufgenommen wurden.

Zivile Evakuierung aus Oleschky abgeschlossen

Die ukrainische Bevölkerung hat ihre Verpflichtungen während der lokalen Waffenruhe strikt eingehalten, wie der ukrainische Menschenrechtsbeauftragte Dmytro Lubinez erklärte. Er teilte auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit, dass beide Konfliktparteien ihre vereinbarten Pflichten erfüllt haben. Zusammen mit seiner russischen Amtskollegin Jana Lantratowa prüft Lubinez nun die Möglichkeiten, ähnliche humanitäre Einsätze fortzusetzen. Dieser Schritt zielt darauf ab, weitere Zivilisten aus den Kriegsgebieten zu retten und humanitäre Korridore zu etablieren.

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Die russische Seite bewertete den Ablauf des Einsatzes in Oleschky ebenfalls positiv. Dmitri Peskow, Sprecher des Präsidialamtes in Moskau, bestätigte gegenüber russischen Nachrichtenagenturen, dass die Koordination zwischen den Menschenrechtsbeauftragten beider Länder zufriedenstellend verlief. Diese positive Bewertung durch Moskau unterstreicht die diplomatischen Bemühungen,尽管 die Kriegssituation an der Front unverändert bleibt. Die Zusammenarbeit der beiden Beauftragten könnte in der Zukunft als Vorbild für weitere solche humanitären Operationen dienen.

Cyberangriff auf ukrainische Warn-App Air Alert

Parallel zu den humanitären Fortschritten meldete die Ukraine einen schwerwiegenden Sicherheitsvorfall. Die offizielle Notfall-App, die Bürger über Luftangriffe informiert, wurde nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe gehackt. Auf Telegram warnte die Luftwaffe, dass die App "Air Alert" möglicherweise vom Feind kompromittiert worden sei. Es gab falsche Warnungen vor radioaktiver Strahlung in der Hauptstadt Kiew, obwohl aktuell keine solche Gefahr bestand.

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Auch vor chemischen Waffen wurde fälschlicherweise gewarnt, was in manchen Regionen zu Panik führte. Medienberichten zufolge gingen am späten Sonntagabend in einigen Gebieten zusätzlich Warnsirenen aus. Die ukrainischen Behörden rufen die Bürger dringend auf, nicht auf Links in der Warn-App zu klicken, um weitere Schäden durch die Cyberoperation zu verhindern. Die Luftwaffe betonte ausdrücklich, dass derzeit keine Strahlungsgefahr besteht und es sich um eine gezielte Desinformationskampagne handelt.

Selenskyj bereit zu direkten Gesprächen in der Türkei

Im diplomatischen Bereich zeigte sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj aufgeschlossen für direkte Verhandlungen. In einem Interview mit CNN Türk erklärte er am Sonntag, er sei zu einem Treffen mit dem russischen Kremlchef Wladimir Putin in der Türkei bereit. Dies geschah im Kontext von Gesprächen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan über eine mögliche Vermittlung im Ukraine-Konflikt.

Selenskyj sagte, man habe über ein Treffen auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs im Dreierformat gesprochen. Falls die Türkei eine solche Veranstaltung ermöglichen könne, würde die Ukraine dies akzeptieren. Auf die direkte Frage, ob er bereit sei, Putin in der Türkei zu treffen, antwortete er eindeutig mit einem Ja. Dies ist nicht das erste Mal, dass Selenskyj seine Gesprächsbereitschaft bekundet, während Putin bisher lediglich ein Treffen in Moskau angeboten hatte, was Kiew kategorisch ablehnt.

FSB-Informanten aus den USA und Steinmeiers Distanzierung

Im Bereich der inneren Sicherheit meldete der russische Inlandsgeheimdienst FSB die Festnahme eines verdächtigen Minderjährigen. Dieser wurde nach Hinweisen aus den USA festgenommen, weil er ein Foto online stellte, das ihn mit Sturmhaube und einer automatischen Waffe im Zarizyno-Schlosspark zeigte. Die Aufnahme war auf Englisch mit dem Satz "Ich habe einen Ort gefunden" gekennzeichnet. Im Zuge der Festnahme wurden die verdächtige Kleidung und die Gegenstände aus dem Bild sichergestellt.

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Zudem hatte der Verdächtige im Internet nach Informationen zu Terrorakten und Massenmorden gesucht. Aufgrund des US-Hinweises wurden alle Massenveranstaltungen im Park abgesagt und die Sicherheitsmaßnahmen erhöht. Die deutsche Botschaft in Moskau hatte ebenfalls vor Besuchen im Park gewarnt. Gleichzeitig dementierte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Berichte über Ukraine-Verhandlungen zwischen China, Russland und den USA. Im ARD-Interview erklärte er, Präsident Xi Jinping habe ihm mitgeteilt, dass es keine entsprechenden Vorbereitungen gebe und Europa bei einer Friedenslösung eingebunden werden müsse.