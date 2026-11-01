Ukraine greift russische Fabriken an Rubio warnt vor Terroranschlag

Ukrainische Drohnen treffen Industrieanlagen in Russland. US-Außenminister Rubio fordert Waffenruhe im Schwarzen Meer und warnt vor Anschlägen.

Am Sonntagmorgen hat ein ukrainischer Soldat einen Drohnenangriff auf eine russische Industrieanlage vorbereitet, der zu erheblichen Schäden führte. Die Anlage in der zentralrussischen Wolga-Region Nischni Nowgorod wurde durch den Angriff beschädigt. Nach Angaben der örtlichen Behörden ist das Werk schwer getroffen worden, wobei zunächst unklar blieb, um welches konkrete Unternehmen es sich handelt. In der Region befindet sich unter anderem eine der größten Öl-Raffinerien Russland s.

Drohnenangriff auf Raffinerie und Fabrik

Neben dem Angriff bei Nischni Nowgorod meldete das ukrainische Militär eigene Erfolge in der Grenzregion Rostow. Dort habe man eine wichtige Fabrik für Raketentreibstoff attackiert. Das staatliche Chemie- und Rüstungsunternehmen Kombinat Kamenski in Kamensk-Schachtinski wurde nachts angegriffen. Vier Produktionsanlagen wurden dabei beschädigt und es kam zu einem Brand. Zum Einsatz kamen sowohl Drohnen als auch ukrainische Neptun-Raketensysteme. Die Anlage im Süden Russlands ist für die Kriegsführung von Bedeutung, da sie Treibstoff für Militärraketen herstellt.

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Rubio fordert Waffenruhe im Schwarzen Meer

Auf diplomatischer Ebene wächst nach Worten von US-Außenminister Marco Rubio das internationale Interesse an einer begrenzten Waffenruhe im Schwarzen Meer. Ziel sei es, ungehinderte Energie- und Getreidelieferungen durch Russland und die Ukraine zu gewährleisten. Die USA prüften Vorschläge der Türkei und Indiens, um die Getreidelieferungen wieder in Gang zu bringen. Angriffe auf Schiffe im Schwarzen Meer gefährden jedoch den Handel und bedrohten die weltweite Ernährungs- und Energiesicherheit, so Rubio.

Erdogan und Selenskyj beraten Strategie

Türkischer Präsident Recep Tayyip Erdogan bezeichnete Angriffe auf Handelsschiffe im Schwarzen Meer als inakzeptabel, unabhängig davon, wer diese verübte. Er sprach mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj über die Sicherheit der Schifffahrt. Selenskyj berichtete, er habe mit Erdogan über bevorstehende trilaterale Gespräche zwischen Unterhändlern der USA, der Ukraine und Russlands gesprochen. Diese Beratungen sollten voraussichtlich Anfang November stattfinden.

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Evakuierung Oleschky abgeschlossen

Die Evakuierung der von Russland besetzten Frontstadt Oleschky in der Südukraine ist abgeschlossen. Ein Teil der Bewohner reiste in die Ukraine, ein anderer nach Russland. Die Gruppe flog über die annektierte Halbinsel Krim nach Belarus und gelangte von dort über einen Grenzübergang in die Ukraine. Die russische Menschenrechtsbeauftragte Jana Lantratowa erklärte, die humanitäre Mission sei ohne Zwischenfälle verlaufen. Beide Seiten bestätigten den Erfolg der Operation.

US-Warnung vor Terroranschlag in Moskau

Die USA haben russischen Angaben zufolge den Inlandsgeheimdienst FSB vor einem geplanten Terroranschlag in Moskau gewarnt. Die Hinweise seien über bestehende Partnerkanäle eingegangen. Der FSB ergreife entsprechende Maßnahmen. Die US-Botschaft in Moskau teilte mit, ihr lägen glaubwürdige Hinweise auf einen geplanten Anschlag mit vielen Opfern in der russischen Hauptstadt vor. Die US-Regierung stimme sich mit den russischen Behörden ab, um die Sicherheit zu gewährleisten.