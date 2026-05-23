Ukraine Important War Front, but US Focus on Iran Spells Dilemma

The White House press secretary, Dasha Burns, discusses the latest developments in Ukraine with ambassador to the U.S. about the changing focus on Iran from U.S. interests and the challenges it presents to Ukraine. The press secretary also discusses the progress made on delivering military aid to Ukraine and the growing Ukrainian lead in drone technology that the U.S. military is learning from.

Hi, ich bin Dasha Burns, Leiterin des 'Politico' -Büros im Weißen Haus. Und ich berichte seit fast zehn Jahren über Trump. Inzwischen auch für BILD.

Ich habe mich diese Woche mit der ukrainischen Botschafterin in den Vereinigten Staaten, Olha Stefanishyna, zusammengesetzt und mit ihr über die neuesten Entwicklungen gesprochen. Denn ehrlich gesagt lag der Fokus der USA wegen des Kriegs mit dem Iran zuletzt stark auf dem Nahen Osten, und das stellt für die Ukraine eine Herausforderung dar.

Anfang des Jahres gab es noch ständig Treffen und Telefonate zur Ukraine, aber seit dem Krieg mit dem Iran hat das Ausmaß des amerikanischen Engagements in Bezug auf die Ukraine etwas nachgelassen. Stefanishyna sagte, dass der Ukraine die Anzahl der Schlagzeilen in den Medien weniger wichtig sei als vielmehr das Maß an Unterstützung und Engagement seitens der Vereinigten Staaten.

Eine große Frage, die ich Stefanishyna gestellt habe, betraf die tatsächlichen militärischen Ressourcen, die der Ukraine zur Verfügung gestellt werden und die gekauft wurden, da die Lagerbestände in den USA seit Beginn des Iran-Krieges nicht mehr so sind wie zuvor. Sie sagte, bislang sei die Lieferung nicht unterbrochen worden, aber man habe den Verantwortlichen zu verstehen gegeben, dass die zukünftige Versorgung nicht garantiert sei.und seiner Regierung.

Stefanishyna sagte, dass sie vor Trumps Amtsantritt mithilfe verschiedenster Verbündeter weltweit versucht hätten, Fortschritte zu erzielen, aber nichts funktioniert habe. Jetzt seien sie bereit und willens, weiterhin mit dieser Regierung zusammenzuarbeiten. – diese besondere Spannung spüren: Sie müssen sehr vorsichtig sein, wie sie über Präsident Trump sprechen. Sie müssen die Politik gewissermaßen umgehen, weil die politische Debatte für sie völlig getrennt ist von der Realität vor Ort.

Genau das ist letztlich das, was ihnen wirklich wichtig ist. Ein weiterer interessanter Aspekt ist, dass die Ukraine inzwischen zu einem globalen Vorreiter in der Drohnentechnologie geworden ist. Das US-Militär lernt von der, insbesondere jetzt, da der Umgang mit dem Iran zunehmend wichtiger wird. Das Pentagon und die Ukraine arbeiten derzeit an einem Abkommen, um ukrainische Drohnentechnologie in den Vereinigten Staaten zu testen.

Stefanishyna betonte dabei, dass die Ukraine inzwischen zur Sicherheit der USA und potenziell auch Europas beiträgt. Die Lehren aus diesem Krieg seien mittlerweile weltweit relevant und könnten für die Nato und die Vereinigten Staaten nützlich sein





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