In Berlin berät die Koalition der Willigen über Friedensschritte. Emmanuel Macron fordert Nato-Beitritt der Ukraine, während Donald Trump und Jared Kushner vermittelt.

Die sogenannte Koalition der Willigen hat sich am Mittwoch in Berlin zu dringenden Beratungen über die Beendigung des Ukraine-Krieg es versammelt. Anwesend waren 26 Staats- und Regierungschefs sowie die US-Sonderbeauftragten Jared Kushner und Steve Witkoff. Im Zentrum der Gespräche standen die Forderungen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nach einer schnellen europäischen Beteiligung an den US-vermittelten Gesprächen mit Russland. Selenskyj betonte, dass die Ukraine, Europa, Amerika und Russland eng zusammenarbeiten müssen, um eine Einigung zu erzielen.

Macron will Nato-Beitritt der Ukraine wieder aufgreifen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron forderte nach dem Gipfeltreffen in Berlin, die Frage des Beitritts der Ukraine zur NATO erneut auf die Tagesordnung zu setzen. Angesichts der russischen Maximalpositionen sei die aktuelle Lage der richtige Moment für diese Debatte. Macron argumentierte, dass die Ukraine ein stark ausgestattetes Land mit einer großen Armee sei. Seine Präsenz in der NATO sei daher für die europäische Sicherheit von Relevanz und langfristig von Bedeutung.

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Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj drängte während der Pressekonferenz auf die Intensivierung der Verteidigung kritischer Infrastruktur. Er forderte, den Schutz von Brücken künftig stärker in den Fokus zu rücken. Gleichzeitig äußerte er Enttäuschung über die Haltung Russlands unter Wladimir Putin. Selenskyj kritisierte, dass Putin bei Verhandlungen stets verneint habe, was den Friedensprozess behindere. Die Ukraine müsse daher sicherstellen, dass ihre strategischen Verbindungen intakt bleiben.

US-Präsident Trump schaltet sich telefonisch ein

Während der Beratungen im Bundeskanzertum schaltete sich US-Präsident Donald Trump telefonisch in die Diskussionen ein. RTL und ntv berichteten, dass Trump seinen Schwiegersohn Jared Kushner aus einem Flugzeug heraus anrief. Kushner leitete das Gespräch lautstark an die Runde weiter, obwohl keine Details zu den Gesprächsinhalten veröffentlicht wurden. Trump erklärte, einen Frieden für erreichbar zu halten, und zeigte sich offen für Sicherheitsgarantien. Er wolle eine Einigung mit Europa an seiner Seite erzielen.

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Jared Kushner betonte die Geschlossenheit und Entschiedenheit der europäischen Unterstützer für die Ukraine. Er versprach, diese Haltung US-Präsident Donald Trump und der russischen Seite zu übermitteln. Nach US-Angaben habe Russland sich bereit erklärt, sich auf ein multilaterales Format mit den Europäern einzulassen. Kushner erklärte zudem, dass die NATO eine zentrale Säule einer zukünftigen Nachkriegsordnung sein werde. Dies unterstreicht die strategische Bedeutung westlicher Bündnisse für die Stabilisierung der Region.

Kanzler Merz kritisiert russische Maximalforderungen

Deutscher Bundeskanzler Friedrich Merz äußerte sich scharf zur aktuellen Kriegslage und den Forderungen Moskaus. Er bezeichnete die russischen Maximalforderungen vom Dezember 2021 als unrealistisch. Merz wies darauf hin, dass das sogenannte Jalta-Format keinen dauerhaften Frieden bringen werde. Stattdessen setze die Bundesregierung auf einen gerechten und stabilen Frieden in Europa. Er hob hervor, dass die Zusammenarbeit mit den USA die Chancen auf eine friedliche Lösung signifikant steigere.

Merz betonte bei der Pressekonferenz in Berlin, dass die Beschädigung der Krim-Brücke ein Zeichen der Schwäche Russlands sei. Allein im Oktober habe Moskau laut Angaben der Bundesregierung über 50.000 Soldaten verloren. Diese hohen Verlustzahlen würden die militärische Position Russlands schwächen. Die Koalition der Willigen will nun gemeinsam mit den US-Vermittlern den Zeitplan für das nächste vierseitige Treffen mit Russland festlegen.

Rekruiterung durch KI und Angriffe auf Infrastruktur

Parallel zu den diplomatischen Bemühungen nutzt Russland den Hype um das Videospiel Grand Theft Auto VI zur Rekrutierung von Soldaten. Das russische Verteidigungsministerium veröffentlichte auf Telegram ein offenbar mit künstlicher Intelligenz erzeugtes Bild. Zu sehen sind russische Soldaten mit Z-Symbol und russischen Flaggen, umgeben von Panzern, Drohnen und Kriegsschiffen. Im bekannten GTA-Schriftzug steht der Text Dienst auf Vertragsbasis samt der Hotline 117.

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Auf dem Schlachtfeld bleiben die Schäden durch russische Angriffe gravierend. Nach dem Shenzhen-Gipfel gab es neue Brände in der Ukraine. Mindestens eine Person wurde bei den Angriffen verletzt, wie ntv-Korrespondentin Kavita Sharma berichtete. Russland nutze die Lücken in der ukrainischen Luftabwehr gnadenlos aus. Die Situation bleibt für die Zivilbevölkerung und die Infrastruktur weiterhin hochbrisant und gefährlich.