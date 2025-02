Ukraine greift in Pokrowsk zur Offensive - Russland erobert Beresiwka

Die ukrainische Armee meldet Erfolge in Gegenangriffen südlich von Pokrowsk, während Russland die Ortschaft Beresiwka östlich der Stadt erobert. Der Vormarsch der russischen Truppen an einer wichtigen Verbindungsstraße zwingt die ukrainische Armee zu Anpassungen in ihren Versorgungswegen.

Seit Monaten verstärken Russland s Truppen ihre Angriffe auf die Stadt Pokrowsk . Während es den russischen Einheiten östlich der Stadt gelingt, eine wichtige Verkehrsader zu erreichen, gehen die ukrainischen Verteidiger im Süden in Gegenangriff und erzielen dabei offenbar Erfolge. Die ukrainische Armee vermeldete die Rückeroberung des Dorfes Pischtschane in der Nähe der strategisch bedeutsamen Bergbaustadt Pokrowsk .

Ein Sprecher der ukrainischen Truppen in der Region berichtete im ukrainischen Fernsehen von „eindeutigen Erfolgen“ aufgrund der Gegenangriffe der ukrainischen Streitkräfte. In Pischtschane befindet sich eine wichtige Kohlemine. Die russische Armee hatte das Dorf, das etwa fünf Kilometer südwestlich von Pokrowsk liegt, vor mehr als einem Monat besetzt. Der Sprecher der ukrainischen Truppen in der Region erklärte, die russischen Truppen seien neben Pischtschane auch aus anderen Dörfern in der Umgebung zurückgedrängt worden. \Gleichzeitig meldete die russische Armee am Samstag die Eroberung des Dorfes Beresiwka, etwa 22 Kilometer östlich von Pokrowsk. Das Dorf liegt in der Nähe einer Straße, die Pokrowsk mit dem ebenfalls strategisch wichtigen Ort Kostjantyniwka verbindet. Laut der Website „DeepState“, die der ukrainischen Armee nahe steht, hat die russische Armee bereits eine Kreuzung an der Fernstraße T0504 zwischen Pokrowsk und Kostjantyniwka erreicht. Der Vormarsch Moskaus an dieser wichtigen Verkehrsader zwingt die ukrainische Armee, auf Nebenstrecken auszuweichen, was ihre Versorgungswege erheblich verlängert. Zudem werden Militärkonvois in der Region häufig von russischen Drohnen angegriffen. \Die russischen Truppen rücken seit Monaten unter hohen Verlusten auf Pokrowsk vor. Für die ukrainischen Streitkräfte ist die Stadt auch deshalb von strategischer Bedeutung, weil sie an einem wichtigen Eisenbahn- und Straßenknotenpunkt liegt, der den Osten des Landes mit der Großstadt Dnipro verbindet





Ukraine Russland Pokrowsk Gegenangriff Beresiwka Verkehrsadern Strategische Bedeutung

