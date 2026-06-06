Ukrainische Streitkräfte melden Treffer auf russische Ölinfrastruktur. Internationale Unterstützer beraten über weitere Hilfen. Deutschland bekräftigt Rückhalt für Kiew und debattiert über Umgang mit russischer Schattenflotte.

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht ein Öldepot und einen Ölterminal in der russischen Region Leningrad getroffen. Zuvor hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärt, dass auch ein weiteres Öldepot in der Region Krasnodar angegriffen wurde.

Diese Angaben lassen sich von unabhängiger Seite nicht immer vollständig überprüfen, sie werden jedoch wegen ihres detaillierten Charakters wiedergegeben, um einen umfassenden Überblick über die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg zu bieten. Parallel dazu intensivieren both Seiten ihre gegenseitigen Angriffe, während diplomatische Bemühungen unter US-Vermittlung ins Stocken geraten. Auf einer internationalen Konferenz in Riga betonte der ukrainische Finanzminister Serhij Martschenko, dass der Krieg in der Ukraine zu einem unerwarteten Boom in der Rüstungsindustrie geführt habe.

Diese entwickle sich zu einer dauerhaften Quelle wirtschaftlicher Stärke. Ziel sei es, die heimische Industrie weiter zu stärken, ihre Entwicklungskapazitäten auszubauen und das militärische Potenzial für einen breiteren Markt zu öffnen. Die dadurch erzielten Fortschritte bei militärischer Ausrüstung und Waffen könnten langfristig auch für andere Länder von Interesse sein. Das Treffen der Länder, die die Ukraine unterstützen, darunter Deutschland, soll nach Angaben aus Paris weitere Hilfen und verstärkten Druck auf Russland zum Thema haben.

Die deutsche Außenpolitik steht im Fokus: Bundesaußenminister Annalena Baerbock hat nach der Absage von Kremlchef Wladimir Putin an ein Verhandlungsangebot von Selenskyj der Ukraine unverbrüchliche Unterstützung zugesagt. Sie betonte, dass Europa eine Rolle in möglichen Verhandlungen spielen müsse und Deutschland zu 100 Prozent an der Seite der Ukraine stehe. Zuvor hatte die Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner Kanzler Friedrich Merz aufgefordert, die russische Schattenflotte auf der Ostsee festzusetzen, die genutzt wird um Sanktionen zu umgehen.

Der Vorfall mit einer ukrainischen Drohne, die in Griechenland entdeckt wurde, unterstreicht indirekt die globalen Risiken des Krieges - Athen verlangte eine Stellungnahme aus Kiew. Die ukrainische Regierung entschuldigte sich für den Vorfall und verwies auf die anhaltende russische Aggression als Ursache für solche diffusen Gefahren





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