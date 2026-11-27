Die Folgen des Ukraine-Krieges lassen sich vor der russischen Bevölkerung kaum noch geheim halten. Nun könnten drakonische Strafen eingeführt werden.

Die Folgen des Ukraine-Krieges lassen sich vor der russischen Bevölkerung kaum noch geheim halten. Nun könnten drakonische Strafen eingeführt werden. In ihrem Abwehrkampf nimmt die Ukraine auch die von Russland annektierte Krim ins Visier.

Laut den von Moskau eingesetzten Behörden hat das nun Auswirkungen auf den Verkehr über die Krimbrücke. Invasion in der Ukraine im Februar 2022 versucht der Kreml, den Eindruck zu vermitteln, der Alltag in Russland sei vom Krieg kaum betroffen. Medien, die über denberichteten, wurden abgeschaltet oder ins Exil gedrängt. Selbst das Wort „Krieg“ war lange unerwünscht – offiziell sprach Moskau nur von einer „militärischen Spezialoperation“.

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Nun geht der Kreml einen Schritt weiter. Mehrere Senatoren haben übereinstimmenden Medienberichten zufolge in der Staatsduma ein Gesetzespaket eingebracht. Das Ziel: Die Verbreitung von Fotos, Videos und anderen Informationen über die Folgen ukrainischer Angriffe in Russland soll unter Strafe gestellt werden. Betroffen wären dann etwa Aufnahmen von brennenden Öldepots, Drohneneinschlägen in Lagerhäuser oder anderen sichtbaren Kriegsspuren.