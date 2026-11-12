Ukraine-Friedensgespräche: Europa bekommt bei Verhandlungen mit Russland Stimme

Ukrainischer Präsident Selenskyj und US-Beauftragte Kushner bestätigen europäische Teilhabe an Friedensverhandlungen mit Russland. EU-Kommission kündigt zusätzliche materielle Unterstützung für den Winter an.

Bei der kommenden Verhandlungsrunde zum Krieg in der Ukraine sollen europäische Vertreter nicht nur als Beobachter, sondern als stimmberechtigte Partner teilnehmen. Dies bestätigte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach seinem Treffen mit den US-Sondergesandten Jared Kushner und Steve Witkoff in Irland. Europa werde dabei nicht irgendwie am Rande sitzen, sondern eine klare Stimme haben, betonte Selenskyj gegenüber Journalisten in Dublin.

Die Teilnahme der europäischen Diplomatenkreise, darunter Berater und Vertreter aus Frankreich, Deutschland und Großbritannien, findet am Rande des Gipfels der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in Dublin statt. Jared Kushner bestätigte in diesem Zusammenhang, dass ein Abkommen zwischen der Ukraine und Russland unmöglich sei, ohne dass Europäer direkt mit am Tisch sitzen. Der russische Präsident Wladimir Putin habe signalisiert, bereit zu sein, diese Entwicklung zu versuchen.

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US-Gesandte berichten über Putin-Treffen in Moskau

Jared Kushner und Steve Witkoff wollen den ukrainischen Präsidenten sowie die europäischen Verbündeten über das Ergebnis ihrer jüngsten Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau informieren. Beide US-Unterhändler waren unmittelbar nach dem Ende der zweitägigen Dreiergespräche zwischen der Ukraine, Russland und den USA in Abu Dhabi an jenem Dienstag und Mittwoch nach Moskau gereist. Steve Witkoff erklärte dem Sender CNN, er glaube, dass bei den Verhandlungen Fortschritte erzielt wurden. Er verwies darauf, dass niemand mit einer Wiederaufnahme der dreiseitigen Gespräche gerechnet habe, diese nun aber stattgefunden hätten. Zudem habe man bereits einen neuen Termin für weitere Verhandlungen vereinbart, nannte jedoch keine konkreten Details.

EU lehnt einzelnen Friedensmittler vorerst ab

Trotz der verstärkten Einbindung in die diplomatischen Bemühungen werden die Europäer Forderungen nach der Benennung eines einzelnen Spitzenvertreters für die Ukraine-Friedensgespräche vorerst nicht nachkommen. EU-Ratspräsident António Costa verdeutlichte nach dem Treffen von rund vierzig europäischen Staats- und Regierungschefs in Dublin, dass man bis auf Weiteres in unterschiedlichen Formaten weiterarbeiten solle. Man arbeite als Team, sagte Costa in der Abschlusspressekonferenz. Dennoch zeigt sich die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni offen für die Idee, dass EU-Ratspräsident António Costa Europa bei den Gesprächen zwischen der Ukraine und Russland vertritt. Meloni erklärte, diese Frage falle sicherlich in den Zuständigkeitsbereich von Costa und sie hätte persönlich keinerlei Einwände dagegen. Es bleibe jedoch weiterhin offen, wie die europäischen Länder vertreten werden sollen, die nicht in der EU sind, wie Großbritannien und Norwegen. Meloni ist jedoch überzeugt, dass sich auch hierfür eine Lösung finden lässt.

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Nato-Generalsekretär zeigt sich skeptisch

Nato-Generalsekretär Mark Rutte äußerte sich unsicher über mögliche Fortschritte bei den aktuellen Gesprächen zwischen der Ukraine und Russland. "Es ist sehr schwer zu sagen", sagte er am Rande des Gipfels der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in Dublin auf die entsprechende Frage. Er wisse zwar, dass die Unterhändler aus den USA, Europa und der Ukraine tagtäglich daran arbeiteten, diesen Krieg zu beenden und zu einem Frieden zu gelangen. In diesem Frieden müsse die Ukraine als souveräne, unabhängige Nation ihre eigene Zukunft vollständig selbst bestimmen können, betonte Rutte. Der Politikwissenschaftler Gerhard Mangott hält Selenskyjs Sicht auf ein entscheidendes Zeitfenster für eine Lösung bis zum Jahresende eher für ein Signal an Donald Trump denn für eine realistische Prognose. Mangott äußerte auch eine klare Meinung zu Putins jüngstem Vorschlag sowie zum Kurs der Europäer.

Cyberangriff auf Drohnenhersteller und Winterhilfe

Neben den diplomatischen Hochspannungsmomenten melden sich operative Herausforderungen. Der Drohnenhersteller Quantum Systems erklärte sich nach eigenen Angaben zum Opfer eines Cyberangriffs. Das in Bayern ansässige Rüstungs-Start-up teilte mit, dass Ende Oktober 2026 ein "Cybersicherheitsvorfall" festgestellt wurde. Nach einem Bericht der "Financial Times" zog die Bundeswehr daraufhin Drohnen des Unternehmens vorsorglich aus dem Verkehr, nachdem Quantum Systems von dem Vorfall betroffen war. In der Mitteilung des Herstellers aus Gilching bei München hieß es, eine sofortige interne Untersuchung habe einen aktiven Cyberangriff durch feindliche Akteure aufgedeckt. Die Bedrohung sei durch die IT- und Sicherheitsteams in enger Zusammenarbeit mit den Behörden eingedämmt worden. Quantum Systems beliefert auch die Ukraine mit Drohnen und unterhält in der Nähe von Kiew einen Produktionsstandort.

Der Europäischen Kommission zufolge stellt die Union der Ukraine mit Blick auf den nächsten Kriegswinter zusätzliche materielle Unterstützung bereit. Fünfhundert Generatoren, vier schwimmende Brücken und zweihundert Busse stellt die EU bereit, um die Infrastruktur und die logistische Versorgung der ukrainischen Bevölkerung in den kalten Monaten zu sichern.