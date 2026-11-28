Der 56-jährige Krimtatare Dschebbar Bekirow sitzt seit 2021 in Haft und verbüßt eine 17-jährige Strafe wegen mutmaßlicher Mitgliedschaft in Hizb ut-Tahrir, während die Ukraine die Berichterstattung über Schäden an kritischer Infrastruktur einschränkt und die Schweiz über Lockerungen bei Waffenexporten abstimmt.

. Der 56-jährige Dschebbar Bekirow gehört demnach der Minderheit der Krimtataren an - der muslimischen Urbevölkerung der Schwarzmeer-Halbinsel Krim, die sich mehrheitlich gegen die russische Besatzung stellt.

Bekirow sitzt seit seiner Festnahme auf der Krim im August 2021 in Haft und verbüßt eine 17-jährige Gefängnisstrafe wegen mutmaßlicher Mitgliedschaft in der islamistischen Organisation Hizb ut-Tahrir. Zuvor berichten Angehörige bereits über seinen schlechten Gesundheitszustand sowie über Mangelernährung im Gefängnis. Die Regierung in Kiew will die Medienberichterstattung über die Auswirkungen russischer Angriffe auf kritische Infrastruktur in der Ukraine einschränken.

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Staatschef Wolodymyr Selenskyj ordnet per Dekret an, seine Regierung solle "dringend Maßnahmen ergreifen, um den Medien zu untersagen, über Informationen zu den Folgen der Zerstörung sowie dem Zeitplan für die Wiederherstellung kritischer Infrastruktureinrichtungen zu berichten". Auch Berichte über Schutz-Infrastruktur an wichtigen Orten soll es demnach nicht mehr geben. Russland hat bereits ähnliche Beschränkungen verhängt. +++ 00:13 Schweizer stimmen über Lockerung bei Waffenexporten ab +++ Die Schweizer stimmen an diesem Sonntag über eine mögliche Lockerung der strengen Vorschriften für Militärexporte ab.