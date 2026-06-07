Ukraine-Gipfel in London: Vier Staatschefs fordern sofortige Waffenruhe

Bundeskanzler Merz, Präsident Macron, Premier Starmer und Präsident Selenskyj rufen Kreml-Chef Putin zu Verhandlungen auf Basis der aktuellen Frontlinie auf. Sie betonen die Einhaltung internationaler Grenzen und fordern robuste Sicherheitsgarantien für die Ukraine.

Am Sonntagabend trafen sich in London die Staats- und Regierungschefs von Deutschland, Frankreich, Großbritannien und der Ukraine , um über eine mögliche Waffenruhe und Friedensverhandlungen mit Russland zu beraten.

Bundeskanzler Friedrich Merz, Präsident Emmanuel Macron, Premierminister Keir Starmer und Präsident Wolodymyr Selenskyj veröffentlichten eine gemeinsame Erklärung, in der sie Wladimir Putin zu einer sofortigen Waffenruhe aufforderten. Ausgangspunkt für die Gespräche soll die derzeitige Frontlinie in der Ukraine sein, wobei die internationale Gemeinschaft, insbesondere die USA und Europa, aktiv beteiligt werden müsse.

Die Erklärung betont, dass internationale Grenzen nicht mit Gewalt verändert werden dürfen, was angesichts der russischen Kontrolle über knapp ein Fünftel des ukrainischen Staatsgebiets eine direkte Kritik an Moskau darstellt. Zudem müsse das Recht der Ukraine, eigene Sicherheitsvorkehrungen und Bündnisse zu wählen, uneingeschränkt geachtet werden. Sobald eine Waffenruhe in Kraft tritt, fordert die Ukraine robuste und rechtsverbindliche Sicherheitsgarantien, einschließlich des Einsatzes einer multinationalen Truppe. Die Gespräche in London dienten auch dazu, die weitere militärische Unterstützung für die Ukraine zu koordinieren.

Die Staats- und Regierungschefs betonten die dringende Notwendigkeit, die Raketenabwehr zu stärken und die Verfügbarkeit weitreichender Waffen zu erhöhen. Zudem diskutierten sie, wie die NATO von der Kampferfahrung der Ukraine lernen und die langfristige industrielle Zusammenarbeit ausbauen kann, um die eigene Verteidigungsfähigkeit Europas zu stärken. Diese Themen sollen bei den im Juni und Juli stattfindenden Gipfeltreffen der G7 und der NATO sowie beim nächsten Treffen der sogenannten Koalition der Willigen weiter vertieft werden.

Die Koalition der Willigen ist ein Zusammenschluss von Verbündeten der Ukraine, die sich für eine gemeinsame Strategie zur Unterstützung Kiews einsetzen. Ein weiteres bemerkenswertes Detail am Rande des Londoner Treffens war ein Bericht von Präsident Selenskyj an den britischen Sender Sky News. Demnach habe er den russischen Unternehmer Roman Abramowitsch getroffen, der ihm eine Botschaft von Wladimir Putin überbringen wollte. Selenskyj betonte jedoch, dass diese Kontakte im Stillen und ohne öffentliche Erklärungen erfolgen müssten.

Gleichzeitig bekräftigte er, dass seine Regierung die Donbass-Region nicht aufgeben werde. Die Ukraine bestehe auf einer vollständigen Wiederherstellung ihrer territorialen Integrität, auch wenn die aktuellen Verhandlungen auf Basis der bestehenden Frontlinie beginnen sollen. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob Putin auf die Forderungen eingeht oder ob der Krieg weiter eskaliert. Die Europäische Union und die USA haben bereits weitere Sanktionen gegen Russland angedroht, falls keine ernsthaften Friedensbemühungen erkennbar sind.

Die internationale Gemeinschaft bleibt in ihrer Unterstützung für die Ukraine geeint, auch wenn die militärische und wirtschaftliche Belastung für alle Beteiligten zunimmt





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