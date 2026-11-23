Ukraine nutzt Afrika als neuen Kriegsschauplatz, Merz fordert Nato-Sicherheit und EU droht mit Sport-Sanktionen gegen Russland.

Der Krieg zwischen der Ukraine und Russland hat sich deutlich über das ursprüngliche Schlachtfeld hinaus ausgebreitet. Ein entscheidendes Indiz hierfür ist der Abschuss eines russischen Kriegsschiffs durch ukrainische Seedrohnen in der Marinebasis Bengasi an der Küste Libyen s. Diese Operation markiert einen strategischen Wandel, bei dem Kiew gezielt zusätzliche Schauplätze im Hauptkrieg etabliert, um Moskaus militärische und politische Interessen unter Druck zu setzen. Die dänisch-norwegische Militärstudie Proxy Battles beschreibt diesen Prozess als gezielte Ausweitung des Konflikts.

Militärische Ausweitung nach Afrika

Diese taktische Erweiterung bindet russische Kräfte an neuen Fronten und soll den Einfluss Moskaus international zurückdrängen. Die Großmachtstellung Russlands wird dadurch erschüttert, da die Ukraine nicht nur im eigenen Territorium, sondern auch in afrikanischen Ländern wie Syrien, dem Sudan und Mali operiert. Diese Aktionen stören bestehende russische Netzwerke und erzeugen internationale Aufmerksamkeit, wie Sam Bowden im Jahr 2025 für die Denkfabrik Carnegie festhielt. Dennoch bleibt der unmittelbare militärische Nutzen für den direkten Krieg in der Ukraine umstritten. Kritiker warnen zugleich, dass solche Eingriffe die diplomatischen Beziehungen Kiews zu afrikanischen Staaten schädigen und die Ukraine ungewollt in lokale Konflikte hineinziehen könnten.

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Merz fordert Nato-ähnliche Garantien

Parallel zu den militärischen Manövern läuft ein intensiver diplomatischer Kampf um die langfristige Sicherheit der Ukraine. Bundeskanzler Friedrich Merz hat in Berlin bei einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte die Forderung nach Sicherheitsgarantien gestellt, die denen für Nato-Mitglieder entsprechen. Merz erklärte, dass diese Garantien article-five-ähnliche Sicherheitszusicherungen sein sollen, was einem Beitritt zur Alliance sehr nahekomme. Die Forderung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, nun über einen konkreten Beitritt der Ukraine zu sprechen, bezeichnete der deutsche Kanzler als sachlogisch. Rutte bestätigte, dass die Position der Nato besteht, die Ukraine eines Tages in das Bündnis aufzunehmen, um eine dauerhafte Verteidigungslinie zu schaffen.

EU-Kommission plant Sanktionen im Sport

Neben den politischen und militärischen Dimensionen reagiert die Europäische Union mit neuen Sanktionsmaßnahmen auf den fortwährenden Angriffskrieg. Kommissionschefin Ursula von der Leyen kündigte ein weiteres Sanktionspaket an, das unter anderem russische Mannschaften und Einzelsportler von Wettkämpfen in der EU ausschließen soll. Diese Sportler dürften künftig nicht mehr unter der russischen Flagge antreten. Dieser Schritt ist Teil der breiteren Strategie der EU, den russischen Staat in allen Bereichen des öffentlichen Lebens zu isolieren und die Kosten des Krieges für die Kreml-Elite zu erhöhen.

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Russland investiert in Kaliningrad-Verbindung

Auf der anderen Seite des Konflikts unternimmt Russland Schritte zur Sicherung seiner strategisch wichtigen Ostsee-Exklave Kaliningrad. Der russische Ministerpräsident Michail Mischustin kündigte den Bau von zwei riesigen, auf Eisenbahnzüge spezialisierten Fähren an. Für dieses Projekt sollen knapp 47 Milliarden Rubel, umgerechnet rund 527 Millionen Euro, aus dem Nationalen Wohlfahrtsfonds bereitgestellt werden. Mischustin begründet die Investitionen mit der besonderen geografischen Lage der Region und macht un rechtmäßige Handlungen bestimmter Staaten für Lieferkettenprobleme verantwortlich. Die Schiffe sollen zwischen dem Hafen Ust-Luga in der Region Leningrad und Baltijsk in Kaliningrad verkehren und ab dem Jahr 2030 in Betrieb gehen. Dies soll die Blockadeversuche durch Litauen und Polen umgehen, die nach dem Einmarsch 2022 viele Warenlieferungen untersagt hatten.

Luftraumverletzung in Polen bleibt ungeklärt

Die Spannungen eskalierten auch durch einen Vorfall im Luftraum Polens. Nato-Generalsekretär Mark Rutte betonte, dass die genauen Umstände des Absturzes russischer Raketen auf polnischem Staatsgebiet am vergangenen Freitag noch nicht vollständig geklärt sind. In der Nacht zuvor drangen mindestens drei Flugkörper, darunter eine düsengetriebene Drohne und zwei Raketen, in den polnischen Luftraum ein. Polens Ministerpräsident Donald Tusk sprach von einer offenbar gezielten Provokation. Rutte warnte, dass dies ein gefährlicher Vorfall sei, obwohl die Absicht hinter der Luftraumverletzung noch geprüft werde.

Warnung vor Raumfahrt-Waffensystemen

Zusätzlich zu den bekannten Konfliktherden regt die Bundesregierung Bedenken bezüglich möglicher russischer Waffensysteme im Weltraum an. Regierungssprecher Stefan Kornelius erklärte, dass Berichte über die Stationierung atomarer Waffen im All sehr ernst genommen würden, jedoch keine unmittelbare Bedrohung gesehen werde. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes betonte, dass eine solche Stationierung einen eklatanten Bruch des Weltraumvertrags von 1967 darstelle, der den Einsatz von Massenvernichtungswaffen in der Erdumlaufbahn strikt verbietet. Diese diplomatischen Spannungen zeigen, wie vielfältig und komplex die aktuellen Konfliktlinien zwischen dem Westen und Russland sind.