Ukraine-Hilfen ersetzen Migration als größtes Streitthema in Deutschland

Eine neue Studie des Mercator Forums zeigt: Die Ukraine-Politik ist zum zentralen Konfliktpunkt geworden. Die Gesellschaft spaltet sich über die Unterstützung Kiews und die Abgrenzung zu Russland.

Die politische Landschaft in Deutschland hat sich grundlegend gewandelt. Die Debatte über die Unterstützung Kiews hat die Migration als stärkstes Reizthema abgelöst. Dies zeigt eine aktuelle Untersuchung des Mercator Forums Migration und Demokratie. Die Gesellschaft zerbricht zunehmend an der Frage, wie man sich im Krieg gegen Russland verhalten soll.

Ukraine-Politik überholt Migration als Streitpunkt

Die Ukraine-Hilfen sorgen inzwischen für den größten gesellschaftlichen Zündstoff in der Bundesrepublik. Laut der neuen Studie des Mercator Forums Migration und Demokratie hat die politische Debatte über die Unterstützung Kiews sogar die Migration als stärkstes Reizthema abgelöst. Dies markiert einen signifikanten Wandel im öffentlichen Diskurs. Zuvor dominierte die Zuwanderung die politischen Auseinandersetzungen.

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Fast jeder Fünfte positioniert sich inzwischen als klar prorussisch. Vor einem Jahr war es nur knapp jeder Siebte. Diese Verschiebung zeigt die Dynamik der aktuellen geopolitischen Lage. Die Bevölkerung macht sich deutlich mehr Gedanken über die Beziehungen zu Moskau als noch vor zwölf Monaten. Die Bereitschaft, eine Seite zu beziehen, hat zugenommen.

Gesellschaftliche Spaltung über Russland-Beziehung

Knapp 29 Prozent wollen eine Annäherung an Russland und eine Distanzierung vom ukrainischen Krieg. Rund 17 Prozent lehnen es ab, sich auf eine Seite zu schlagen. Gleichzeitig glauben 83 Prozent der Deutschen, dass unsere Gesellschaft gespalten ist. Noch einmal etwas mehr als im vergangenen Jahr empfinden diese Bürger diese Trennung als akut. Das Vertrauen in den gesellschaftlichen Zusammenhalt nimmt weiter ab.

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Bei der Migration ist das Bild dagegen überraschend eindeutig geblieben. Fast zwei Drittel wollen den Zuzug von Ausländern begrenzen. Nur 17 Prozent wollen ihn erleichtern. Gegenüber dem Vorjahr hat sich damit kaum etwas verändert. Die Haltung zur Zuwanderung stabilisiert sich also, während sie in der Ukraine-Frage extrem volatil ist. Die Prioritäten der Wähler haben sich verschoben.

Divergierende Meinungen zu Fachkräften und Rüstung

Anders bei ausländischen Fachkräften sieht die Lage aus. 56 Prozent wollen ihnen den Weg nach Deutschland erleichtern. 27 Prozent sind dagegen. Dies deutet auf ein pragmatisches Umdenken in der Wirtschaftspolitik hin. Der Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften scheint die Ablehnung von Einwanderung teilweise zu überwinden. Die wirtschaftlichen Interessen gewinnen an Gewicht.

Bei der Verteidigung ist eine knappe Mehrheit von 52 Prozent dafür, mehr Geld für Rüstung und Waffen zur Friedenssicherung auszugeben. Knapp jeder Vierte lehnt dagegen höhere Rüstungsausgaben ab. Diese Aufteilung spiegelt die Unsicherheit bezüglich der Sicherheitsarchitektur wider. Die Deutschen sind gespalten, ob militärische Stärke oder diplomatische Lösungen den Frieden besser sichern.

Detaillierte Daten zum Polarisierungsbarometer 2026

Die Zahlen stammen aus dem neuen Polarisierungsbarometer 2026 des Mercator Forums Migration und Demokratie der Technischen Universität Dresden. Gemeinsam mit YouGov wurden im Frühjahr knapp 20.000 Menschen in acht EU-Ländern befragt. Darunter waren rund 2800 Menschen in Deutschland. Die methodische Breite der Befragung unterstreicht die Relevanz der Ergebnisse für die gesamte EU.

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Auch beim Klimaschutz gehen die Meinungen weit auseinander. 43 Prozent sagen, die bisherigen Maßnahmen reichten nicht aus. Für rund 38 Prozent gehen sie bereits zu weit. Diese fast gleich hohe Aufspaltung zeigt, dass auch ökologische Themen keine Einigkeit mehr stiften. Die Gesellschaft ist in fast allen Kernbereichen polarisiert. Die Daten des Mercator Forums Migration und Demokratie dienen als wichtiger Indikator für die politische Stabilität in Deutschland.