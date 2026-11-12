Ukraine-Krieg: Kern Holding schließt Produktion, Friedensgespräche in Dublin

Kernel Holding stellt Ölproduktion nach Drohnenangriffen ein. Europäische Vertreter treten in Friedensgespräche ein. Sicherheitsvorfall bei Quantum Systems.

Der größte ukrainische Sonnenblumenöl-Hersteller Kernel Holding hat nach massiven russischen Drohnenangriffen die Produktion in allen acht Extraktionsanlagen vollständig eingestellt. Das Unternehmen gab bekannt, dass die Betriebsunterbrechung direkte Folge der Angriffe auf die ukrainische Lebensmittelindustrie ist, die in den letzten Tagen verzeichnet wurden. Diese Zerstörung der industriellen Infrastruktur schränkt die Fähigkeit der Ukraine zur Nahrungsmittelproduktion erheblich ein und verstärkt die wirtschaftlichen Schäden für das Land.

Russlands Strategie gegen ukrainische Ernährungssicherheit

Zwei Tage vor der offiziellen Bestätigung der Produktionsstilllegung berichtete eine Quelle aus dem ukrainischen Militärgeheimdienst, dass Russland systematisch Angriffe auf Einrichtungen der Lebensmittelindustrie in der gesamten Ukraine vorbereitete. Ziel dieser militärischen Operationen ist es nach Ansicht der Geheimdienstinformationen, die Ernährungssicherheit der Bevölkerung zu untergraben, erheblichen wirtschaftlichen Schaden zu verursachen und gleichzeitig Russlands Anteile an den globalen Agrarexporten zu vergrößern. Diese Strategie zielt darauf ab, die ukrainische Wirtschaft durch gezielte Zerstörung kritischer Ressourceninfrastruktur zu schwächen.

Also read Ukraine-Krieg: Russland und Ukraine vereinbaren Gefangenenaustausch

Europäische Vertreter bei Friedensverhandlungen in Dublin

Bei der nächsten Runde der Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland werden europäische Vertreter eine zentrale Rolle einnehmen, wie ukrainischer Präsident Selenskyj und US-Sondergesandter Jared Kushner bestätigten. Nach einem Gespräch in Irland betonte Selenskyj, dass Europa bei den Gesprächen nicht nur am Rande präsent sein wird, sondern eine eigenständige Stimme in den Verhandlungen haben soll. Kushner bestätigte öffentlich, dass ein Abkommen zwischen der Ukraine und Russland ohne die Teilnahme europäischer Akteure am Verhandlungstisch nicht möglich sei und wies darauf hin, dass russischer Präsident Wladimir Putin bereit sei, diesen Prozess zu versuchen.

Skepsis der Nato und Positionen der EU-Führung

Nato-Generalsekretär Mark Rutte äußerte sich skeptisch gegenüber möglichen schnellen Fortschritten bei den Gesprächen. Am Rande des Gipfels der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Dublin bezeichnete er es als sehr schwer, konkrete Ergebnisse vorherzusagen, betonte jedoch, dass Unterhändler aus den USA, Europa und der Ukraine tagtäglich daran arbeiteten, den Krieg zu beenden und die ukrainische Souveränität zu sichern. Gleichzeitig entschied die EU, dass Europäer vorerst nicht die Forderung nach Benennung eines einzelnen Spitzenvertreters für die Friedensgespräche unterstützen werden. EU-Ratspräsident António Costa erklärte nach einem Treffen von rund vierzig europäischen Staats- und Regierungschefs, dass man weiterhin in unterschiedlichen Formaten als Team arbeiten wolle.

Advertisement

Cybersicherheitsvorfall bei Quantum Systems und Drohnen

Der in Bayern ansässige Drohnenhersteller Quantum Systems gab bekannt, Opfer eines Cyberangriffs geworden zu sein. Ende Oktober 2026 wurde ein Sicherheitsvorfall festgestellt, der zu einer vorsorglichen Maßnahme der Bundeswehr führte, Drohnen des Unternehmens aus dem Verkehr zu ziehen. Quantum Systems teilte mit, dass eine interne Untersuchung einen aktiven Cyberangriff durch feindliche Akteure aufdeckte, der jedoch durch die IT-Teams in Zusammenarbeit mit Behörden eingedämmt werden konnte. Das Unternehmen beliefert auch die Ukraine mit Drohnen und unterhält einen Produktionsstandort in der Nähe von Kiew.

Voraussichtliche Schritte im Kampf um Frieden

US-Sondergesandter Steve Witkoff sah nach seinem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Moskau Bewegung im Friedensprozess. Er bestätigte, dass dreiseitige Gespräche zwischen der Ukraine, Russland und den USA in Abu Dhabi stattgefunden haben und ein neuer Termin für weitere Verhandlungen vereinbart wurde, ohne jedoch Details preiszugeben. Bei einem Treffen zwischen Selenskyj und den US-Gesandten Witkoff sowie Kushner werden auch europäische Diplomaten aus Frankreich, Deutschland und Großbritannien anwesend sein, um von den Moskauer Gesprächen zu berichten. Selenskyj sieht ein entscheidendes Zeitfenster für eine Lösung des Krieges bis Jahresende, was Politikwissenschaftler Gerhard Mangott als Signal an Trump, nicht als realistische Prognose, deutete. Gleichzeitig zeigte sich die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni offen dafür, dass EU-Ratspräsident António Costa Europa bei den Gesprächen vertritt.