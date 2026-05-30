Ukraine-Krieg: Aktuelle Entwicklungen zu militärischen Angriffen, diplomatischen Initiativen und internationaler Reaktion

Übersicht über die jüngsten Ereignisse im Ukraine-Krieg, darunter ukrainische Angriffe auf russische Nachschublinien und Ölreserven, russische Angriffe auf sumy, internationale Unterstützungszusagen, Putins Vorschlag zu Gerhard Schröder, die Nato-Bestätigung einer russischen Drohne in Rumänien und die Aufnahme russischer Truppen auf eine UN-Liste wegen sexualisierter Gewalt.

Der Sicherheitsberater von Bundeskanzler Friedrich Merz, Günter Sautter, ist für eine erste Gesprächsrunde nach Paris gereist. An den Beratungen nahmen auch andere europäische Staaten teil.

Ein weiteres deutsch-französisches Treffen soll noch vor der Sommerpause in Deutschland stattfinden. In der Ukraine setzt die ukrainische Armee ihre Strategie des logistischen Lockdowns gegen russische Nachschubwege fort. Dabei werden russische Armeefahrzeuge mit Lebensmitteln, Treibstoff und Munition auf Routen zwischen Russland und der Krim sowie anderen besetzten Gebieten in der Südukraine angegriffen. Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow erklärte, das Ziel sei, den Druck auf das russische Militär zu erhöhen und dem Feind die Fähigkeit zu nehmen, anhaltende Offensivoperationen durchzuführen.

Experten zufolge wird dabei vor allem die KI-gestützte Drohne vom Typ Hornet eingesetzt. Das ukrainische Verteidigungsministerium warnte die Bevölkerung, Luftschutzsirenen an diesem Wochenende nicht zu ignorieren, insbesondere in Kiew. Präsident Selenskyj hatte zuvor von Geheimdienstberichten gesprochen, wonach Russland einen weiteren Großangriff vorbereite. In der Nacht griff Russland die nördliche Region Sumy an, wo Wohnhäuser und Verwaltungsgebäude beschädigt wurden.

Über Opfer liegen bisher keine Informationen vor. Die Ukraine hat ihrerseits russische Ölvorräte angegriffen. Nach Angaben der ukrainischen Nachrichtenagentur RBC wurden im Hafen von Taganrog am Asowschen Meer ein Tanker, ein Treibstofftank und ein Verwaltungsgebäude durch einen Drohnenangriff in Brand gesetzt. Auch auf der besetzten Krim seien Explosionen zu hören gewesen.

Japan hat sich der Nato-Initiative zum Kauf von in den USA hergestellter Militärausrüstung für die Ukraine angeschlossen und steuert rund 14,7 Millionen US-Dollar bei, allerdings ausschließlich für nicht tödliche Ausrüstung. Das japanische Außenministerium bekräftigte, die Ukraine weiterhin zu unterstützen, um einen gerechten und dauerhaften Frieden zu erreichen und die Zusammenarbeit mit der Nato zu stärken. Russlands Präsident Wladimir Putin hat seinen Vorschlag verteidigt, Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder als EU-Unterhändler im Ukraine-Krieg zu benennen.

Er betonte, dass er mit Schröder einen vertrauenswürdigen Menschen im Blick habe und dass die Freundschaft kein Minuspunkt sei. Es gehe um Vertrauen, und Schröder vertrete nationale Interessen. Nach einem Drohnenangriff in Rumänien, bei dem zwei Menschen verletzt wurden und ein Feuer ausbrach, bestätigte die Nato, dass die Drohne russischen Ursprungs war. Der rumänische Verteidigungsminister wies auf Seriennummern der Rakete hin, die zweifelsfrei auf russische Herkunft schließen lassen.

Russland bestreitet jedoch und erklärt, die Herkunft sei unklar. Die Vereinten Nationen haben erstmals russische Streit- und Sicherheitskräfte auf eine Schwarze Liste gesetzt, die Akteure auflistet, die des Verdachts sexueller Gewalt in Konflikten beschuldigt werden. Laut einem jährlichen UN-Bericht ist die Zahl dokumentierter Fälle konfliktbezogener sexueller Gewalt 2025 im Vergleich zu 2024 erheblich gestiegen. Trotz der Weigerung Russlands, Zugang zu gewähren, konnten UN-Menschenrechtsermittler 310 Fälle in Russland und auf besetztem ukrainischem Gebiet unabhängig überprüfen. Die Opfer sind überwiegend männliche Kriegsgefangene und zivile Häftlinge





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