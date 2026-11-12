Ukraine-Friedensgespräche: Europa verzichtet vorerst auf einen Verhandlungsführer

Bei den Ukraine-Friedensgesprächen verzichtet Europa vorerst auf einen Spitzenvertreter. Die E3-Staaten bleiben in Kontakt mit Kushner und Witkoff.

Die Europäer werden die Forderungen nach der Benennung eines einzelnen Spitzenvertreters für die Ukraine-Friedensgespräche vorerst nicht erfüllen. EU-Ratspräsident António Costa erklärte nach einem Treffen von rund 40 europäischen Staats- und Regierungschefs in Dublin, dass bis auf Weiteres in unterschiedlichen Formaten weitergearbeitet werden solle.

Nach den Angaben aus Dublin könnten Deutschland, Frankreich und Großbritannien als sogenannte E3 die Federführung bei den Kontakten mit den US-Unterhändlern Jared Kushner und Steve Witkoff behalten. Unterstützt werden sie von Vertretern der EU und der Nato. Je nach Thema sollen andere Akteure hinzukommen, etwa bei Fragen der Sicherheit, der Finanzen oder der Wirtschaft.

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Europa setzt auf wechselnde Verhandlungsformate

Die europäische Verhandlungsführung bleibt damit vorerst ohne einen festen Spitzenvertreter. Die E3 sollen mit Unterstützung von EU und Nato den Kontakt zu den amerikanischen Vermittlern halten, während andere Akteure je nach Fachgebiet dazustoßen.

Bundeskanzler Friedrich Merz stellte beim Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) klar, dass er eine Festlegung auf einen einzelnen Spitzenvertreter zum jetzigen Zeitpunkt nicht für erforderlich hält. Entscheidend sei nicht die Person, sondern dass der russische Präsident Wladimir Putin bereit sei, Gespräche zu führen. Merz betonte, Russland müsse an den Tisch kommen. Alles Weitere werde sich danach fügen.

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Über die Frage der europäischen Beteiligung werde hinter verschlossenen Türen gesprochen, hieß es in Dublin. Details dazu wurden zunächst nicht veröffentlicht.

Kushner fordert klare Stimme Europas

Der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, hatte die Debatte nach den jüngsten direkten Gesprächen zwischen Moskau und Kiew unter US-Vermittlung neu angestoßen. Kushner sagte, es wäre ein größerer Erfolg, wenn Europa eine Person benennen könnte, die in seinem Namen spricht, als Russland zur Teilnahme zu bewegen.

Mit dieser Aussage spielte Kushner darauf an, dass die Europäer keinen klar definierten Verhandlungsführer haben und bislang nicht immer vollständig koordiniert auftreten. Innerhalb Europas wird dieser Punkt seit Längerem kontrovers diskutiert. Ende Oktober hatten der finnische Präsident Alexander Stubb und der norwegische Regierungschef Jonas Gahr Støre ihren Unmut darüber geäußert. Sie forderten eine verbindliche Entscheidung, wer die EU mit welchem Mandat bei Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Kriegs vertritt.

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zeigte sich beim Gipfel ebenso offen wie der luxemburgische Premierminister Luc Frieden dafür, dass Costa Europa in Gesprächen zwischen der Ukraine und Russland vertritt. Ein Problem bleibt jedoch, dass wichtige Nicht-EU-Staaten wie Großbritannien sich möglicherweise nicht vom Präsidenten des Europäischen Rates vertreten lassen wollen. Deutschland und Frankreich signalisierten bislang ebenfalls keine Bereitschaft, eine Diskussion zu führen, die ihre direkte Beteiligung am Verhandlungsprozess gefährden könnte.

Putin bekräftigt Gebietsforderungen gegenüber Kiew

Der Kremlchef Wladimir Putin hat bei einem Treffen mit Witkoff und Kushner am Donnerstag in Moskau seine Gebietsforderungen an die Ukraine bekräftigt. Nach seinen Worten gibt es für Russland nur eine mögliche Grenzlinie zur Ukraine, nämlich die offizielle russische Außengrenze.

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Diese Grenze umfasst nach Putins Verständnis auch ukrainische Gebiete, die Russland annektiert hat. Neben der bereits 2014 annektierten Halbinsel Krim hat Moskau 2022 auch die ukrainischen Verwaltungsgebiete Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson zu russischem Staatsgebiet erklärt. Militärisch stehen diese vier Gebiete jedoch teilweise unter ukrainischer Kontrolle. Vom Gesprächsauftakt veröffentlichte der Kreml einen Videomitschnitt.

Russland verlangt vor allem den Abzug der ukrainischen Truppen aus Donezk und Luhansk, dem sogenannten Donbass. Diese Region konnte Putin nach eigenen Angaben in fast fünf Jahren Krieg nicht erobern. Die Ukraine lehnt Gebietsabtretungen kategorisch ab.

Gesprächsfortschritte und offene Fragen zur Beteiligung

Witkoff und Kushner wollten am Donnerstagabend nach dem Gipfel in Dublin den ukrainischen Präsidenten Selenskyj und europäische Unterhändler über ihr Gespräch mit Putin informieren. In einem Interview mit dem Sender CNN sprach Witkoff trotz der Äußerungen Putins von Fortschritten. Zudem sei ein neuer Termin vereinbart worden.

Offen blieb, ob die Europäer bei diesem Termin erstmals direkt am Tisch sitzen könnten. Beim jüngsten Treffen in Abu Dhabi hatten die Europäer lediglich Gespräche mit den Amerikanern und Ukrainern geführt und waren bei den Beratungen mit der russischen Delegation nicht dabei. Ein Spitzentreffen unter Beteiligung Putins gilt in Europa als eher unwahrscheinlich. Deshalb dürfte vorerst weiter auf Beraterebene verhandelt werden.

Die Dreiergespräche über ein Ende des seit mehr als viereinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskriegs waren die ersten dieser Art nach einer Unterbrechung von mehr als acht Monaten.