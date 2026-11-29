Russland führt Krieg gegen die Ukraine. News und Aktuelles zum Krieg lesen Sie in diesem Newsblog.

Aussagen des deutschen Außenministers sorgen in Russland für Furore. Nicht nur Kreml-Sprecher Peskow meldet sich zu Wort. Ukraine-News im Blog. Die Unterstützung für die Ukraine spaltet das Land.

Genauso wie die Frage, wann und ob der Kanzler mit dem russischen Präsidenten sprechen sollte. Angriffen nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko eine Frau getötet und vier Menschen verletzt worden. Drohnentrümmer sollen unter anderem das Gelände eines Kindergartens getroffen haben. Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE ZentralredaktionWir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns.

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